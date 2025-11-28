Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm CII muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 80% vốn tại Năm Bảy Bảy

28-11-2025 - 18:01 PM | Thị trường chứng khoán

Nhóm CII muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 80% vốn tại Năm Bảy Bảy

CII Service vừa đăng ký mua vào 2,9 triệu cổ phiếu NBB nhằm mục đích đầu tư. Nếu giao dịch thành công, nhóm CII sẽ nâng tổng sở hữu lên 79,81% vốn tại Năm Bảy Bảy.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII (CII Service) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE).

Theo đó, CII Service vừa đăng ký mua vào 2,9 triệu cổ phiếu NBB nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 2/12/2025 đến ngày 31/12/2025.

Trước khi thực hiện giao dịch, CII Service không sở hữu cổ phiếu NBB nào. Nếu giao dịch thành công, công ty này sẽ sở hữu 2,9% vốn điều lệ của Năm Bảy Bảy.

Nhóm CII muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 80% vốn tại Năm Bảy Bảy- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest)- chủ sở hữu của CІI Service, đang sở hữu hơn 55 triệu cổ phiếu NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 54,95% vốn tại Năm Bảy Bảy.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (MCK: CII, sàn HoSE)- công ty mẹ của CII Invest đang sở hữu gần 22 triệu cổ phiếu NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 21,95%.

Một cá nhân có liên quan là bà Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc CII, Thành viên HĐQT của Năm Bảy Bảy, đang sở hữu 19.200 cổ phiếu NBB, tương ứng 0,02%.

Như vậy, nếu giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên của CII Service thành công, tỷ lệ sở hữu vốn của nhóm CII tại Năm Bảy Bảy sẽ tăng từ 76,92% (hơn 77 triệu cổ phiếu) lên 79,81% (hơn 79,9 triệu cổ phiếu).

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 19/11/2025 đến ngày 21/11/2025, CII Invest đã nhận chuyển nhượng thành công 4,49 triệu cổ phiếu NBB từ CII.

Sau giao dịch, CII giảm sở hữu từ gần 26,5 triệu cổ phiếu NBB (tỷ lệ 26,43%) xuống gần 22 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,95%). Ngược lại, CII Invest nâng sở hữu từ hơn 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,47%) lên mức hơn 55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,95%).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Năm Bảy Bảy mang về doanh thu thuần gần 29,8 tỷ đồng, giảm 44,7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 802,1 triệu đồng, tăng 90,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Năm Bảy Bảng giảm nhẹ 87,4 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 7.666,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 5.847,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 88,2 tỷ đồng.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HOSE công bố 65 mã cổ phiếu bị cắt margin

HOSE công bố 65 mã cổ phiếu bị cắt margin Nổi bật

Tổng Giám đốc MWG: Bách Hóa Xanh lãi không dưới 600 tỷ năm 2025, mục tiêu xoá lỗ luỹ kế là thách thức nhưng khả thi

Tổng Giám đốc MWG: Bách Hóa Xanh lãi không dưới 600 tỷ năm 2025, mục tiêu xoá lỗ luỹ kế là thách thức nhưng khả thi Nổi bật

HDBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

HDBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

17:59 , 28/11/2025
VN-Index lên sát 1.700 điểm, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vào tốp 98 người giàu nhất thế giới

VN-Index lên sát 1.700 điểm, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vào tốp 98 người giàu nhất thế giới

16:55 , 28/11/2025
Thấy gì từ việc doanh nghiệp thoái vốn dồn dập?

Thấy gì từ việc doanh nghiệp thoái vốn dồn dập?

16:54 , 28/11/2025
Phiên 28/11: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, chi hàng trăm tỷ đồng gom loạt cổ phiếu VN30

Phiên 28/11: Khối ngoại đảo chiều mua ròng, chi hàng trăm tỷ đồng gom loạt cổ phiếu VN30

15:45 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên