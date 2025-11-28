Nhóm CII muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 80% vốn tại Năm Bảy Bảy

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII (CII Service) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE).

Theo đó, CII Service vừa đăng ký mua vào 2,9 triệu cổ phiếu NBB nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh từ ngày 2/12/2025 đến ngày 31/12/2025.

Trước khi thực hiện giao dịch, CII Service không sở hữu cổ phiếu NBB nào. Nếu giao dịch thành công, công ty này sẽ sở hữu 2,9% vốn điều lệ của Năm Bảy Bảy.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest)- chủ sở hữu của CІI Service, đang sở hữu hơn 55 triệu cổ phiếu NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 54,95% vốn tại Năm Bảy Bảy.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (MCK: CII, sàn HoSE)- công ty mẹ của CII Invest đang sở hữu gần 22 triệu cổ phiếu NBB, tương đương tỷ lệ sở hữu 21,95%.

Một cá nhân có liên quan là bà Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc CII, Thành viên HĐQT của Năm Bảy Bảy, đang sở hữu 19.200 cổ phiếu NBB, tương ứng 0,02%.

Như vậy, nếu giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên của CII Service thành công, tỷ lệ sở hữu vốn của nhóm CII tại Năm Bảy Bảy sẽ tăng từ 76,92% (hơn 77 triệu cổ phiếu) lên 79,81% (hơn 79,9 triệu cổ phiếu).

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 19/11/2025 đến ngày 21/11/2025, CII Invest đã nhận chuyển nhượng thành công 4,49 triệu cổ phiếu NBB từ CII.

Sau giao dịch, CII giảm sở hữu từ gần 26,5 triệu cổ phiếu NBB (tỷ lệ 26,43%) xuống gần 22 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 21,95%). Ngược lại, CII Invest nâng sở hữu từ hơn 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,47%) lên mức hơn 55 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 54,95%).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Năm Bảy Bảy mang về doanh thu thuần gần 29,8 tỷ đồng, giảm 44,7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 802,1 triệu đồng, tăng 90,5%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Năm Bảy Bảng giảm nhẹ 87,4 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn hơn 7.666,2 tỷ đồng; tổng nợ phải trả gần 5.847,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 88,2 tỷ đồng.