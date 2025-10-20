Nhóm cổ phiếu Viettel ngược dòng thị trường bứt phá

Nhà đầu tư chứng khoán vừa trải qua một phiên giao dịch đáng quên. Sắc đỏ bao trùm gần như toàn bộ bảng điện khiến VN-Index đóng cửa giảm gần 95 điểm (-5,47%) qua đó lùi xuống mức 1.636,43 điểm. Xét về số tuyệt đối, đây là mức giảm kỷ lục trong 25 năm lịch sử của chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường không hoàn toàn u ám khi xuất hiện một số nhóm cổ phiếu ngược dòng tăng và trở thành điểm sáng hiếm hoi. Nổi bật là nhóm cổ phiếu “họ” Viettel.

Đóng cửa phiên 20/10, thị giá các mã như Viettel Global (VGI), Viettel Construction (CTR), Viettel Post (VTP) và Tư vấn Thiết kế Viettel (VTK) đồng thuận tăng từ 3,9% tới 4,8%. Thậm chí, cổ phiếu VTP và CTR có thời điểm nhuộm “sắc tím”, chạm mức giá cao nhất lần lượt là 107.000 đồng/cp và 85.600 đồng/cp trong phiên VN-Index giảm kỷ lục.

Đi cùng đà tăng giá, nhóm cổ phiếu này còn thu hút dòng tiền mạnh mẽ. CTR và VGI đều có trên 1 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, còn VTP bứt phá với hơn 3,3 triệu đơn vị – mức thanh khoản vượt trội so với các phiên trước.

Cổ phiếu "họ" Viettel nhuộm sắc xanh phiên 20/10.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/10 vừa qua, 'gà đẻ trứng vàng' của Viettel là Viettel Telecom - nhà mạng lớn nhất Việt Nam - đã kỷ niệm 25 năm thành lập và đề ra mục tiêu tham vọng: Trở thành công ty công nghệ tầm thế giới, với doanh thu 115.000 tỷ đồng vào năm 2030 và doanh thu ngoài viễn thông chiếm trên 20%.﻿

Cùng ngày, tại sự kiện quốc tế Open RAN Connect 2025, Tổ chức phân tích công nghệ Gartner ghi nhận Viettel trở thành nhà cung cấp thiết bị hạ tầng mạng truy nhập vô tuyến 5G (RAN) trên toàn cầu. Dấu mốc này đặt nền tảng để công ty tiến xa hơn khi mở rộng thị phần và phát triển hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.﻿

﻿Tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này cũng đang tiến triển khá tích cực.

Theo báo cáo của VISecurities, Viettel Post hiện tại thống trị lĩnh vực logistics của Việt Nam với thị phần khoảng 17%.

Tháng 12 năm ngoái, Viettel Post khánh thành khu công nghiệp logistics lớn nhất Việt Nam, được xây dựng trên diện tích gần 144 ha với chi phí 130 triệu USD. Công ty cũng đang thành lập một công ty con tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để mở rộng hệ thống hậu cần xuyên biên giới.

﻿VTP đang có xu hướng đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho các phân khúc mới và đi sâu hơn vào lĩnh vưc logistics ở những khu vực mới như cảng hàng không. Đây là những mảng có thể gia tăng biên lợi nhuận của công ty bổ sung cho các mảng truyền thống B2C.



Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Viettel Post mang về doanh thu thuần gần 10.023 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,2% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 541,6 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Viettel Post báo lãi ròng đạt hơn 166,3 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ.

Với Viettel Global, doanh nghiệp này vươn lên trở thành một trong 11 công ty đầu tư viễn thông ra nước ngoài lớn nhất thế giới về số thị trường sở hữu vốn đầu tư nhiều hơn 49% và thuộc top 25 hãng viễn thông thế giới về số thuê bao.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viettel Global đạt 20.171 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21,6% so với cùng kỳ, cao gấp gần 5 lần so với mức tăng trưởng viễn thông thế giới (4,7% theo GSMA) và lợi nhuận ròng đạt 2.357 tỷ đồng - tăng 10%.

Ngoài ra, Viettel Construction sở hữu 8.447 trạm BTS (trạm thu phát sóng di động); 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,92 MWp năng lượng mặt trời tính đến cuối tháng 9. Trong đó, 230 trạm BTS có lớn hơn hai nhà mạng trở lên thuê vị trí với tỷ lệ dùng chung đạt 1,03. Dự kiến đến năm 2030, đơn vị nâng sở hữu số trạm BTS lên đến 30.000 trạm.

Thời gian tới, Viettel Construction có kế hoạch mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp dịch vụ xây dựng nhà dân, lắp đặt, tích hợp các thiết bị điện tử - điện lạnh, công nghệ, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị.﻿