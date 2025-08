Nhóm doanh nghiệp dự chi hàng trăm tỷ mua cổ phiếu của Chứng khoán Bảo Minh, họ là ai?

Mối liên hệ với Tập đoàn Hoàn Cầu trong đợt chào bán

Như đã đưa tin, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, mã: BMS, sàn UPCoM) mới đây công bố nghị quyết triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Theo đó, Chứng khoán Bảo Minh sẽ chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 8 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 23% so với thị giá cổ phiếu MBS hiện tại.

Nếu hoàn tất đợt chào bán này, Chứng khoán Bảo Minh sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 2.039 tỷ đồng. Với 1.250 tỷ đồng dự kiến thu về, BMS sẽ dùng 650 tỷ đồng để bổ sung cho hoạt động tự doanh, 200 tỷ đồng bổ sung cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và 400 tỷ đồng cho việc thanh toán nợ vay ngân hàng, trái phiếu.

Theo danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán có 4 cổ đông tổ chức và 4 cổ đông cá nhân.

Trong đó, nhà đầu tư dự kiến được phân phối nhiều nhất là Trương Thị Thanh Trúc với 30,64 triệu cổ phiếu, tương đương 15,15% vốn điều lệ BMS sau đợt chào bán.

4 tổ chức tham gia đợt chào bán bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL dự kiến mua 16,86 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 8,27%, CTCP Vietnamsolar và CTCP Solar Energy LA mỗi pháp nhân mua 18 triệu cổ phiếu và nâng sở hữu lên 8,83%, CTCP Thiên Anh Sài Gòn mua 15 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 7,36%.

Theo tìm hiểu của PV, cả 4 pháp nhân nói trên đều có những mối liên hệ với Tập đoàn Hoàn Cầu.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL được thành lập năm 2017 hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Tại thời điểm tháng 12/2017, công ty tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 1.266,6 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Thiết kế - Xây dựng HCD góp 23,26%; Công ty TNHH Vũ Hoàng Nhật góp 38,37% và Công ty TNHH Hoàng Phương Liên cũng góp 38,37%.

Thời điểm này, bà Trương Vũ Họa Mi giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Được biết, tại thời điểm tháng 9/2018, bà Trương Vũ Họa Mi từng đem 21,32 triệu cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) để thế chấp tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank). Bà Mi được biết đến là một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàn Cầu.

Cập nhật đến tháng 11/2019, Công ty TNHH Đầu tư Đại Phước Lộc ĐL do ông Lý Hùng Phi (SN 1989) làm Giám đốc và đại diện pháp luật.

Tiếp đến, CTCP Thiên Anh Sài Gòn thành lập tháng 7/2016, hoạt động tư vấn môi giới bất động sản. Với vốn điều lệ 400 tỷ đồng, trong đó, bà Võ Thị Bích Hợp nắm 80%, bà Nguyễn Thị Nữ nắm 10% và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nắm 10%.

Chỉ một tháng sau, bà Hợp và bà Nữ thoái hết vốn, bà Ngọc tăng sở hữu lên 70%. Cổ đông khác không được tiết lộ.

Dữ liệu của PV cho biết, tháng 1/2018, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đem 2,48 triệu cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) thế chấp tại Sacombank.

Cập nhật mới nhất tháng 3/2025, doanh nghiệp do Lê Đức Nga làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Được biết, CTCP Thiên Anh Sài Gòn là cổ đông và từng đem cổ phần tại Công ty CP Golf Long An, Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Golf Long An, Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An đi thế chấp tại ngân hàng.

Nhà đầu tư tiếp theo dự kiến mua cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán là Bảo Minh là CTCP Vietnamsolar. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 19/03/2018, vốn điều lệ 250 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập, gồm Công ty TNHH MTV Hoàn Cầu Long An nắm 50%, Công ty TNHH Anh Quốc SG nắm 49% và ông Trần Ngọc Nhật nắm 1%. Đến ngày 26/03, ông Nhật thoái hết vốn nhưng cổ đông thay thế không được tiết lộ.

Cập nhật đến tháng 11/2022, vai trò Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật do ông Lại Thanh Sơn đảm nhiệm.

CTCP Vietnamsolar chính là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện Năng lượng mặt trời Solar Park 02, là một trong chuỗi nhà máy điện mặt trời Solar Park của Tập đoàn Hoàn Cầu.

Cuối cùng là CTCP Solar Energy LA thành lập tháng 3/2018 và là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Solar Park 4.

Công ty có vốn điều lệ 250 tỷ đồng trong đó, Công ty TNHH MTV Hoàn Cầu Long An nắm 24%, Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương nắm 75% và ông Võ Quốc Tín nắm 1%. Cả hai pháp nhân này đều là thành viên của Tập đoàn Hoàn Cầu.

Cập nhật đến tháng 3/2025, ông Phạm Hoàng Nguyên Khánh làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Sự hiện diện của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Chứng khoán Bảo Minh

Thực tế, cơ cấu cổ đông Chứng khoán Bảo Minh từ lâu đã cho thấy sự hiện diện của nhóm Hoàn Cầu.

Hồi cuối năm 2024, ông Dương Tiến Dũng báo cáo bán ra 16,37 triệu cổ phiếu BMS, tương đương 23,02% vốn công ty. Giao dịch được thực hiện trong ngày 19/12/2024, qua đó ông Dương Tiến Dũng không còn là cổ đông của Chứng khoán Bảo Minh. Đối tác nhận chuyển nhượng số cổ phiếu trên là Công ty cổ phần Long An Solar Park. Qua đó, công ty này thay thế ông Dương Tiến Dũng ngồi ghế cổ đông lớn Chứng khoán Bảo Minh.

Ông Dương Tiến Dũng là bố của Á hậu Dương Trương Thiên Lý - vợ của ông Nguyễn Quốc Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Nam A Bank. Ngoài mối quan hệ thông gia, ông Dương Tiến Dũng từng có thời gian ngắn nắm giữ cổ phần nhiều doanh nghiệp có mối liên hệ với Tập đoàn Hoàn Cầu như: Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Hoàn Cầu Solar LA...

Về Công ty cổ phần Long An Solar Park, doanh nghiệp này được thành lập năm 2018 đăng ký ngành nghề hoạt động xây dựng khác. Khi thành lập công ty có vốn điều lệ 250 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Một thành viên Hoàn Cầu Long An góp 10%, Công ty cổ phần Hoàng gia ĐL góp 49,5%, Tổng giám đốc Trần Trọng Lý góp 0,5%.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Bảo Minh còn 2 cổ đông lớn khác là bà Trương Thị Mỹ An (vợ ông Dương Tiến Dũng) cũng nắm 23% vốn và CTCP Rồng Ngọc nắm 34,2%.

Trong đó, CTCP Rồng Ngọc được thành lập 14/07/2016 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: bà Dương Trương Thiên Lý (con gái ông Dương Tiến Dũng) sở hữu 80% cổ phần, bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm nắm giữ 10% cổ phần và ông Trần Ngọc Nhật nắm giữ 10% cổ phần.