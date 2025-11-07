Nhóm ngành nào được dự báo có tăng trưởng lợi nhuận tốt, là tâm điểm "hút tiền" trong quý 4/2025 và cả năm 2026?

Trong báo cáo vừa cập nhật, Chứng khoán BIDV (BSC Research) đánh giá 8 trên tổng số 19 nhóm ngành được thống kê có mức định giá hiện tại thấp hơn mức định giá P/E trung vị 2 năm. Con số này ghi nhận trong bối cảnh VN-Index tăng hơn 30% từ đầu năm năm nay, cho thấy sự phân hóa rõ nét về "định hướng dòng tiền đầu tư" năm 2025. Tuy nhiên, BSC cũng lưu ý, mức định giá hiện tại đang sử dụng luỹ kế lợi nhuận đến cuối tháng 6/2025.

Cụ thể hơn, các nhóm ngành đang được trả mức định giá cao, ghi nhận hiệu suất tốt đều là các nhóm ngành ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm và triển vọng năm 2026 như Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Ngân hàng, Bán lẻ, Dầu khí.

Luỹ kế tính đến 27/10/2025, lợi nhuận sau thuế quý 3 của 582/1.644 doanh nghiệp (chiếm 27,3% vốn hoá) ghi nhận mức tăng trưởng gần 44% so với cùng kỳ. Với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm nay được điều chỉnh lên mức 20,6% và tăng trưởng lợi nhuận 2026 kỳ vọng đạt 17,4%, BSC cho rằng mức định giá hiện tại vẫn còn dư địa cho triển vọng quý 4/2025 và năm 2026.

Theo BSC, các nhóm ngành tiếp tục là tâm điểm đầu tư trong quý cuối năm và kéo sang năm 2026 là những nhóm tăng trưởng lợi nhuận dương trong năm 2025 và kỳ vọng đạt mức tăng trưởng từ 15% trở lên trong năm 2026. Bao gồm vật liệu, tiện ích, công nghệ thông tin, bất động sản, bán lẻ, thủy sản, khu công nghiệp, ngân hàng và dịch vụ tài chính.

Bước sang năm 2026, BSC nhận định hiệu quả của các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân sẽ là yếu tố cốt lõi. Sự chuyển dịch trong triết lý chính sách với mục tiêu tạo "đột phá" với tính chủ động kiến tạo phát triển, thể chế hóa niềm tin, tập trung.

Trong đó, đầu tư công được xem là trụ cột chính, tiến độ thi công và khởi công dự án mới sẽ được đẩy mạnh. Điều này sẽ tác động trực tiếp tới nhóm bất động sản nhà ở nhờ cung – cầu dự kiến sẽ phục hồi mạnh. Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực đi kèm với hạ tầng được ưu chuộng thay vì các sản phẩm du lịch, sốt đất nền xa trung tâm. Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và tiềm năng tăng định giá của các doanh nghiệp còn nhiều dư địa được thúc đẩy bởi (1) nền giá mở bán mới liên tục đạt mức cao mới và (2) tốc độ triển khai nhanh hơn kỳ vọng.

Nhóm vật liệu xây dựng cũng dự kiến được hưởng lợi. Trong nội địa, dda số sản phẩm VLXD đều đã ghi nhận tín hiệu phục hồi, và kỳ vọng duy trì trong nửa cuối năm 2025. Trong khi đó, xuất khẩu đã tạo đáy. BSC lưu ý cần theo dõi giá nguyên vật liệu đầu vào cho thép, xi măng, nhựa giảm trong năm 2026 do ngành dư cung và chính sách từ Trung Quốc. Nhà đầu tư được khuyến nghị lựa chọn các doanh nghiệp đầu ngành có thị phần nội địa lớn, định giá ở mức hợp lý.

BSC kỳ vọng nhóm xây lắp đạt mức tăng trưởng tốt cho năm sau. Trong đó, nhóm xây lắp hạ tầng có triển vọng tăng trưởng trong quý 4/2025 tới 2026 vẫn tới nhờ 2 động lực chính gồm (1) Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong năm cuối chu kỳ (2) các dự án trọng điểm tăng tốc về đích, giúp các doanh nghiệp đạt biên lợi nhuận cao. Đối với mảng xây dựng dân dụng, lượng backlog của các doanh nghiệp lớn, đảm bảo doanh thu ổn định trong 2-3 năm tới. Biên lợi nhuận kỳ vọng cải thiện nhờ thị trường Bất động sản ấm lên.

Cũng theo BSC, Chính phủ đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo – ban hành Nghị Quyết 57-NQ/TW, nhấn mạnh việc chi tiêu ít nhất 15% ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực Hạ tầng số, Chuyển đổi số, AI, Nhân lực công nghệ cao và An ninh mạng. Điều này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tư nhân trong mảng Công Nghệ tại Việt Nam.

Ngoài ra, BSC cho rằng việc Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách giúp tháo gỡ các khó khăn và chủ động thúc đẩy thực hiện QHĐ 8 điều chỉnh, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế trên 8%/năm giai đoạn 2025 – 2030 sẽ giúp ngành Điện hưởng lợi. Nhóm Dầu khí cùng được kỳ vọng tăng trưởng tốt nhờ việc triển khai các dự án dầu khí nội địa với trọng tâm dự án Lô B – Ô Môn.

Nhóm ngành được ưu tiên từ nửa sau của năm 2025 sang tới 2026

BSC Research cũng liệt kê một số nhóm ngành có thể được hưởng lợi gián tiếp từ đầu tư công như Hàng không, F&B và Bán lẻ, Chứng khoán hay Ngân hàng.



