Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHSV PRIVATE EVENT 2025 – Dấu ấn tại Hà Nội và tiếp nối hành trình tại TP.HCM

29-09-2025 - 15:08 PM | Thị trường chứng khoán

NHSV PRIVATE EVENT 2025 – Dấu ấn tại Hà Nội và tiếp nối hành trình tại TP.HCM

Với sự đồng hành của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, NHSV PRIVATE EVENT 2025 hứa hẹn tiếp tục là nơi kết nối giá trị, khai mở cơ hội và đồng hành cùng các nhà đầu tư trên hành trình gia tăng tài sản trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh thị trường tài chính – đầu tư bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Công ty Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) tổ chức chuỗi sự kiện đặc quyền NHSV PRIVATE EVENT 2025 với chủ đề “Cơ hội gia tăng tài sản trong kỷ nguyên vươn mình” nhằm mang đến một không gian trao đổi chuyên sâu và kết nối giá trị.

Hà Nội: Thành công mở màn với chủ đề Chứng khoán & Bất động sản

Ngày 26/09 vừa qua, tại SkyL Lounge, Tầng 65, LOTTE Center Hà Nội, Chứng khoán NHSV đã tổ chức thành công hội thảo NHSV PRIVATE EVENT 2025 với sự tham dự của 30 khách mời là cộng đồng doanh nhân và nhà đầu tư tinh anh. Sự kiện mang đến những chia sẻ chuyên sâu từ hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản và Chứng khoán:

  • Ông Phạm Hải Hoàng – Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán NHSV, CFA Charterholder
  • Ông Tô Anh Hùng – CEO REFI.vn, Chuyên gia Bất động sản, Giảng viên chương trình Tài chính & đầu tư Bất động sản (REFI), Chuyên gia CWP - Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA)

Các nhà đầu tư đã được lắng nghe, cập nhật thông tin hữu ích, góp phần định hình chiến lược đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2026. Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để NHSV tri ân Quý nhà đầu tu bằng những trải nghiệm giao lưu, kết nối trong không gian tiệc tối sang trọng và ấm cúng.

TP.HCM: Tiếp nối hành trình với chủ đề Chứng khoán & Tài sản số

Nối tiếp thành công tại Hà Nội, PRIVATE EVENT 2025 sẽ đến với TP Hồ Chí Minh vào ngày 03/10/2025 , tập trung vào chủ đề Chứng khoán & Tài sản số . Đây sẽ là dịp để cộng đồng doanh nhân và nhà đầu tư đón nhận góc nhìn tiên phong từ các chuyên gia:

  • Ông Đinh Hồ Nho Thông – Product Owner & Co-founder tại Arbor Verification Tech; Giảng viên chương trình Thạc sĩ Tài chính (Đại học Kinh tế TP.HCM – Đại học Massey, New Zealand); Chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực Tài sản số, AI & Blockchain
  • Ông Phạm Hải Hoàng – Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán NHSV, CFA Charterholder

Thông tin chi tiết sự kiện

  • Thời gian: 17:00 – 20:00 | Thứ Sáu, 03/10/2025
  • Địa điểm: Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 034 940 3296 (Ms. Nga)

Đăng ký tham dự tại đây
(Lưu ý: số lượng khách mời có giới hạn, Ban Tổ Chức sẽ xác nhận qua email hoặc điện thoại.)

Với sự đồng hành của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, NHSV PRIVATE EVENT 2025 hứa hẹn tiếp tục là nơi kết nối giá trị, khai mở cơ hội và đồng hành cùng các nhà đầu tư trên hành trình gia tăng tài sản trong kỷ nguyên mới.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ vào một công ty tài sản mã hóa

Bảo Tín Mạnh Hải góp 1.000 tỷ vào một công ty tài sản mã hóa Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 29/9– 3/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 480%, Techcombank, Vĩnh Hoàn, Viettel Post đồng loạt "lăn chốt"

Lịch chốt quyền cổ tức 29/9– 3/10: Cổ tức tiền mặt cao nhất 480%, Techcombank, Vĩnh Hoàn, Viettel Post đồng loạt "lăn chốt" Nổi bật

UBCKNN ban hành quy chế mới rút ngắn đáng kể thời gian niêm yết cổ phiếu: "Cú hích" cho loạt bom tấn IPO sắp bùng nổ

UBCKNN ban hành quy chế mới rút ngắn đáng kể thời gian niêm yết cổ phiếu: "Cú hích" cho loạt bom tấn IPO sắp bùng nổ

14:46 , 29/09/2025
Một doanh nghiệp dốc hầu bao trả cổ tức tiền mặt "khủng" 100%, cổ phiếu lập tức tăng vọt lên đỉnh lịch sử

Một doanh nghiệp dốc hầu bao trả cổ tức tiền mặt "khủng" 100%, cổ phiếu lập tức tăng vọt lên đỉnh lịch sử

12:22 , 29/09/2025
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa làm điều chưa từng có trong lịch sử

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa làm điều chưa từng có trong lịch sử

11:45 , 29/09/2025
Loạt doanh nghiệp sớm hé lộ kết quả kinh doanh quý 3/2025

Loạt doanh nghiệp sớm hé lộ kết quả kinh doanh quý 3/2025

11:09 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên