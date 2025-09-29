NHSV PRIVATE EVENT 2025 – Dấu ấn tại Hà Nội và tiếp nối hành trình tại TP.HCM

Trong bối cảnh thị trường tài chính – đầu tư bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Công ty Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) tổ chức chuỗi sự kiện đặc quyền NHSV PRIVATE EVENT 2025 với chủ đề “Cơ hội gia tăng tài sản trong kỷ nguyên vươn mình” nhằm mang đến một không gian trao đổi chuyên sâu và kết nối giá trị.

Hà Nội: Thành công mở màn với chủ đề Chứng khoán & Bất động sản

Ngày 26/09 vừa qua, tại SkyL Lounge, Tầng 65, LOTTE Center Hà Nội, Chứng khoán NHSV đã tổ chức thành công hội thảo NHSV PRIVATE EVENT 2025 với sự tham dự của 30 khách mời là cộng đồng doanh nhân và nhà đầu tư tinh anh. Sự kiện mang đến những chia sẻ chuyên sâu từ hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản và Chứng khoán:

Ông Phạm Hải Hoàng – Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán NHSV, CFA Charterholder

Các nhà đầu tư đã được lắng nghe, cập nhật thông tin hữu ích, góp phần định hình chiến lược đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2026. Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để NHSV tri ân Quý nhà đầu tu bằng những trải nghiệm giao lưu, kết nối trong không gian tiệc tối sang trọng và ấm cúng.

TP.HCM: Tiếp nối hành trình với chủ đề Chứng khoán & Tài sản số

Nối tiếp thành công tại Hà Nội, PRIVATE EVENT 2025 sẽ đến với TP Hồ Chí Minh vào ngày 03/10/2025 , tập trung vào chủ đề Chứng khoán & Tài sản số . Đây sẽ là dịp để cộng đồng doanh nhân và nhà đầu tư đón nhận góc nhìn tiên phong từ các chuyên gia:

Ông Đinh Hồ Nho Thông – Product Owner & Co-founder tại Arbor Verification Tech; Giảng viên chương trình Thạc sĩ Tài chính (Đại học Kinh tế TP.HCM – Đại học Massey, New Zealand); Chuyên gia tiên phong trong lĩnh vực Tài sản số, AI & Blockchain

Thông tin chi tiết sự kiện

Thời gian: 17:00 – 20:00 | Thứ Sáu, 03/10/2025

17:00 – 20:00 | Thứ Sáu, 03/10/2025 Địa điểm: Renaissance Riverside Hotel Saigon, 8-15 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 034 940 3296 (Ms. Nga)

Đăng ký tham dự tại đây

(Lưu ý: số lượng khách mời có giới hạn, Ban Tổ Chức sẽ xác nhận qua email hoặc điện thoại.)

Với sự đồng hành của các chuyên gia kinh tế hàng đầu, NHSV PRIVATE EVENT 2025 hứa hẹn tiếp tục là nơi kết nối giá trị, khai mở cơ hội và đồng hành cùng các nhà đầu tư trên hành trình gia tăng tài sản trong kỷ nguyên mới.