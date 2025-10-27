Nhựa Bình Minh sắp chi hơn 532 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhựa Bình Minh sẽ chi hơn 532 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 65%. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11/2025, thời gian chi trả dự kiến ngày 8/12/2025.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (MCK: BMP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông.

Theo đó, Nhựa Bình Minh sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11/2025, thời gian chi trả dự kiến ngày 8/12/2025.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu BMP đang lưu hành, ước tính Nhựa Bình Minh sẽ phải chi khoảng hơn 532 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trong đó, tính đến ngày 30/9/2025, cổ đông đến từ Thái Lan là Nawaplastic Industries Co.,ltd đang sở hữu hơn 45 triệu cổ phiếu BMP, ước tính sẽ nhận về hơn 292,6 tỷ đồng tiền cổ tức từ Nhựa Bình Minh.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần gần 1.532,3 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 734,2 tỷ đồng, tăng 21,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 26,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính tăng từ 71,5 tỷ đồng lên 79,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 23,6%, lên mức 204,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 37,2 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Nhựa Bình Minh báo lãi ròng gần 350,6 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nhựa Bình Minh mang về doanh thu thuần hơn 4.223,5 tỷ đồng, tăng 18,6% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 967,4 tỷ đồng, tăng 27,3%.

Trong năm 2025, Nhựa Bình Minh lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.055 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã toàn thành được 91,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh tăng 24,1% so với đầu năm, lên mức gần 3.970,9 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ghi nhận 1.930 tỷ đồng, chiếm 48,6% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 407,6 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 822,6 tỷ đồng, tăng 64,9% so với đầu năm. Trong đó, khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước gần 261,8 tỷ đồng, chiếm 31,8% tổng nợ.

