Những ai đủ các điều kiện sau được mua YouTube Premium giảm 50%

Theo Khả Văn | 19-04-2026 - 09:33 AM | Kinh tế số

Google quyết định giảm tới 50% phí đăng ký gói YouTube Premium trong vòng trọn vẹn một năm cho các khách hàng đủ điều kiện.

Giữa bối cảnh các nền tảng streaming liên tục rục rịch tăng giá, Google vừa bất ngờ tung ra một chương trình khuyến mãi cực "hời" nhằm xoa dịu người dùng. Cụ thể, gã khổng lồ công nghệ Mỹ quyết định giảm tới 50% phí đăng ký gói YouTube Premium trong vòng trọn vẹn một năm. Tuy nhiên, ưu đãi khủng này không được phát hành đại trà mà được thiết kế như một món quà tri ân đặc biệt, nhắm đến những khách hàng đang sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây của hãng. Đây được xem là nỗ lực chiến lược của Google nhằm "gói gọn" và nâng cấp trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái sinh thái cao cấp của mình.

Chìa khóa để mở khóa mức giá rẻ bằng một nửa này chính là dịch vụ Google One. Theo thông báo từ bà Shimrit Ben-Yair, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng gói dịch vụ Google AI, chương trình giảm giá 50% YouTube Premium sẽ được áp dụng tự động cho các thuê bao đang duy trì gói Google One từ 10 USD/tháng trở lên, bao gồm cả những người dùng đang trải nghiệm gói Google AI Pro. Sự kết hợp chưa từng có này mang đến một không gian số hoàn hảo, nơi người dùng vừa sở hữu dung lượng lưu trữ khổng lồ, vừa tận hưởng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, lại vừa có thể đắm chìm trong không gian giải trí video không bóng dáng quảng cáo, hỗ trợ phát trong nền và tải xuống ngoại tuyến.

Thông thường, đặc quyền YouTube Premium hoàn toàn không được tích hợp trong các gói Google One tiêu chuẩn, ngoại trừ hạng mức đắt đỏ nhất là Google AI Ultra. Do đó, chính sách trợ giá mới thực sự là một nước đi đầy toan tính để giữ chân khách hàng của Google, đặc biệt là ngay sau khi nền tảng video này vừa có động thái điều chỉnh tăng giá gói cá nhân lên mức 15,99 USD/tháng.

Hiện tại, chương trình siêu ưu đãi này đang được ưu tiên triển khai trước tại các thị trường trọng điểm bao gồm Mỹ, Canada, Brazil, Đức, Pháp và Nhật Bản với thời hạn đăng ký kéo dài đến hết ngày 29/4/2026. Người dùng tại các khu vực này có thể dễ dàng kiểm tra quyền lợi thông qua trang ưu đãi chính thức hoặc ngay trong giao diện ứng dụng Google trên điện thoại.

Một thủ thuật nhỏ nhưng vô cùng quan trọng để tận dụng trọn vẹn ưu đãi này là cách chuyển đổi gói cước. Nếu người dùng đang trong chu kỳ thanh toán của gói YouTube Premium độc lập, việc đầu tiên cần làm là phải tiến hành hủy thao tác gia hạn tự động của gói cũ để tránh tình trạng hệ thống tính phí trùng lặp.

Sau khi gói cũ kết thúc, người dùng mới bắt đầu thực hiện đăng ký lại dưới dạng tiện ích bổ sung thông qua cổng thanh toán của trang ưu đãi Google One. Nắm rõ mẹo nhỏ này, hàng triệu người dùng có thể dễ dàng cắt giảm đáng kể gánh nặng chi phí giải trí số hàng tháng mà vẫn duy trì được những trải nghiệm công nghệ thượng lưu nhất.

