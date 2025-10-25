Những ai sinh năm 1985 đến 1990 sắp bước vào vận phát, quý nhân dẫn đường mở tài lộc

1. Bước vào chu kỳ “vàng” của đời người

Theo quan niệm tử vi phương Đông, những người sinh từ năm 1985 đến 1990 lần lượt mang mệnh Kim - Mộc - Hỏa - Thổ đan xen, tạo thành nhóm có hành khí cân bằng, hiếm gặp. Năm 2025 (tức Ất Tỵ, hành Hỏa), lại là thời điểm Hỏa sinh Thổ – giúp vận tài của nhóm tuổi này tăng mạnh, nhất là với người mệnh Thổ hoặc Kim.

Nếu vài năm trước, họ phải bươn chải, xoay xở giữa công việc và gia đình, thì từ nay đến hết năm 2026, vận thế đã bắt đầu chuyển dịch theo hướng thuận lợi. Họ bước sang chu kỳ “thu hoạch” sau nhiều năm gây dựng khi kinh nghiệm, quan hệ, và tầm nhìn đã đủ để tạo nên bước tiến vượt bậc.

Ảnh minh hoạ

Những người sinh 1985–1990 thường có chung một điểm: chịu được áp lực và không ngại thay đổi. Nhờ vậy, khi cơ hội đến, họ nắm bắt nhanh hơn lớp trẻ, và vững vàng hơn những người đã qua độ sung sức. Vận phát lần này không đến nhờ may mắn ngẫu nhiên, mà là thành quả của thời gian dài tích lũy bền bỉ.

2. Quý nhân xuất hiện – tài lộc tự mở

Tử vi năm 2025 cho thấy nhóm tuổi 1985–1990 được sao Thiên Đức và Phúc Tinh chiếu mệnh, mang ý nghĩa được quý nhân phù trợ. Người làm ăn sẽ gặp người hỗ trợ, được chỉ lối đúng thời điểm; người làm công ăn lương thì gặp cấp trên nhìn ra năng lực thật sự, có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí tốt hơn.

Đặc biệt, những ai từng trải qua giai đoạn khó khăn 2022–2024, năm nay chính là lúc “gỡ nút thắt”. Nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác hoặc mở rộng công việc đến bất ngờ – tưởng là rủi ro nhưng lại trở thành bước ngoặt tài lộc.

Nhóm tuổi này cũng rất hợp với ngành nghề liên quan đến tài chính, bất động sản, hoặc quản lý điều hành những lĩnh vực cần bản lĩnh và tư duy dài hạn. Khi gặp được đối tác hoặc người dẫn đường đúng đắn, họ thường bật lên nhanh, thậm chí đổi đời chỉ trong một, hai năm ngắn ngủi.

Ảnh minh hoạ

3. Giàu bền nhờ biết giữ – phúc dày nhờ biết sẻ chia

Điều đáng quý ở nhóm tuổi 1985 - 1990 là họ không còn tham những cơ hội chớp nhoáng, mà bắt đầu hướng tới sự ổn định và tích sản dài hạn. Họ biết giữ vàng, đầu tư an toàn, và dồn năng lượng vào những giá trị thật thay vì chạy theo sóng ngắn.

Theo quan niệm phong thủy, khi hành vận phát mà tâm thế ổn định, người đó giữ được phúc khí lâu. Vì vậy, càng sống thiện lành, càng giúp đỡ người khác, tuổi 1985 - 1990 càng được bồi thêm lộc – tài chính và tinh thần cùng đi lên.

Đây cũng là nhóm tuổi đang bước vào giai đoạn “tạo nền tảng vững chắc” cho 10 năm tiếp theo: mua nhà, lập doanh nghiệp, hoặc chuyển sang vị trí lãnh đạo. Càng làm, họ càng thấy mình được trời thương và người quý vì vận khí đang đứng hẳn về phía họ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.