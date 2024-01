Những bàn tay khiêng đá, bắt cá mưu sinh trong giá rét 9 độ C ở Hà Nội

Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp nhiệt độ ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc xuống dưới 10 độ C. Lúc 6h, nhiệt độ thực đo ở trạm Hà Đông (Hà Nội) 9,9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,6 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo có thể kéo dài đến khoảng 29/1, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.