Những bức ảnh chấn động của vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisia trước khi bị bắt

Thông tin bà Phan Thị Mai (còn gọi Mailisa) Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa cùng 7 đối tượng khác, trong đó có Hoàng Kim Khánh - chồng của Mailisa, bị khởi tố về tội Buôn lậu đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Quyết định khởi tố được đưa ra chỉ ít ngày sau khi lực lượng chức năng đồng loạt khám xét nhiều chi nhánh trong chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa vào sáng 13/11 vừa qua.

Trước khi vướng vòng lao lý, bà Phan Thị Mai được biết đến là một doanh nhân thành đạt, có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng thường thấy những hình ảnh cuộc sống giàu có, viên mãn của bà Mai cùng chồng Hoàng Kim Khánh. Được biết, ông Khánh là người đồng hành quan trọng trong giai đoạn Mailisa vươn lên mạnh mẽ.

Vợ chồng Mailisa bị khởi tố về tội Buôn lậu (Ảnh: Bộ Công an)

Trên MXH, vợ chồng Mailisa thường xuất hiện với những khoảnh khắc toát ra “mùi tiền”. Trong các video, cả hai thường khoe về biệt phủ tráng lệ, gara xe sang, cuộc sống xa hoa muốn gì có đó. Ai từng theo dõi vợ chồng Mailisa đều biết, cả hai sống trong biệt phủ rộng khoảng 4.000m2 ở TPHCM.

Không những thế, công trình này phải mất gần 6 năm mới hoàn thiện, sử dụng nhiều loại vật liệu đắt đỏ như gỗ quý, đá hoa cương, cùng các chi tiết chạm khắc tinh xảo và hệ thống tiểu cảnh được thiết kế cầu kỳ.

Cả hai thường diện đồ lộng lẫy, khoe hình ảnh đứng trước những cơ ngơi đồ sộ mà mình sở hữu

Bên trong biệt phủ, gara chứa siêu xe của vợ chồng Mailisa từng là chủ để được bàn tán liên tục. Cả hai có tới hàng chục mẫu xe đắt đỏ từ Lamborghini, Ferrari, Bentley, Porsche,... cho đến dàn mô tô phân khối lớn trị giá hàng chục tỷ đồng. Tất cả đều được trưng bày ngay trong nhà, phục vụ cho nội dung quay clip: “Mỗi ngày chọn một màu xe đi làm”, “Vợ tặng chồng siêu xe”,...

Loạt siêu xe từng gây choáng ngợp của vợ chồng Mailisa

Không chỉ nhắc về khối tài sản “khủng”, vợ chồng Mailisa cũng hay thể hiện một lối sống xa hoa, tiêu tiền thoải mái. Trong khi bà Mai liên tục có những clip mua đồ hiệu “cả đống” thì ông Hoàng Kim Khánh lại có thú chơi đồng hồ bạc tỷ. Hay thỉnh thoảng, cả gia đình sẽ có những chuyến đi du lịch đắt tiền ở nước ngoài, đến những địa điểm sang chảnh bậc nhất.

Nhìn vào những bức ảnh flex sự giàu có này, cư dân mạng trước đây không khỏi thắc mắc về thu nhập của vợ chồng Mailisa. Song, không ít người cũng vì những hình ảnh hào nhoáng này mà bày tỏ sự tin tưởng, đến các cơ sở làm đẹp cũng như sử dụng mỹ phẩm của công ty này.

Những hình ảnh giàu có, hào nhoáng, toát ra "mùi tiền" của vợ chồng Mailisa

Cả hai cũng thường có những chuyến du lịch nước ngoài, đến nhiều địa điểm sang chảnh

Tổng hợp