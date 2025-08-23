Những cảnh tượng chỉ Việt Nam mình mới có!

Ngay trong ngày Tổng hợp luyện đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, không khí chào mừng đã rất náo nhiệt. Không chỉ có những người trực tiếp đi đu concert quốc gia mà khối ở nhà hóng online đứng ngồi không yên, ôm điện thoại cười tủm tỉm vì những khoảnh khắc dễ thương.

Ngoài các khối đi diễu binh chính thức, nhiều khối đặc biệt và nhiều giây phút đặc biệt không lên sóng trên tivi cũng được chú ý, khiến netizen phải cảm thán: Cảnh này chỉ có ở Việt Nam!

“Khối xanh - sạch - đẹp” là các cô chú công nhân vệ sinh môi trường với công việc thầm lặng đang được shout-out mạnh mẽ. Mới đây đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô công nhân vệ sinh nhận về những tiếng hoan hô, vỗ tay của người đi xem Tổng hợp luyện viral trên Threads.

Khoảnh khắc dễ thương (Nguồn: @galvinpham72)

Trong khoảnh khắc này, cô công nhân dùng cả 2 tay điều khiển 2 chiếc thùng rác đi qua khu vực mọi người đang chờ xem diễu binh. Đúng lúc đó, mọi người đã vỗ tay hoan hô và cổ vũ như lời cảm ơn khiến cô mỉm cười vừa vui vừa ngại ngùng.

“Các cô/chú công nhân vệ sinh môi trường cũng xứng đáng được vinh danh ạ”, “Thật sự đây là những người nên được xã hội kính trọng nhất. Đi trên đường hầu như chẳng bao giờ thấy rác”, “Trời ơi, biết là đông nên nay không đi, nhưng nhìn hình ảnh này thấy ấm lòng thực sự, thấy tiếc rồi đó, cô đáng yêu mà mọi người cũng dễ thương quá trời”, “Mong bà con cố gắng giữ gìn vệ sinh công cộng,đừng xả rác ra chỗ đứng xem cho các cô ,chú đỡ vất vả”,.... là một số bình luận phía dưới clip.

Sau khi Tổng hợp luyện khép lại, nhiều bạn trẻ cùng mọi người nhặt, thu gom rác, trả lại lòng đường, vỉa hè sạch sẽ trước khi ra về. Không hổ danh khối xanh - sạch - đẹp nha!

Trong quá trình đi đu concert quốc gia trước đó, nhiều người lại luôn để ý, quan tâm đến các chiến sĩ từ chi tiết nhỏ nhất. Khi thấy chiến sĩ mướt mải mồ hôi vì tập luyện, mọi người liền chủ động quạt cho chiến sĩ.

Kết quả là cảnh tượng vô cùng xúc động: Chiến sĩ đứng tập dưới đường, người xem ngồi trên vỉa hè để quạt. Nhìn “khối quạt tay” này hẳn nhiều người đã nhớ đến cảnh tượng các bà các mẹ quạt cho con cháu trong nhà những ngày hè mất điện. Thân thương vô cùng!

Các chiến sĩ khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân chúc bà con giữ gìn sức khoẻ và luôn cười "hẹ hẹ hẹ" còn bà con ngồi quạt cho các chiến sĩ (Nguồn: Insight mất lòng)



Tìm được vị trí đắc địa cũng là một điều quan trọng khi đu concert quốc gia. Và một trong số đó là “khối cầu vượt” Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Một trong những khối có view toàn cảnh xịn xò nhất là đây.

"Khối cầu vượt" và "khối máy quay" hoạt động hết công suất (Nguồn: @lily7498)

Và cũng chính từ view khối cầu vượt này, cảnh tượng “khối đại đoàn kết toàn dân tộc” đi theo đoàn diễu binh đã được ghi lại. Các chiến sĩ đoàn diễu binh đi trước, người đi xem nối đuôi phía sau phủ kín đường Kim Mã.

“Khối đại đoàn kết toàn dân tộc” đặc biệt này còn được lên sóng trên page Thông tin Chính phủ. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, khối này nhận về gần 100k lượt yêu thích và rất nhiều bình luận đầy cảm xúc: "Tự hào vô cùng luôn ạ", "Kiếp sau vẫn xin được làm người Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam", "Khối đại đoàn kết toàn dân tộc mãi đỉnh", "Đi trong vòng tay nhân dân",...

Chỉ 1 từ thôi: Tự hào! (Nguồn: @bitsofhehe)

(Tổng hợp)