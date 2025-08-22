Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

92 vị trí người dân có thể gửi xe để xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

22-08-2025 - 12:59 PM | Xã hội

Cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí ở Hà Nội để người dân gửi ô tô, xe máy, xe đạp khi đi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

92 vị trí người dân có thể gửi xe để xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 1.

Người dân theo dõi Tổng hợp luyện lần 1 Lễ kỷ niệm.

Ngày 22/8, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để gửi ô tô, xe máy, xe đạp...

92 vị trí người dân có thể gửi xe để xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 2.

92 vị trí người dân có thể gửi xe để xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9- Ảnh 3.

Các điểm gửi xe được bố trí theo danh sách khu vực.

Theo đó, Ban Tổ chức đã bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ nhân dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn TP Hà Nội để theo dõi các hoạt động của A80 hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân, tập trung sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hoả, tàu điện…) để tránh gia tăng đột biến lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Trường hợp phải sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông để di chuyển, cần lưu ý các điểm tập kết phương tiện cá nhân đã được Ban Tổ chức bố trí; dừng, đỗ, tập kết phương tiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đồng thời, không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên hè phố gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?

3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? Nổi bật

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường Nổi bật

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà sắp hầu toà vụ Thuận An

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà sắp hầu toà vụ Thuận An

12:42 , 22/08/2025
Công an Đà Nẵng vừa phá sới bạc "khủng", tạm giữ 14 người

Công an Đà Nẵng vừa phá sới bạc "khủng", tạm giữ 14 người

11:43 , 22/08/2025
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, di chuyển rất nhanh

Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, di chuyển rất nhanh

11:26 , 22/08/2025
Camera phạt nguội ghi nhận gần 70.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM

Camera phạt nguội ghi nhận gần 70.000 trường hợp vi phạm giao thông ở TPHCM

10:30 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên