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Những con giáp có hậu vận phú quý giàu sang

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Những con giáp có hậu vận phú quý giàu sang

Tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Hợi, tuổi Dậu là những tuổi có tướng số phú quý giàu sang khi về già.

Tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Hợi, tuổi Dậu là những tuổi khi còn trẻ có thể chẳng mấy thành công nhưng càng về sau sự nghiệp càng khấm khá, phát triển hơn lên. Chính vì vậy càng về già lại càng giàu sang phú quý. 1. Tuổi Tý Với trực giác siêu nhạy bén cùng vận may luôn song hành, người tuổi Tý dễ thành công và trở nên giàu có. Hơn nữa, con giáp này sở hữu kỹ năng thương thuyết tài tình, nên dễ “hái được tiền” trong lĩnh vực truyền thông, bán hàng. Tính cách thích sung sướng, nên người tuổi Tý càng ham kiếm tiền. Họ đặt ra mục tiêu giàu có trước mới lo nghĩ chuyện tình cảm. Nếu cầm tinh con chuột, bạn nên tận dụng cơ hội làm giàu vào năm Sửu vì Tý và Sửu tương hỗ nhau rất tốt. 2. Tuổi Thìn Tuổi Thìn ngay từ khi sinh ra, người cầm tinh con Rồng đã được hưởng nhiều phúc khí, thân phận cao quý và Thần May mắn lúc nào cũng luôn đồng hành. Theo đó, số mệnh con giáp này rất tốt, gặp may mắn liên tiếp trong mọi phương diện của cuộc sống. Những quý cô tuổi Thìn cũng không ngoại lệ của sự may mắn đó. Nữ nhân tuổi Thìn thường rất thông minh, sáng láng, học hành giỏi giang, công danh sự nghiệp thành đạt, cuộc sống gia đình viên mãn. Có thể nói, đây là một trong những con giáp nữ có vận mệnh tốt nhất. 3. Tuổi Hợi
Thông thường, người tuổi Hợi có được đại nghiệp vững chắc và hưởng vinh hoa phú quý khi bước sang độ tuổi trung niên. Lúc đó, họ sẽ đền đáp xứng đáng những người đã giúp đỡ họ chân thành và nhiệt tình lúc khó khăn. 4. Tuổi Dậu Thời niên thiếu của người tuổi Dậu cũng đầy khó khăn, vất vả và không được người thân trợ giúp về khoản tiền bạc. Nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, cộng thêm trí tuệ thông minh, nhạy bén và lối sống lạc quan, có hoài bão, họ đã tự tạo dựng cuộc sống giàu sang, phú quý cho bản thân từ đôi bàn tay trắng. Đặc biệt, những người sinh vào tháng 8 âm lịch thường có số giàu sang, cuộc sống sung túc, được cả danh và lợi khi bước sang tuổi trung vận. Họ thường chủ động lập kế hoạch rõ ràng và cố gắng đến sức lực để đạt được mục tiêu đã đề ra.  (tổng hợp)

Theo Ngọc Vy

VTC News

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