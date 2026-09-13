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Ai cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ở Nhật Bản?

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Ai cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ở Nhật Bản?

Thanh Thúy và Quang Kiệt cầm cờ Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Tuyển thủ bóng chuyền Lê Thanh Thúy và trung vệ U23 Việt Nam Đinh Quang Kiệt được lựa chọn cầm Quốc kỳ, dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành tại Lễ khai mạc ASIAD 20, diễn ra tối 19/9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Ban Tổ chức ASIAD 20 tiếp tục thực hiện phương án hai vận động viên tham gia cầm cờ trong lễ diễu hành. Với Lê Thanh Thúy, đây là lần thứ hai liên tiếp cô nhận vinh dự này tại một kỳ đại hội thể thao lớn. Trước đó, nữ tuyển thủ bóng chuyền đã cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan.

Lê Thanh Thúy là gương mặt quen thuộc của bóng chuyền nữ Việt Nam, sở hữu chiều cao nổi bật cùng nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia. Việc tiếp tục được lựa chọn đảm nhận trọng trách cầm Quốc kỳ là niềm vinh dự đối với cá nhân nữ vận động viên cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ trước khi bước vào tranh tài tại ASIAD 20.

Thanh Thuý và Quang Kiệt cầm cờ đoàn thể thao Việt Nam tại khai mạc ASIAD (Ảnh: FBNV - MD)

Trong khi đó, ASIAD 20 đánh dấu lần đầu Đinh Quang Kiệt tham dự Đại hội Thể thao châu Á. Trung vệ thuộc U23 Việt Nam và CLB Công an TP.HCM cũng sở hữu chiều cao nổi bật, là một trong những cầu thủ có thể hình tốt của đội tuyển.

Tại Lễ khai mạc, Quang Kiệt sẽ cùng Thanh Thúy mang Quốc kỳ Việt Nam dẫn đầu đoàn trong phần diễu hành. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với lực lượng gần 500 thành viên. Theo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, toàn đoàn mang theo quyết tâm thi đấu hết mình, hướng tới kết quả tốt nhất tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. ASIAD 20 diễn ra tại Aichi-Nagoya từ ngày 19/9 đến 4/10.

Theo chương trình thi đấu cập nhật của Ban Tổ chức, Đại hội có 43 môn, 71 phân môn với 469 nội dung tranh huy chương.


Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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