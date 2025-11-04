Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những con số đáng chú ý trong dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh của VinSpeed

04-11-2025 - 11:31 AM | Bất động sản

Dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến khởi công ngay quý 4/2025, vận hành chạy thử quý 4/2027 và vận hành thương mại quý 1/2028. Dự án có chiều dài 120,4km, tốc độ thiết kế 350km/h và sẽ đi qua 4 ga.

Những con số đáng chú ý trong dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh của VinSpeed- Ảnh 1.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed vừa có báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án có chiều dài khoảng 120,4km, trong đó điểm đầu tại vị trí Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội và điểm cuối là Khu công viên rừng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Phạm vi thực hiện Dự án đi qua địa phận 22 xã phường của 04 tỉnh/thành phố gồm: Thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Dự án thuộc nhóm Dự án nhóm A, với tổng mức đầu tư là 152.219 tỷ đồng. Hình thức đầu tư: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Quy mô đầu tư: Đầu tư mới đường sắt vận chuyển hành khách tuyến đường sắt được quy hoạch là đường đôi khổ đường 1435mm, điện khí hóa. Tốc độ thiết kế tuyến chính 250km/h, đoạn qua Hà Nội tốc độ thiết kế 120Km/h. Toàn tuyến bố trí 4 ga ( Cổ Loa, Gia Bình, Yên Tử, Hạ Long) và 1 Depot tại ga Hạ Long, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Minh Quân

An Ninh Tiền Tệ

