Từng cam kết sẽ xây 50.000 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, đến nay “ông trùm” Hoàng Quân đã đi được bao xa trên hành trình này?

CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) vừa được UBND tỉnh Cà Mau chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phường An Xuyên.

Theo quyết định, dự án được triển khai trên các lô đất ký hiệu N2-1, N2-2 và N2-3, với tổng diện tích gần 2 ha và tổng mức đầu tư hơn 1.215 tỷ đồng. Quy hoạch dự án gồm 996 căn hộ, bố trí trong 6 khối nhà cao 12 tầng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2025 đến quý III/2028, chia thành 3 giai đoạn.

Đây là dự án thứ 2 của Hoàng Quân tại Cà Mau được phê duyệt chủ trương đầu tư trong vòng 2 tháng gần đây. Trước đó, giữa tháng 9/2025, doanh nghiệp cũng được tỉnh này chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội Khánh An, có quy mô 15,8 ha, tổng vốn 662 tỷ đồng.

Với hơn 20 năm phát triển, Địa ốc Hoàng Quân được xem là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nhà ở xã hội (NOXH) tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp đang triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn tại TP.HCM, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cà Mau, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ về phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Theo cam kết, Hoàng Quân đặt mục tiêu phát triển 50.000 căn NOXH trên cả nước từ năm 2022 - 2030. Tính đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 10.000 căn và đang triển khai gần 40.000 căn còn lại. Riêng trong năm 2025, HQC kỳ vọng bàn giao ít nhất 5.000 căn hộ.

Tuy nhiên, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT HQC cũng nêu ra các khó khăn lớn mà Hoàng Quân phải đối mặt. Trước hết, công ty hiện có doanh thu và lợi nhuận thấp. HQC có nguồn vốn gần 5.800 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh 9 năm qua đều không đạt mục tiêu, lợi nhuận chỉ khoảng 100 tỷ đồng, rất nhỏ so với kỳ vọng.

Thông thường, doanh thu tối thiểu trong lĩnh vực bất động sản phải đạt 50% vốn điều lệ. Hiện tại, HQC có 5.800 tỷ đồng vốn nhưng doanh thu năm trước (2024) chỉ đạt gần 346 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho rằng đây là khó khăn rất lớn.

Khó khăn tiếp theo của HQC nằm ở quỹ đất và mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội lớn. Công ty còn phải làm thêm 40.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 và cần 200 ha quỹ đất, trong khi hiện chỉ có 50 ha. Ban lãnh đạo cũng lưu ý về việc thủ tục chuyển đổi đất hay giấy phép xây dựng cũng là một thách thức.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu thuần gần 51 tỷ đồng, tăng 13%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 18 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm với doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng – mức cao nhất trong vòng 10 năm, công ty mới hoàn thành khoảng 16% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận sau 3 quý, cho thấy chặng đường hoàn thành mục tiêu năm vẫn còn nhiều thách thức.