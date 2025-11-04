Tập đoàn Sơn Hải lên tiếng về việc chuyển thừa 10 triệu đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới cũ

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ký quyết định ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và nghĩa vụ tài chính tại dự án khu nhà ở thương mại phía tây nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, TP Đồng Hới cũ, nay là phường Đồng Thuận.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện việc Sở Xây dựng Quảng Bình cũ tham mưu UBND tỉnh Quảng Bình cũ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại văn bản số 912/UBND khi chưa có ý kiến đồng ý của HĐND tỉnh Quảng Bình cũ là thực hiện không đúng quy định theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đồng thời, xác định Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới thiếu kiểm tra, đối chiếu kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã chuyển thừa hơn 10 triệu đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Hới cũ.

Liên quan vấn đề này, Tập đoàn Sơn Hải đã chính thức lên tiếng. Sơn Hải cho biết, việc đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án này là do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới thực hiện. Quá trình thực hiện đã diễn ra nhiều lần. Và đến nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án vẫn chưa thực hiện xong.

Theo Tập đoàn Sơn Hải, mỗi lần Tập đoàn Sơn Hải chuyển tiền đền bù giải phóng mặt bằng đều căn cứ vào đề nghị chuyển tiền của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Hới. Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Sơn Hải đã chuyển tiền kịp thời, đầy đủ và đúng theo số tiền được đề nghị.

"Tập đoàn Sơn Hải không có quyền kiểm tra tài chính của Trung tâm phát triển quỹ đất do vậy chúng tôi không thể biết được hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất chi trả tiền còn dư 10,1 triệu đồng", Sơn Hải nêu ý kiến.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Lương Bình, Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị cho rằng việc Sơn Hải chuyển dư hơn 10 triệu đồng cần phải hoan nghênh doanh nghiệp. "Nếu doanh nghiệp chuyển thừa, Ban quản lý phát hiện phải trả lại cho doanh nghiệp hoặc nộp vào ngân sách, đây để nằm yên trong tài khoản của ban là sai. Ý là thế, chứ không có gì nghiêm trọng cả", ông Bình nhấn mạnh.

Phân tích thêm về nội dung thanh tra, ông Bình cho biết: Thời điểm đó (ngày 26/5/2017), UBND tỉnh Quảng Bình cũ cho chủ trương đồng ý triển khai dự án sớm hơn thời điểm HĐND tỉnh cho ý kiến đồng ý (ngày 5/10/2017) là có lý do. Cụ thể, quá trình thực hiện dự án, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xin ý kiến và được thường trực HĐND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện dự án. Nhưng phải đến kỳ họp cuối năm đó (tháng 10) thì thường trực HĐND tỉnh mới trình ra cho HĐND thông qua được.

"Về nguyên tắc, vẫn có sai phạm là có chủ trương đầu tư trước quyết định đồng ý của HĐND tỉnh, nhưng giữa thời gian đó đã có công văn đồng ý của thường trực HĐND tỉnh. Đối chiếu quy trình thì vẫn chưa đảm bảo, (nhưng) đây là về mặt thủ tục chứ không phải sai sót nghiêm trọng gì cả. Vì thế, quyết định thanh tra chỉ nói khuyết điểm tham mưu của Sở Xây dựng chứ có nói UBND tỉnh hay của nhà đầu tư đâu vi phạm luật gì đâu? Và dù thế, nguyên tắc của thanh tra khi phát hiện các sai phạm, dù lớn dù nhỏ, chúng tôi đều phải nêu ra", ông Bình nhấn mạnh.

Dự án khu nhà ở thương mại phía tây nam đường Lý Thánh Tông do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng; thời gian triển khai dự án từ năm 2017 đến 2025. Mục tiêu dự án là xây dựng khu dân cư hiện đại, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Dự án có quy mô dân số khoảng 1.100 người, mật độ xây dựng 75%. Trong 500 tỷ đồng, có 143 tỷ đồng đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 332 tỷ đồng đầu tư công trình nhà ở (phần thô) và 25 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng.