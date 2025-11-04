Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" được đề xuất kéo dài thêm 14km, đẩy nhanh tiến độ trước năm 2030

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng và UBND hai tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng tham gia ý kiến về Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt theo phương thức PPP (đối tác công tư).

Đây là công trình được kỳ vọng góp phần hình thành trục giao thông ngang kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ; kết nối cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (CT.27), đồng thời liên kết hiệu quả với các trục dọc hiện hữu.

Trước đó, cuối tháng 9/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi văn bản làm rõ, giải trình các nội dung về đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Theo đề xuất, tuyến Nha Trang - Đà Lạt - Liên Khương có chiều dài khoảng 99 km, tăng thêm 14 km so với Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/9/2021, đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư trước năm 2030.

Trước những đề xuất trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Lâm Đồng xác định rõ điểm đầu, điểm cuối tuyến, bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông hiện hữu.

Đồng thời, cơ quan này yêu cầu làm rõ sự cần thiết và hiệu quả đầu tư khi đề xuất điều chỉnh tăng chiều dài 14 km so với quy hoạch tuyến cao tốc Nha Trang – Liên Khương (CT.25) và đẩy nhanh tiến trình đầu tư đoạn tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc CT.25 trước năm 2030; điều kiện lựa chọn thực hiện phương án đầu tư theo phương thức PPP để xem xét, báo cáo Thủ tướng quyết định.

Tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 25.000 tỷ đồng. Ảnh: AI

Liên quan thẩm quyền triển khai, Bộ Tài chính dẫn quy định tại Nghị định 243, theo đó, đối với dự án PPP có sử dụng vốn Nhà nước, UBND cấp tỉnh, bộ quản lý ngành thực hiện trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền hoặc thống nhất với UBND cấp tỉnh để giao UBND cấp tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền (không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến các bộ). Tuy nhiên, UBND cấp tỉnh phải báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền.

Bộ đề nghị 2 địa phương Khánh Hòa và Lâm Đồng báo cáo HĐND cấp tỉnh để thống nhất giao 1 bên làm chủ trì. Trường hợp chưa thống nhất, cần xin ý kiến Bộ Xây dựng trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Về nguồn vốn, Khánh Hòa hiện đề xuất nhu cầu vốn Nhà nước tham gia khoảng 16.300 tỷ đồng, tương đương 65% tổng mức đầu tư sơ bộ, trong đó ngân sách trung ương giai đoạn 2026–2030 dự kiến bố trí hơn 15.000 tỷ đồng, phần còn lại gần 1.200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở đánh giá khả năng cân đối vốn trung ương, do kế hoạch đầu tư công giai đoạn này chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, nhu cầu vốn đầu tư công trung ương đang vượt khả năng cân đối, trong khi ngân sách phải ưu tiên cho các dự án trọng điểm và chương trình mục tiêu quốc gia, nên nguồn hỗ trợ cho các dự án khác là khó khăn.

"Do đó, đề nghị tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng phát huy tối đa vai trò, khả năng tự chủ của địa phương, tập trung ưu tiên bố trí vốn và tăng tỷ lệ vốn ngân sách địa phương, giảm tỷ lệ vốn ngân sách trung ương tham gia dự án", Bộ Tài chính nêu.

Sơn Hải quyết tâm tham gia dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam.



Trước đó, tháng 10/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP.

Theo hồ sơ, tuyến có điểm đầu tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), giao với cao tốc Bắc – Nam phía Đông, và điểm cuối tại khu vực ngã ba Đarahoa (Lâm Đồng), tổng chiều dài 80,8 km (trong đó đoạn qua Khánh Hòa 44 km, qua Lâm Đồng 36,8 km). Tuyến được đầu tư một lần với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22–24,75m. Tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 18.900 tỷ đồng. Dự kiến chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2024–2025, khởi công từ năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào 4/9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải khẳng định rằng, Sơn Hải quyết tâm tham gia dự án này với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đánh giá tuyến đường rất phức tạp và đề xuất thực hiện giải pháp xây cầu cạn, tường chắn, cầu đúc, hầm… nhằm giảm diện tích rừng bị ảnh hưởng. Với phương pháp này, dự án có thể giảm 30% diện tích rừng bị ảnh hưởng, tương đương với 125 ha.