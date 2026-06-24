Những dịch vụ được kinh doanh xuyên đêm tại Hà Nội

Mới đây, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, nghị quyết quy định phạm vi, điều kiện, ngành nghề hoạt động cũng như các biện pháp quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với các khu, tuyến, điểm được xác định phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố.

Theo quy định, có 3 khung thời gian hoạt động đối với các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm.

Khung giờ từ 18h đến 22h được áp dụng rộng rãi cho các hoạt động kinh tế đêm tại các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm.

Hà Nội cho phép nhiều loại hình kinh doanh, dịch vụ hoạt động xuyên đêm từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. (Ảnh minh họa)

Khung thời gian từ 22h đến 2h sáng áp dụng đối với khu phát triển thương mại, văn hóa và một số các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm có đầy đủ điều kiện hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Các cơ sở kinh doanh phải bảo đảm yêu cầu về kiểm soát tiếng ồn, vệ sinh môi trường, ánh sáng và an ninh trật tự.

Khung thời gian từ 22h đến 6h sáng được xem xét áp dụng có giới hạn, có chọn lọc tại một số khu vực, tuyến, điểm kinh tế đêm tách biệt, có các hoạt động đặc thù, được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ về hạ tầng, an ninh, trật tự, quản lý đô thị.

Nghị quyết cũng cho phép kéo dài thời gian hoạt động khi diễn ra các sự kiện cụ thể được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có phương án hạn chế ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định về ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động như các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật (hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, trưng bày; điện ảnh; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, văn hóa truyền thống…) được tổ chức tại các không gian công cộng, tuyến phố đi bộ, không gian di sản văn hóa, triển lãm, nhà hát, rạp hát, rạp chiếu phim, các thiết chế văn hóa, các địa điểm của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đêm.

Hà Nội khuyến khích các hoạt động lĩnh vực công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo, nghệ thuật đương đại, liên ngành, các hoạt động ứng dụng công nghệ, thiết kế sáng tạo dựa trên nguồn lực văn hóa trong hoạt động kinh tế đêm.

Các hoạt động du lịch và dịch vụ du lịch gồm: Tham quan du lịch ban đêm, các tour tuyến du lịch đêm, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm, dịch vụ hướng dẫn du lịch; các dịch vụ phục vụ khách du lịch...

Hoạt động thương mại, dịch vụ gồm: chợ đêm, phố thương mại đêm, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, tuyến phố ẩm thực và dịch vụ giải khát cũng được phép tổ chức tại các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm.

Các hoạt động dịch vụ ăn uống, ẩm thực: Hoạt động tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ẩm thực, các tuyến phố ẩm thực, dịch vụ giải khát…

Các hoạt động giải trí, thể thao: Các hoạt động vui chơi, giải trí; không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo; hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe ban đêm; các hoạt động giải trí hợp pháp khác.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp: các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp như spa, massage, thẩm mỹ, dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, các câu lạc bộ thể dục: yoga, gym...

Các hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ: vận tải hành khách, trông giữ phương tiện, thanh toán thông tin, viễn thông và các dịch vụ hỗ trợ khác.