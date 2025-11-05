Những điều cần biết về đợt bầu cử lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của ông Trump

Ngày 4/11 (giờ Mỹ), hàng loạt cuộc bầu cử quan trọng đang thu hút sự chú ý trên khắp nước Mỹ.

Với tâm điểm là cuộc đua thị trưởng New York, các cuộc bầu cử thống đốc tại Virginia và New Jersey, cùng một cuộc trưng cầu dân ý then chốt về phân chia khu vực bầu cử ở California, những cuộc đua này được xem là thước đo quan trọng phản ánh tâm lý cử tri trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump thứ hai, đồng thời báo hiệu xu hướng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Một người đàn ông bỏ phiếu cho Dự luật 50 tại Beverly Hills, California, vào ngày 30/10. (Ảnh: Daniel Cole/Reuters)

Tại New York, ứng viên Đảng Dân chủ Zohran Mamdani – một người nhập cư Hồi giáo 34 tuổi theo đường lối xã hội chủ nghĩa dân chủ - sẽ đối đầu với cựu Thống đốc Andrew Cuomo, người ra tranh cử với tư cách độc lập, và Curtis Sliwa của đảng Cộng hòa.

Dù thành phố có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, cuộc đua lần này vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi nó thể hiện định hướng tương lai của đảng trong bối cảnh nội bộ đang chia rẽ giữa phe cấp tiến và ôn hòa. Mamdani, người từng bị một số lãnh đạo Dân chủ phản đối do quan điểm về Israel, đã thu hút đông đảo cử tri trẻ nhờ thông điệp tập trung vào chi phí sinh hoạt và chiến lược truyền thông xã hội sáng tạo.

Cuộc đối đầu tại New Jersey cũng mang tính cạnh tranh cao khi cử tri chọn người kế nhiệm Thống đốc Dân chủ sắp mãn nhiệm Phil Murphy. Ứng viên Cộng hòa Jack Ciattarelli, được ông Trump ủng hộ, tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt và thuế, trong khi đối thủ Dân chủ Mikie Sherrill nhấn mạnh mối liên hệ của Ciattarelli với cựu Tổng thống Trump. Trong bối cảnh giá điện và tiện ích tăng mạnh, chủ đề “khả năng chi trả” trở thành tâm điểm của chiến dịch tại bang này.

Ứng cử viên độc lập Andrew Cuomo và ứng cử viên đảng Dân chủ Zohran Mamdani tham gia cuộc tranh luận thị trưởng tại New York vào ngày 16 /10. (Ảnh: Reuters)

Ở Virginia, Phó Thống đốc Cộng hòa Winsome Earle-Sears đang nỗ lực kế nhiệm Thống đốc Glenn Youngkin với chiến dịch xoay quanh các chính sách về giới tính trong trường học. Tuy nhiên, các khảo sát cho thấy bà đang bị đối thủ Dân chủ Abigail Spanberger dẫn trước, người liên tục gắn hình ảnh Earle-Sears với ông Trump. Với số lượng lớn công chức liên bang sống tại Virginia, kết quả bầu cử ở đây được coi là phép thử thực tế nhất cho chính quyền Trump hiện nay.

Trong khi đó, tại California, cử tri sẽ quyết định số phận của Dự luật 50, một đề xuất cho phép Thống đốc Gavin Newsom - nhân vật tiềm năng cho cuộc đua tổng thống năm 2028 - thay thế bản đồ bầu cử hiện do Ủy ban phân chia khu vực độc lập vẽ, bằng bản đồ mới có lợi hơn cho đảng Dân chủ. Đây là phản ứng trực tiếp trước việc các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát như Texas và Missouri vẽ lại ranh giới để củng cố quyền kiểm soát Hạ viện.

Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu duy trì ba thẩm phán Dân chủ tại Tòa án Tối cao bang Pennsylvania và cuộc bầu cử đặc biệt vào Hạ viện Mỹ tại Texas cũng thu hút sự chú ý. Những cuộc bầu cử này, tuy mang tính địa phương, nhưng sẽ góp phần định hình bức tranh chính trị toàn nước Mỹ, khi hai đảng lớn đang chuẩn bị cho trận chiến giữa nhiệm kỳ năm 2026 và cuộc đua tổng thống năm 2028.