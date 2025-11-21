Những điều người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý về kỳ chi trả lương hưu tháng 12/2025

Theo khoản 4 Điều 8 và điểm 2.2 khoản 2 Điều 7 Quy trình giải quyết hưởng lương hưu ban hành kèm Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025, việc chi trả được thực hiện dựa trên danh sách người hưởng đã được giải quyết, đối chiếu và cập nhật đầy đủ. BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm triển khai chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo hai hình thức: Chi trả qua tài khoản cá nhân và Chi trả bằng tiền mặt thông qua Tổ chức dịch vụ chi trả.

Bên cạnh đó, lệnh chi điện tử phải được lập, kiểm soát và phê duyệt trước ngày 01 của tháng chi trả để bảo đảm tiến độ, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin người hưởng theo căn cước công dân (CCCD) theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Chi trả lương hưu tháng 12/2025 qua tài khoản: Chậm nhất ngày 5/12

Theo quy định, BHXH chuyển tiền lương hưu vào tài khoản cá nhân chậm nhất ngày 5 hằng tháng. Người hưởng sẽ nhận tiền trước hoặc trong thời điểm này tùy thuộc tốc độ xử lý của Phòng Kế hoạch – Tài chính từng địa phương.

Tại Hà Nội, l ương hưu tháng 12/2025 sẽ được chuyển vào tài khoản vào ngày 2/12/2025 (thứ Ba) .

Nếu ngày làm việc thứ hai của tháng rơi vào ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, lịch chuyển khoản sẽ được dịch sang ngày làm việc tiếp theo.

Chi trả lương hưu bằng tiền mặt: Diễn ra từ ngày 2 đến 25/12/2025

Đối với người vẫn nhận lương hưu bằng tiền mặt, BHXH chi trả thông qua Tổ chức dịch vụ chi trả theo hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 – Chi tại điểm chi trả:

Thời gian: 02/12 – 10/12/2025 .

. Mỗi điểm chi trả thực hiện tối thiểu 6 giờ mỗi ngày.

Những điểm hoàn thành sớm có thể kết thúc trước ngày 10/12.

Giai đoạn 2 – Chi tại điểm giao dịch cấp huyện:

Thời gian: 11/12 – 25/12/2025 .

. Dành cho người chưa đến nhận trong đợt đầu.

Nếu lịch chi trả trùng ngày nghỉ hoặc ngày lễ , thời gian chi trả sẽ được điều chỉnh sang ngày làm việc tiếp theo.

Riêng tại Hà Nội, chi trả tiền mặt được triển khai từ sau ngày 03/12/2025 , phối hợp giữa BHXH và Bưu điện Hà Nội.

﻿Thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, người dân cần lưu ý những gì?

Theo quy định tại Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội, khi thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu cần lưu ý:

- Người đang hưởng lương hưu có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước thì có văn bản gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của Luật này thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực (Theo điểm d khoản 2 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội).

Trường hợp tạm dừng, chấm dứt, tiếp tục hưởng lương hưu

- Tạm dừng việc hưởng lương hưu đối với người đang hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Xuất cảnh trái phép; Bị Tòa án tuyên bố mất tích; Khi không xác minh được thông tin người thụ hưởng.

- Chấm dứt việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người đang hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết; Từ chối hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bằng văn bản; Kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.

- Lương hưu được tiếp tục chi trả khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Người xuất cảnh trái phép trở về; Có quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định tuyên bố là đã chết; Đối tượng đã xác minh được thông tin.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của đối tượng có quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định tuyên bố là đã chết được tiếp tục chi trả kể từ thời điểm cơ quan bảo hiểm xã hội nhận văn bản đề nghị được hưởng lại lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và không bao gồm tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng của thời gian chưa nhận do từ chối nhận.

Người hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thời gian chưa nhận lương hưu, trợ cấp trước khi chết thì thân nhân của người đó được nhận lương hưu, trợ cấp của những tháng chưa nhận.

Người bị tạm dừng hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích, sau đó có quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân của người đó không được nhận lương hưu, trợ cấp trong thời gian tạm dừng hưởng.

(Theo quy định tại Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội)