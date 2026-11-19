15 đồng tiền lâu đời nhất còn lưu hành tính đến năm 2026

Theo “Cơ sở dữ liệu toàn cầu về các đồng tiền giai đoạn 1850 - 2026” do Ngân hàng Thanh toán quốc tế - BIS công bố tháng 11/2026, trong tổng số 568 đồng tiền được ghi nhận, có 163 đồng tiền vẫn đang được sử dụng tính đến tháng 10/2026. Tuy nhiên, đứng đầu danh sách không phải bảng Anh hay một đồng tiền châu Âu, mà là đô la Mỹ.

Danh sách 15 đồng tiền lâu đời nhất còn lưu hành tính đến năm 2026 - Nguồn BIS

Hạng Đồng tiền Năm ra đời Tuổi năm 1 Đô la Mỹ 1792 234 2 Bảng Ai Cập 1834 192 3 Peso Colombia 1837 189 4 Franc Thụy Sĩ 1850 176 5 Peso Cuba 1857 169 6 Đô la Canada 1858 168 7 Yên Nhật 1871 155 8 Gourde Haiti III 1872 154 9 Krona Thụy Điển 1873 153 10 Krone Đan Mạch 1875 151 11 Krone Na Uy 1875 151 12 Rupee Mauritius 1876 150 13 Pataca Ma Cao 1894 132 14 Colón Costa Rica 1896 130 15 Baht Thái 1897 129









































Được thiết lập từ năm 1792, đô la Mỹ đã có 234 năm lịch sử và là đồng tiền lâu đời nhất còn lưu hành. Xếp ngay sau là bảng Ai Cập, ra đời năm 1834 với 192 năm, và peso Colombia, được đưa vào sử dụng từ năm 1837 với 189 năm. Franc Thụy Sĩ đứng thứ tư với 176 năm, tiếp đến là peso Cuba và đô la Canada, lần lượt có tuổi đời 169 năm và 168 năm. Những con số này cho thấy sức bền đáng chú ý của các đơn vị tiền tệ đã được duy trì qua nhiều thế hệ.

Châu Á cũng có đại diện trong nhóm những đồng tiền lâu đời nhất. Yên Nhật, được thiết lập năm 1871, hiện là đồng tiền có lịch sử lâu đời nhất còn sử dụng tại châu lục này, với 155 năm. Trong khi đó, ba đồng tiền Bắc Âu gồm krona Thụy Điển, krone Đan Mạch và krone Na Uy đều đã có tuổi đời trên 150 năm. Ở vị trí 15, baht Thái ra đời năm 1897, đến nay cũng đã trải qua 129 năm lưu hành.

Vì sao bảng Anh không đứng đầu?

Nếu xét về lịch sử, bảng Anh có tuổi đời vượt xa tất cả những đồng tiền trong danh sách trên. BIS ghi nhận bảng Anh trước khi chuyển sang hệ thập phân đã tồn tại khoảng 1.171 năm, từ năm 800 đến năm 1971. Tuy nhiên, đồng tiền này không được tính là một đơn vị tiền tệ còn lưu hành liên tục trong thống kê.

Nguyên nhân là cuộc cải cách tiền tệ tại Vương quốc Anh năm 1971. Trước cải cách, 1 bảng Anh được chia thành 20 shilling, mỗi shilling gồm 12 penny. Khi chuyển sang hệ thập phân, hệ thống shilling bị loại bỏ và một bảng được chia thành 100 penny mới. BIS xem đây là sự thay đổi căn bản về đơn vị tiền tệ và xem bảng Anh sau cải cách là một đồng tiền mới.

Tờ tiền 5 bảng Anh (Nguồn: Bank of England)

Có thể thấy tuổi đời của một đồng tiền không chỉ là dấu mốc về thời gian. Đằng sau mỗi đơn vị tiền tệ được duy trì qua hàng thế kỷ là cả một hành trình thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế và xã hội. Trong khi nhiều đồng tiền đã phải nhường chỗ cho những đơn vị mới, những cái tên như đô la Mỹ, franc Thụy Sĩ hay yên Nhật vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống kinh tế, trở thành những chứng nhân đặc biệt của lịch sử tiền tệ thế giới.