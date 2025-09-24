Những golfer hàng đầu sở hữu chuyên cơ riêng - Cuộc sống “trên mây” của giới siêu giàu

Đằng sau những cú swing triệu đô trên sân golf, nhiều golfer đẳng cấp quốc tế còn khiến công chúng choáng ngợp hơn khi sở hữu riêng chuyên cơ để phục vụ việc di chuyển khắp thế giới. Việc này không chỉ là sự thể hiện địa vị, mà còn là nhu cầu thiết thực trong lịch trình thi đấu liên tục giữa các châu lục.

Arnold Palmer - huyền thoại “hai tay lái”

Arnold Palmer, một trong những tên tuổi vĩ đại nhất lịch sử golf với 7 danh hiệu major, không chỉ là một golfer siêu sao mà còn là phi công lão luyện. Với gần 20.000 giờ bay trong suốt cuộc đời, Palmer từng lập kỷ lục bay vòng quanh thế giới trong 57 giờ 25 phút trên chiếc Learjet 36 của riêng mình. Ông từng chia sẻ, lái máy bay giống như chơi golf, đều đòi hỏi tính toán kỹ thuật và quyết đoán.

Arnold Palmer, một trong những tên tuổi vĩ đại nhất lịch sử golf

Greg Norman, Phil Mickelson từ sân golf tới buồng lái

Greg Norman, nổi tiếng với biệt danh “Cá mập trắng”, từng ấp ủ giấc mơ làm phi công trước khi được biết tới rộng rãi trong làng golf.

Phil Mickelson - con trai của một phi công hải quân cũng từng sở hữu chiếc Gulfstream V trị giá hàng chục triệu USD. Sau một thời gian, Mickelson chuyển sang thuê dịch vụ chuyên cơ (VistaJet) vì cảm giác tiện lợi hơn và chi phí hợp lý hơn so với việc duy trì máy bay riêng.

Phil Mickelson

Jon Rahm - trải nghiệm đẳng cấp vượt đại dương

Jon Rahm, nhà vô địch major người Tây Ban Nha, hiện dành sự ưu ái cho chuyến bay bằng Bombardier Global 7500 — một chuyên cơ tầm xa có khả năng bay không dừng vượt Đại Tây Dương. Thiết kế cabin và tiện nghi được Rahm chọn lựa kỹ để vừa giữ thể trạng tốt khi di chuyển dài giờ, vừa tránh các triệu chứng lệch múi giờ.

Tiger Woods và Rory McIlroy - chuyên cơ và trách nhiệm với môi trường

Tiger Woods sở hữu Gulfstream G550, một trong những chuyên cơ đắt đỏ và sang trọng bậc nhất làng golf, với các tiện nghi như phòng ngủ, phòng tắm riêng. Rory McIlroy cũng là một ví dụ tiêu biểu: đầu tư thay máy bay riêng, từBombardier Challenger 605 lên Gulfstream G650ER đời 2022, trị giá gần 78 triệu USD, đồng thời tìm cách cân bằng “xa xỉ” với các hoạt động bù đắp khí thải carbon để thể hiện trách nhiệm với môi trường.

Không gian trên chuyên cơ Gulfstream G650ER

Việc sở hữu chuyên cơ riêng không chỉ là biểu trưng của sự giàu có mà còn mang tính tiện lợi rất lớn cho các golfer thường xuyên phải di chuyển liên tục theo các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi về chi phí duy trì, tính bền vững môi trường và trách nhiệm cá nhân trong thời đại mà các vấn đề khí hậu ngày càng được quan tâm.

