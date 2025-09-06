Những khoản tiền nhà trường được phép thu trong năm học mới 2025-2026

Hồi cuối tháng 2, Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Thời điểm thực hiện từ đầu năm học 2025-2026 (từ tháng 9/2025).

Mặc dù phụ huynh không phải đóng học phí cho con trong năm học tới, họ vẫn phải đóng các khoản thu khác. Dưới đây là một số khoản nhà trường được phép thu và phụ huynh học sinh phải đóng góp vào đầu năm học mới.

Từ năm 2025, học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên toàn quốc được miễn học phí nhưng vẫn phải đóng những khoản phí khác. (Ảnh minh hoạ)

Đồng phục

Theo Điều 9, Thông tư 26/2009, kinh phí cho việc may, mua, thuê, mượn đồng phục và lễ phục lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai thu, chi.

Bảo hiểm y tế học sinh

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Nghị định số 188/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có nội dung nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ 30% lên tối thiểu là 50%.

Hiện mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện áp dụng mức 2.340.000 đồng/tháng). Mức đóng bảo hiểm y tế đối với mỗi học sinh, sinh viên trong một năm là 4,5% x 2.340.000 x 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.

Từ năm học tới, khi thực hiện mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước, học sinh sẽ đóng tối đa 631.800 đồng/năm.

Một số khoản thu khác

Ngoài hai khoản trên, phụ huynh phải đóng thêm một số khoản tiền riêng thu theo thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh ở từng địa phương, hoặc thu theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân từng tỉnh/thành, bao gồm: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú, quỹ lớp , học phẩm cho trẻ mầm non, nước uống.

Trước đây, nhà trường được phép thu tiền học thêm theo Thông tư 17/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, trong nội dung Thông tư 29/2024 vừa ban hành thay thế văn bản này, Bộ GD&ĐT quy định nhà trường không được phép thu tiền học thêm; kinh phí tổ chức dạy thêm được trích từ ngân sách.