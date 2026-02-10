Những lỗi đi xe máy dễ bị phạt 8 triệu đồng nhất, không phải ai cũng biết

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân cần nắm kĩ thông tin này để tránh bị phạt khi tham gia giao thông.

Xe máy là phương tiện giao thông phổ biến nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, do thói quen chủ quan hoặc thiếu hiểu biết pháp luật, nhiều người điều khiển xe máy vẫn vi phạm các quy định giao thông hằng ngày. Đáng chú ý, có những lỗi tưởng chừng đơn giản nhưng có thể bị xử phạt lên tới 8 triệu đồng .

Không có giấy phép lái xe: Phạt đến 8 triệu đồng

Theo Nghị định 168/2024, từ năm 2026, người điều khiển xe máy tham gia giao thông mà không có giấy phép lái xe sẽ bị xử phạt tùy theo loại xe:

Phạt từ 2 – 4 triệu đồng đối với xe máy có dung tích xi-lanh dưới 125 cm³.

Phạt từ 6 – 8 triệu đồng đối với xe máy có dung tích xi-lanh từ 125 cm³ trở lên.

Trường hợp quên mang giấy phép lái xe chỉ bị phạt 200.000 – 300.000 đồng, mức phạt thấp hơn rất nhiều so với việc không có bằng.

Cho người không có bằng lái mượn xe: Chủ xe cũng bị phạt nặng

Không ít người nghĩ rằng chỉ người lái xe mới bị xử phạt, nhưng thực tế chủ xe cũng phải chịu trách nhiệm nếu giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Cụ thể, theo khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024, chủ xe mô tô, xe gắn máy giao xe cho người không có giấy phép lái xe hợp lệ hoặc đang trong thời gian bị tước bằng sẽ bị phạt:

Từ 8 – 10 triệu đồng đối với cá nhân;

Từ 16 – 20 triệu đồng đối với tổ chức.

Người đi xe máy bắt buộc phải đáp ứng điều kiện gì?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người điều khiển xe máy phải đủ độ tuổi, sức khỏe, có giấy phép lái xe còn hiệu lực, phù hợp với loại xe đang điều khiển. Khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các giấy tờ cần thiết như: giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và các giấy tờ liên quan theo quy định.

