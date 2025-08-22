Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những lưu ý để tránh kiệt sức, sốc nhiệt khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80

22-08-2025 - 09:28 AM | Xã hội

Người đi xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cần chuẩn bị kỹ về sức khỏe, mang theo nước, thuốc cá nhân, thiết bị che nắng mưa và không chen lấn.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là sự kiện trọng đại thu hút đông đảo người dân cả nước. Tuy nhiên, việc tập trung hàng chục nghìn người tại các tuyến phố trung tâm tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham gia.

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), người dân nên ăn uống đầy đủ, mang theo nước, thiết bị che nắng mưa, đồ ăn nhẹ và thuốc cá nhân, đặc biệt với người cao tuổi hoặc có bệnh nền.

“Nếu cảm thấy mệt, chóng mặt, khó thở. .. phải nhanh chóng ra khỏi đám đông, tìm chỗ thoáng khí và báo lực lượng chức năng”, ông Đức khuyến cáo. Ngoài ra, người dân nên mặc trang phục thoáng mát, đi giày dễ di chuyển và luôn chú ý các lối thoát hiểm trong khu vực tập trung.

Với người có bệnh mạn tính, cần tuyệt đối tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc đúng giờ và mang theo thuốc dự phòng khi rời nhà.

Những lưu ý để tránh kiệt sức, sốc nhiệt khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành A80- Ảnh 1.

Đông đảo người dân đi xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Để đảm bảo công tác y tế cho sự kiện A80, Bộ Y tế đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế, hàng trăm tổ cấp cứu túc trực dọc tuyến diễu hành và tại các khu vực trọng điểm. Các nhân viên hỗ trợ sơ cứu ban đầu và chuyển viện kịp thời nếu cần thiết.

Người dân được khuyến cáo cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại để biết vị trí các điểm y tế gần nhất, hỗ trợ khi cần thiết.

TS.BS Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, tại các sự kiện đông người, có thể xảy ra nhiều tình huống như kiệt sức, ngạt khí, tụt huyết áp hoặc các bệnh lý cấp tính. Chuẩn bị đầy đủ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn tránh tạo áp lực cho hệ thống cấp cứu.

Ông Long nhấn mạnh, nếu người dân có các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, đau ngực, hồi hộp, vã mồ hôi... cần nhanh chóng di chuyển đến nơi thông thoáng, tránh đứng lâu giữa đám đông ngột ngạt.

Các chuyên gia cho rằng, ngoài sự hỗ trợ từ lực lượng y tế, mỗi người nên tự trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để xử lý tình huống khẩn cấp. Trong những sự kiện đông người mà lực lượng y tế không thể tiếp cận ngay, vài thao tác sơ cứu ban đầu có thể quyết định sự sống còn.

Đặc biệt, khi có tình huống khẩn cấp, người dân cần tuyệt đối tránh chen lấn, bình tĩnh nghe theo hướng dẫn và nhanh chóng tìm lối thoát hiểm gần nhất để đảm bảo an toàn.

Như Loan/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thanh niên lao xe vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ bảo vệ tổng hợp luyện A80

Thanh niên lao xe vào đường cấm, tông trọng thương chiến sĩ CSCĐ bảo vệ tổng hợp luyện A80 Nổi bật

Hàng loạt trường Đại học cảnh báo khẩn tới tất cả sinh viên và phụ huynh

Hàng loạt trường Đại học cảnh báo khẩn tới tất cả sinh viên và phụ huynh Nổi bật

Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Quang Vinh sinh năm 2000

Bắt đối tượng truy nã Nguyễn Quang Vinh sinh năm 2000

09:08 , 22/08/2025
Chân dung 2 thanh niên lao vào đường cấm, tông trực diện chiến sĩ CSCĐ

Chân dung 2 thanh niên lao vào đường cấm, tông trực diện chiến sĩ CSCĐ

08:39 , 22/08/2025
Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục mưa rất lớn

Vùng núi Bắc Bộ tiếp tục mưa rất lớn

07:44 , 22/08/2025
Dự báo sắp hình thành một cơn bão, di chuyển nhanh vào Vịnh Bắc Bộ

Dự báo sắp hình thành một cơn bão, di chuyển nhanh vào Vịnh Bắc Bộ

06:55 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên