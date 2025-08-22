Những lưu ý với thí sinh nếu không muốn bị ‘trượt’ đại học

Theo kế hoạch, từ ngày 13/8, toàn bộ dữ liệu xét tuyển – gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kết quả các kỳ thi riêng đã được các trường tải lên Hệ thống để tiến hành xét tuyển.

Từ ngày 17–20/8, khi Bộ GD&ĐT phối hợp cùng hai nhóm lọc ảo do ĐH Bách khoa Hà Nội (miền Bắc) và ĐH Quốc gia TP.HCM (miền Nam) chủ trì. Quy trình này nhằm bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển duy nhất một nguyện vọng, xét theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Một khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng cao hơn, thí sinh sẽ không còn trong danh sách xét tuyển của các nguyện vọng tiếp theo.

Trước đó, theo kế hoạch, quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào lúc 16h30 ngày 20/8. Từ 17h cùng ngày, các trường có thể công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, trưa ngày 20/8, Bộ GD&ĐT đã quyết định điều chỉnh lùi thời điểm công bố đến 17 giờ ngày 22/8.

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, thí sinh (kể cả diện đã trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung, chậm nhất 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị hủy kết quả.

Thêm nữa, thí sinh cần theo dõi kế hoạch của trường mà mình trúng tuyển để hoàn thiện thủ tục. Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo...

Những trường chưa đủ chỉ tiêu tuyển bổ sung từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025. Nếu đã xác nhận nhập học, thí sinh không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được hiệu trưởng cho phép không nhập học.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển tăng cao; lần đầu tiên các trường cao đẳng tham gia, không còn xét tuyển sớm và toàn bộ phương thức được thực hiện ngay trong Đợt 1.

Vì vậy, để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở đào tạo rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, bảo đảm không bỏ sót hoặc xác định sai thí sinh trúng tuyển; hạn chế sai sót phát sinh trong quá trình tuyển sinh.

Đồng thời, tính toán kĩ lưỡng các phương án, đề xuất tỉ lệ ảo phù hợp, tránh tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo.