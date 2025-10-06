Những mã chứng khoán nào là công thần giúp VN-Index có nhịp tăng bốc gần 50 điểm trong phiên đầu tuần?

Sau vài tuần chịu áp lực điều chỉnh và đi ngang, thị trường chứng khoán Việt Nam đã hồi phục tích cực trong phiên giao dịch đầu tuần 6/10. Chỉ số chính có diễn biến tích cực ngay từ đầu phiên, tạo khoảng trống tăng giá với thanh khoản cải thiện tốt. Thị trường tiếp tục giao dịch tích cực trong phiên chiều với điểm nhấn nhóm cổ phiếu tài chính. Đóng cửa, VN-Index ăng mạnh 49,63 điểm (+3,02%) lên mức 1.695,50 điểm.

Độ rộng thị trường cũng nghiêng về bên mua với 259 mã tăng điểm trên HOSE (trong đó trên 22 mã tăng trần), áp đảo so khoảng 68 mã giảm điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể so với vài phiên liền trước, giá trị giao dịch trên HOSE xấp xỉ 32.000 tỷ đồng.

Xét về mức độ đóng góp, rổ VN30 hôm nay kết phiên với 29 cổ phiếu đồng thuận tăng giá, trong đó SSI, VPB và VRE tăng kịch trần càng củng cố vững chắc cho từng nhịp tăng của chỉ số chính. Xét về các nhóm ngành, sự trở lại của các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, ngân hàn đã đưa chỉ số chính của TTCK Việt Nam lọt top tăng mạnh nhất thế giới.

Cụ thể, nhìn vào riêng từng cổ phiếu, bộ đôi ngân hàng VCB và VPB đồng loạt tăng mạnh, qua đó đóng góp lần lượt 4,7 điểm tăng và 3,8 điểm tăng cho VN-Index. Trong đó, VCB tăng 3,7% lên 64.000 đồng/cp, trong khi VPB kịch trần “trắng bên bán”, đạt 31.550 đồng/cp.

Một số mã ngân hàng khác là CTG, TCB, BID, MBB, ACB cũng ghi nhận sắc xanh trở thành những đầu tàu vững chắc kéo VN-Index đi lên.

Hai mã nhà Vingroup là VIC và VHM cũng tăng khoảng 2%, đóng góp tổng cộng 5,4 điểm tăng cho chỉ số chính. Bên cạnh ngân hàng, ông lớn khác là HPG cũng có phiên tăng điểm tích cực, biên độ tăng đạt 5,6% lên 29.200đồng/cp, qua đó đóng góp 2,8 điểm tăng cho VN-Index

Ở chiều ngược lại, những cổ phiếu phần nào kìm hãm đà tăng của VN-Index gồm LPB, STG, PGV, BCG, TDM… tuy nhiên áp lực này không quá đáng kể.

Phiên bứt phá của thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh nhiều thông tin tích cực từ vĩ mô kinh tế trong nước. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý 3/2025 ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, ba quý đầu năm, GDP tăng 7,85% so với năm trước. Các mức này đều cao nhất trong 11 năm qua, trừ 2022 tăng mạnh sau dịch Covid-19.

Đặc biệt, nhà đầu tư chứng khoán nói riêng đang “nín thở” chờ đợi một quyết định quan trọng sắp được công bố. Cụ thể, chỉ cách 1 phiên giao dịch nữa, vào rạng sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Đáng chú ý, Việt Nam hiện đang nằm trong Danh sách theo dõi và được FTSE đánh giá có khả năng cao được tái phân loại từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi Thứ cấp.﻿

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán Vietcap giữ quan điểm tự tin về khả năng FTSE Russell sẽ công bố kết quả tích cực cho Việt Nam. Theo Vietcap, hai tiêu chí gồm Chu kỳ Thanh toán (DvP) và Thanh toán – chi phí liên quan đến giao dịch thất bại đều có thể được nâng lên mức “Đạt”.

Nếu thành công, việc nâng hạng thị trường Việt Nam lên Thị trường Mới nổi thứ cấp sẽ là một yếu tố hỗ trợ tích cực, đối trọng với lực bán ròng lớn của khối ngoại. Dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6-8 tỷ USD hoặc thậm chí đạt 10 tỷ USD (trong kịch bản tích cực). Các ước tính này bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn.

Dựa trên nghiên cứu của Vietcap, Việt Nam được dự phóng sẽ có tỷ trọng 0,3% trong chỉ số FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index ngoài việc được đưa vào các chỉ số FTSE khác. Khoảng 30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được đưa bổ sung vào danh mục đầu tư của các quỹ chỉ số. Dòng vốn từ các quỹ thụ động có thể đạt ít nhất 1 tỷ USD trong quá trình thực hiện.

Còn theo quan điểm của ông Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoản Pinetree, khả năng cao TTCK Việt Nam sẽ được nâng hạng thị trường, từ đó tạo động lực cho VN-Index bứt phá mạnh. Dù vậy, vị chuyên gia này cho rằng đà đi lên của thị trường bền vững sẽ cần phải đi kèm theo việc dòng tiền sẽ quay trở lại nhóm cổ phiếu ngân hàng một cách mạnh mẽ và có sự lan tỏa sang các nhóm khác.