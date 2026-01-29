Những mẫu giếng trời độc đáo cho nhà phố

Những năm gần đây, giếng trời trở thành một trong những giải pháp kiến trúc được ưa chuộng nhất ở các đô thị lớn. Với quỹ đất hạn hẹp, nhà phố cao tầng san sát, việc lấy sáng và thông gió tự nhiên là một thách thức lớn đối với kiến trúc sư. Giếng trời không chỉ giúp giải quyết vấn đề đó mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả không gian sống và sức khỏe con người.

Ưu điểm của giếng trời trong nhà phố

Tăng cường ánh sáng tự nhiên

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của giếng trời là đưa ánh sáng mặt trời len lỏi vào sâu bên trong ngôi nhà. Ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp tiết kiệm điện năng vào ban ngày mà còn tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn. Nhờ đó, các không gian như cầu thang, phòng khách, hành lang… dù nằm sâu trong nhà vẫn tràn ngập ánh sáng, hạn chế bóng tối và ẩm mốc.

Thông gió hiệu quả

Giếng trời hoạt động như một “ống khói” tự nhiên, giúp không khí nóng trong nhà thoát ra ngoài, đồng thời hút gió mát từ phía ngoài vào. Điều này đặc biệt hữu ích vào mùa hè, giúp giảm nhiệt độ trong nhà và cải thiện lưu thông không khí mà không cần sử dụng nhiều máy lạnh.

Kết nối không gian sống

Không chỉ là khoảng thông tầng thuần túy về mặt kỹ thuật, nếu thiết kế khéo léo, giếng trời còn là điểm nhấn thẩm mỹ, tạo mối liên hệ thị giác giữa các tầng trong nhà. Giếng trời giúp không gian không còn chật hẹp, mà mở rộng theo chiều cao — mang đến cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên hơn.

Tăng giá trị kiến trúc và thẩm mỹ

Giếng trời được xem như điểm cộng kiến trúc — tạo sự khác biệt và nâng tầm thiết kế tổng thể. Với nhiều vật liệu hiện đại như kính cường lực, khung nhôm, đá ốp... giếng trời có thể trở thành một kiệt tác nghệ thuật nhỏ trong nhà phố.

Mẫu giếng trời độc đáo trong nhà phố

Ngày nay, giếng trời trong nhà phố được biến tấu sáng tạo để trở thành điểm nhấn kiến trúc mang phong cách riêng của gia chủ.

Giếng trời với tiểu cảnh xanh

(Ảnh: Song Phát Design & Construction)

Đây là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích bởi sự gần gũi với thiên nhiên. Một khoảng xanh nhỏ với cây lá, đá sỏi, thậm chí là thác nước mini được bố trí dưới giếng trời sẽ tạo không gian thư giãn, thanh lọc khí và làm dịu mắt mỗi khi bước vào nhà.

Giếng trời giữa nhà

(Ảnh: SBShouse)

Với vị trí trung tâm nhà phố (cạnh phòng khách, bếp), giếng trời là điểm mở tạo một vùng lấy ánh sáng cho cả không gian sống. Nhờ đó, không khí dễ dàng luân chuyển đến mọi ngóc ngách trong nhà.

Giếng trời tại cầu thang

(Ảnh: SBShouse)

Giếng trời thiết kế ở vị trí cầu thang kết hợp cây xanh phía dưới vừa tạo điểm nhấn độc đáo, vừa mang đến bầu không khí trong lành cho nhà phố.

Giếng trời với lam gỗ hoặc lam sắt nghệ thuật

(Ảnh: Archdaily)

Các thanh lam không chỉ tạo bóng đổ đẹp mắt mà còn giảm bớt ánh nắng gay gắt vào mùa hè.

Giếng trời giữa nhà với cầu thang xoắn

(Ảnh: Tecwood)

Giếng trời đặt ở giữa nhà kết hợp cầu thang xoắn là sự kết hợp độc đáo, giúp ánh sáng tự nhiên chiếu thẳng xuống, tạo không gian nghệ thuật đầy ấn tượng.

Giếng trời ở cuối nhà

(Ảnh: SBShouse)

Với vị trí cuối nhà, giếng trời giúp ánh sáng tự nhiên lan tỏa vào khu vực bếp, phòng ăn hoặc cầu thang phía sau — những không gian thường bị tối và bí. Thiết kế này còn hỗ trợ lưu thông không khí hiệu quả, đẩy khí nóng và mùi sinh hoạt ra ngoài.