Những người “đi làm nhưng không có bạn”

Sau 3 năm kể từ khi làn sóng sa thải xuất hiện và vẫn đang tiếp diễn, bên cạnh thực tế nhiều người “bỗng dưng mất việc”, dường như còn một sự thật khác: Dân văn phòng ít mở lòng hơn với đồng nghiệp. Nhiều người vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn tham gia các cuộc họp, vẫn nhắn tin trao đổi công việc với đồng nghiệp nhưng khi được hỏi: "Bạn có thực sự thân với ai ở công ty không?", câu trả lời lại là không.

Với không ít dân văn phòng, đồng nghiệp ngày nay chỉ đơn giản là những người làm cùng dự án, cùng ngồi họp hoặc cùng xuất hiện trong các nhóm chat công việc. Họ biết tên nhau, biết chức danh của nhau, nhưng không biết nhiều về cuộc sống ngoài công việc của đối phương. Những mối quan hệ từng rất phổ biến ở công sở như ăn trưa cùng nhau, tâm sự chuyện cá nhân hay hẹn gặp cuối tuần dường như đang dần trở nên hiếm hoi hơn.

Sự thay đổi này không đến từ một nguyên nhân duy nhất. Nó là kết quả của nhiều biến động trong thế giới việc làm vài năm gần đây.

Môi trường công sở giờ đã khác: Nay còn đang làm, mai đã nghỉ là chuyện bình thường

Làn sóng sa thải kéo dài tại nhiều ngành nghề khiến cảm giác ổn định trong công việc suy giảm đáng kể. Chỉ trong vài năm, không ít người chứng kiến những đồng nghiệp từng ngồi cạnh mình rời đi chỉ sau một email thông báo tái cơ cấu. Có người bị cắt giảm nhân sự, có người chủ động nghỉ việc, có người chuyển sang công ty khác chỉ sau vài tháng.

Khi mọi thứ có thể thay đổi quá nhanh, nhiều nhân viên bắt đầu hình thành tâm lý giữ khoảng cách. Họ không còn xem công ty là nơi sẽ gắn bó nhiều năm như thế hệ trước. Nếu bản thân hoặc đồng nghiệp có thể rời đi bất cứ lúc nào, việc đầu tư quá nhiều cảm xúc vào các mối quan hệ nơi làm việc cũng trở nên khó khăn hơn.

Một số người thừa nhận họ từng rất thân với đồng nghiệp, nhưng sau nhiều lần chứng kiến bạn bè nghỉ việc hoặc bị sa thải, họ dần ngừng kỳ vọng vào những mối quan hệ lâu dài trong công sở.

Đồng nghiệp thân thiện nhưng không phải bạn bè

Sự đa dạng trong mô hình làm việc cũng góp phần thay đổi cách mọi người kết nối với nhau trong môi trường công sở.

Làm việc từ xa giúp tiết kiệm thời gian đi lại, nhưng cũng làm giảm đáng kể những tương tác tự nhiên từng xuất hiện trong văn phòng. Những cuộc trò chuyện ở khu vực pantry, những bữa ăn trưa hay những lần cùng nhau tăng ca đã ít xuất hiện hơn trước.

Nhiều người có thể làm việc với một đồng nghiệp suốt nhiều tháng nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp. Mối quan hệ được duy trì thông qua email, tin nhắn và các cuộc họp trực tuyến ngắn gọn.

Trong môi trường đó, sự thân thiết cũng trở nên khó hình thành hơn.

Không ít nhân viên mô tả đồng nghiệp là những người "rất dễ chịu nhưng không thực sự gần gũi". Họ sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, nhưng hiếm khi chia sẻ các vấn đề cá nhân hoặc duy trì liên lạc sau giờ làm.

Ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng được vẽ rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một thế hệ thận trọng hơn trong các mối quan hệ công sở

Sau nhiều năm thị trường việc làm biến động, dân văn phòng dường như ngày càng trở nên thực tế hơn. Họ hiểu rằng môi trường làm việc bây giờ luôn có sự “cạnh tranh ngầm”. Người làm cùng mình, hỗ trợ mình hoặc ngược lại có thể cũng là “đối thủ” của mình trong những đợt tái cơ cấu.

Điều đó khiến không ít người dần thay đổi cách nhìn nhận về mối quan hệ đồng nghiệp. Họ vẫn lịch sự, vẫn hợp tác, vẫn duy trì bầu không khí tích cực nơi làm việc. Nhưng họ không còn quá kỳ vọng rằng những người cùng công ty sẽ trở thành bạn thân của mình.

Thay vào đó, nhiều người tìm kiếm các mối quan hệ xã hội bên ngoài công việc thông qua câu lạc bộ thể thao, cộng đồng sở thích, lớp học hoặc các nhóm bạn cũ.

Việc không có bạn thân ở nơi làm việc không hẳn là vấn đề nghiêm trọng đối với tất cả mọi người. Nhiều người cảm thấy thoải mái khi tách biệt hoàn toàn công việc và đời sống cá nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia về môi trường làm việc từ lâu đã chỉ ra rằng cảm giác thuộc về một tập thể là yếu tố quan trọng giúp nhân viên gắn bó hơn với công việc và giảm căng thẳng.

Khi công sở chỉ còn là nơi hoàn thành nhiệm vụ rồi ra về, trải nghiệm đi làm cũng trở nên khác trước. Ít tiếng cười hơn trong giờ nghỉ trưa, ít những cuộc trò chuyện ngoài công việc hơn và cũng ít cảm giác kết nối hơn.

Có lẽ đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của môi trường làm việc hiện nay. Không phải ai cũng ghét đồng nghiệp hay gặp mâu thuẫn nơi công sở. Ngược lại, nhiều người vẫn làm việc trong những tập thể thân thiện. Chỉ là ngày càng có nhiều người đi làm mà không thực sự có bạn ở nơi làm việc.