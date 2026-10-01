Những người không mua nhà và cũng không thuê nhà

Chưa có nhà riêng hoặc không nghĩ tới việc mua nhà, rõ ràng lựa chọn còn lại chỉ là thuê nhà ở hoặc về sống chung cùng bố mẹ. Đây là điều nhiều người vẫn mặc định. Tuy nhiên tại Trung Quốc, một bộ phận người trẻ lại có suy nghĩ khác. Họ không mua nhà, không thuê nhà và cũng không về ở với bố mẹ.

Vậy họ ở đâu? Câu trả lời: Khách sạn! Không phải ở vài ngày hay vài tuần, mà tính bằng tháng, thậm chí là năm.

Xiao Zhou: Thu nhập 72 triệu/tháng, chi 27 triệu thuê khách sạn ở dài hạn

Sau 2 năm sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc), Xiao Zhou quyết định chấm dứt cảnh mỗi ngày mất 2 tiếng di chuyển giữa nhà và công ty. Cô chuyển toàn bộ hành lý vào một khách sạn tầm trung chỉ cách nơi làm việc một ga tàu điện ngầm.

Với mức thu nhập 20.000 NDT/tháng (khoảng 72 triệu đồng) - con số được xem là trung bình tại Thượng Hải, Xiao Zhou vẫn sẵn sàng dành gần một nửa thu nhập để thuê phòng khách sạn dài hạn, thay vì tiếp tục thuê nhà như phần đông người đi làm.

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Căn phòng giường lớn cô đang thuê có giá khoảng 7.500 NDT/tháng (khoảng 27 triệu đồng), chưa kể mức giá có thể tăng vào mùa du lịch cao điểm. Với Xiao Zhou, khoản tiền này không chỉ dùng để đổi lấy một chỗ ngủ. Cô muốn giảm thời gian đi lại, không phải tự dọn dẹp nhà cửa hay giặt giũ quần áo, và có thể sử dụng điều hòa thoải mái mà không phải bận tâm đến hóa đơn tiền điện.

Vì thế với cô gái này, việc thuê khách sạn ở dài hạn không chỉ là chi tiền mua dịch vụ lưu trú mà còn giúp giải phóng thời gian, giảm bớt việc nhà và rút ngắn quãng đường đi làm. Thay vì coi việc thuê nhà là lựa chọn mặc định, cô chủ động tìm một hình thức cư trú phù hợp hơn với nhịp sống của mình.

Gary: Chi 16,2 triệu đồng/tháng thuê khách sạn vì không muốn chuyển nhà liên tục

Sau 3 năm sống tại một khu dân cư ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Gary quyết định chuyển đến một khách sạn bình dân để ở dài hạn. Thay vì tiếp tục thuê nhà theo cách truyền thống, anh chấp nhận chi khoảng 4.500 NDT/tháng (khoảng 16,2 triệu đồng) cho một phòng khách sạn có giường lớn, phòng tắm riêng, điều hòa và bàn làm việc.

Trước đó, Gary thuê nhà với giá 2.100 NDT/tháng (khoảng 7,56 triệu đồng), cộng thêm 50 NDT (khoảng 180.000 đồng) phí vệ sinh. Tiền điện vào mùa xuân và mùa thu khoảng 200 NDT/tháng (720.000 đồng), nhưng có thể tăng lên 400 NDT (1,44 triệu đồng) khi thời tiết nóng hoặc lạnh, do nhu cầu sử dụng điều hòa và thiết bị sưởi. Tính cả những khoản phát sinh, chi phí ở thực tế cao hơn tiền thuê được ghi trên hợp đồng.

Tuy nhiên điều khiến Gary quyết định chuyển sang ở khách sạn không đơn thuần là giá thuê nhà cao. Sau một thời gian thuê nhà và gặp nhiều rắc rối với chủ nhà, 3 lần phải chuyển đi trước khi hết hạn hợp đồng, Gary nhận ra ở khách sạn là lựa chọn phù hợp nhất.

Anh có thể dọn vào ở ngay mà không cần mua thêm nhiều vật dụng. Phòng được trang bị sẵn nội thất, nhà vệ sinh riêng và các thiết bị cơ bản; việc dọn phòng, thay ga giường cũng được nhân viên khách sạn đảm nhiệm theo gói dịch vụ. Và quan trọng hơn cả, ở khách sạn giúp Gary tránh được những xung đột với chủ nhà.

Ảnh minh họa Pinterest

Tất nhiên, lựa chọn này khiến khoản chi hàng tháng tăng lên đáng kể. So với mức thuê phòng cũ 2.100 NDT, Gary phải trả thêm khoảng 2.400 NDT/tháng (8,64 triệu đồng).

Để kiểm soát ngân sách, Gary đặt ra một số nguyên tắc: Ưu tiên khách sạn có giá thuê theo tháng thay vì đặt phòng từng đêm, chọn địa điểm gần nơi làm việc để giảm chi phí đi lại. Anh cũng duy trì thói quen ăn tại căng tin công ty hoặc mua đồ ăn bên ngoài, bởi khách sạn không có bếp riêng để nấu những bữa ăn đầy đủ.

Với Gary, thuê khách sạn không phải giải pháp rẻ nhất, mà là cách tổ chức lại cuộc sống trong giai đoạn chưa muốn mua nhà và cũng không muốn gắn bó lâu dài với một căn nhà thuê. Anh chấp nhận trả nhiều tiền hơn mỗi tháng để đổi lấy sự linh hoạt, đặc biệt khi chưa chắc sẽ tiếp tục làm việc tại Thâm Quyến trong vài năm tới.

Vì sao người trẻ thích ở khách sạn hơn thuê nhà?

Theo các số liệu được công bố: Trong nửa đầu năm 2026, số đơn đặt phòng khách sạn bình dân theo hình thức thuê tháng, lưu trú liên tục tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm khách từ 18-35 tuổi, bao gồm nhân viên văn phòng, sinh viên mới tốt nghiệp và người được cử đi công tác ngắn hạn, chiếm tới 83% lượng khách thuộc nhóm này.

Những con số này phản ánh nhu cầu của những người trẻ muốn đơn giản hóa cuộc sống tại các thành phố lớn. Thay vì phải tìm mua đồ nội thất, tự dọn dẹp, bảo dưỡng thiết bị hay xử lý các vấn đề phát sinh với chủ nhà, họ có thể chuyển vào khách sạn với phòng ốc được trang bị sẵn. Một số nơi còn cung cấp dịch vụ dọn phòng, thay ga giường, giặt là và bổ sung đồ dùng thiết yếu. Nhờ đó, người thuê không phải dành quá nhiều thời gian cho việc nhà sau giờ làm, đồng thời có thể chủ động chọn nơi ở gần công ty để rút ngắn thời gian đi lại.

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Một lý do khác là tính linh hoạt. Với những người chưa chắc sẽ làm việc lâu dài tại một thành phố, thường xuyên công tác hoặc có kế hoạch chuyển nơi sinh sống, thuê nhà theo hợp đồng dài hạn có thể đi kèm nhiều ràng buộc về thời hạn, tiền đặt cọc và chi phí chuyển nhà. Trong khi đó, thuê khách sạn theo tháng giúp họ dễ thay đổi nơi ở khi nhu cầu công việc thay đổi, mà không cần sắm sửa hay vận chuyển quá nhiều đồ đạc. Đây cũng là cách một bộ phận người trẻ trì hoãn quyết định mua nhà, đồng thời tránh phải gắn bó với một căn nhà thuê trong thời gian dài.

Sức hút của lối sống này còn thể hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo Sina Finance, chủ đề “ở khách sạn dài hạn” trên Douyin đã đạt tổng cộng 820 triệu lượt xem; các chủ đề về lưu trú dài hạn tại khách sạn trên Xiaohongshu có tổng lượt xem khoảng 90 triệu. Những con số này cho thấy sự quan tâm đáng kể của cộng đồng mạng đối với một hình thức cư trú vốn trước đây chủ yếu gắn với khách du lịch và người đi công tác.

Tuy nhiên, ở khách sạn không đồng nghĩa với tiết kiệm hơn thuê nhà. Chi phí có thể cao hơn, trong khi diện tích phòng hạn chế và việc thiếu bếp riêng khiến người ở phải phụ thuộc nhiều hơn vào đồ ăn mua sẵn hoặc dịch vụ bên ngoài. Vì vậy, với những người ưu tiên sự tiện lợi, linh hoạt và muốn tiết kiệm thời gian, khách sạn có thể là lựa chọn đáng cân nhắc; còn với người cần không gian rộng, thích nấu ăn hoặc muốn ổn định lâu dài, thuê nhà truyền thống vẫn có lợi thế riêng.