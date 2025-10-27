Những người kiến tạo đội ngũ, lan tỏa giá trị bảo hiểm

Đó là khi sự thành công không còn của riêng mình, mà được nhân lên gấp bội qua sự trưởng thành của đội ngũ do mình dẫn dắt.

Chị Bùi Thị Thu Hà: Xây dựng đội ngũ tập trung vào chất lượng dịch vụ

Với 12 năm kinh doanh tự do trước khi trở thành tư vấn viên bảo hiểm Manulife, chị Bùi Thị Thu Hà hiểu rằng, chìa khóa để giữ chân khách hàng không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn là chất lượng dịch vụ. Chị tin rằng, khi một khách hàng được phục vụ tận tâm, họ sẽ trở thành những "đại sứ" tự nhiên nhất lan tỏa giá trị của bảo hiểm đến những người xung quanh.

Ở vị trí Trưởng Chi nhánh Kinh doanh, chị Hà đã áp dụng triết lý ấy vào việc kiến tạo và phát triển đội ngũ. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chị còn đặc biệt chú trọng nâng cao kỹ năng phục vụ khách hàng thông qua các chương trình đào tạo nội bộ và quy trình hỗ trợ riêng.

Chẳng hạn, chị và đội ngũ đã cùng nhau xây dựng "sổ tay sức khỏe", bao gồm danh mục các loại giấy tờ cần thiết trong quy trình khám chữa bệnh và chủ động nhắc khách hàng trước khi đi viện, giúp họ không bị thiếu hồ sơ khi làm yêu cầu quyền lợi bảo hiểm. Sổ tay cũng tập hợp thông tin về danh sách bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa, các bài thuốc dân gian, mẹo chăm sóc sức khỏe… giúp khách hàng có thể tham khảo khi cần.

Với triết lý "mỗi khách hàng là một người thân", ở đội ngũ của chị, việc chăm sóc khách hàng được thực hiện một cách gần gũi nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp. Không chỉ chủ động hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến quyền lợi bảo hiểm, các thành viên còn thường xuyên thăm hỏi khách hàng và chia sẻ kiến thức về sức khỏe cộng đồng, xây dựng lối sống khỏe. Sự chăm sóc nhiệt tình và dài lâu ấy đã tạo nên sợi dây gắn kết bền chặt giữa đội ngũ của chị Hà với khách hàng, đồng thời, giúp họ có thêm nhiều khách hàng mới từ sự giới thiệu của những khách hàng lâu năm.

Hiện, đội ngũ của chị Thu Hà có hơn 60 thành viên với tỷ lệ duy trì hợp đồng cao, và là một trong những tập thể có lượng khách hàng trung thành ổn định. Với chị Hà, thành công của người làm bảo hiểm chính là sự hài lòng của khách hàng. "Nếu mỗi tư vấn viên đều chăm sóc khách hàng như với người thân thì giá trị của bảo hiểm sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa", chị nói.

Chị Trương Thị Thanh Hà: Đội ngũ vững mạnh bằng sự chuyên nghiệp

Rời "vùng an toàn" của môi trường công sở để đến với bảo hiểm, chị Trương Thị Thanh Hà mang theo tư duy hệ thống và tác phong chuyên nghiệp để bước vào hành trình mới. Với chị, yếu tố then chốt để thành công lâu dài trong nghề tư vấn bảo hiểm chính là sự chuyên nghiệp và uy tín của người tư vấn. "Khách hàng không chỉ tìm kiếm một sản phẩm bảo hiểm phù hợp, mà điều họ cần là sự an tâm. Và sự an tâm đó chỉ có được khi họ có thể tin tưởng vào chuyên môn và uy tín của tư vấn viên", chị chia sẻ.

Để duy trì chất lượng của đội ngũ, chị Hà luôn ưu tiên nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng tư vấn. Chị và các cộng sự tập trung tuyển dụng những tư vấn viên có nền tảng về tài chính - kế toán, có tinh thần cầu tiến và mong muốn phát triển bản thân. Chị cũng xây dựng "kỷ luật sắt" để đội ngũ không bỏ lỡ bất kỳ khóa huấn luyện nào của Manulife về kiến thức tài chính, luật bảo hiểm, đến kỹ năng phân tích nhu cầu, lập kế hoạch tài chính, cùng các kỹ năng mềm về chăm sóc khách hàng.

Ngoài ra, chị Hà còn liên tục tạo thêm những cơ hội để đào tạo kiến thức thực chiến cho đội ngũ của mình. Mỗi tuần, đội ngũ của chị đều tổ chức "Ngày trao đổi kinh nghiệm" vào thứ Sáu. Tại đây, các thành viên tập trung phân tích các tình huống thường gặp của các đồng nghiệp, qua đó, cả đội ngũ có thêm kinh nghiệm và kiến thức thực tế.

Những nỗ lực ấy đã giúp chị Thanh Hà xây dựng được một đội ngũ chuyên nghiệp và đào tạo được thế hệ kế thừa chất lượng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, chị đã phát triển 4 tư vấn viên lên vị trí quản lý - những người sẽ tiếp tục cùng chị lan tỏa triết lý "chuyên nghiệp để vững mạnh".

Chị Quách Thị Tình: Kiến tạo đội ngũ "thép"

Với chị Quách Thị Tình, nghề tư vấn bảo hiểm được ví như một hành trình tôi luyện nên "tinh thần thép" cả cho bản thân lẫn đội ngũ. Thời gian đầu làm tư vấn viên, chị từng nghĩ việc khó nhất chính là thuyết phục khách hàng tin vào giá trị của bảo hiểm. Đến khi phát triển đội ngũ, chị nhận ra rằng tìm được "ngựa chiến" cũng gian nan không kém.

"Tìm ứng viên cũng khó như tìm khách hàng", chị Tình nói, vì không phải ai cũng chấp nhận thử thách của công việc. Thậm chí, có khoảng thời gian dài không tìm được người đồng hành, chị phải "chiến đấu" một mình. Song, chính điều đó đã tôi luyện cho chị Tình bản lĩnh để đi xa hơn.

Trong hành trình xây dựng đội ngũ, chị Tình không thể quên câu chuyện của thành viên trong nhóm của mình. Đó là chị V.T.H. Mỹ, một người phụ nữ ngoài 40, với công việc ổn định nhưng lặp lại suốt nhiều năm, tại một công ty nước ngoài. Chị Mỹ từng nghĩ sẽ chuyển sang ngành bảo hiểm để tìm hướng đi mới cho sự nghiệp. Tuy nhiên, vì người thân phản đối và bản thân cũng là trụ cột kinh tế gia đình, chị đã chọn sự an toàn, tiếp tục công việc cũ và từ bỏ ý định làm bảo hiểm.

Chị Tình không vì thế mà bỏ cuộc. Suốt 3 năm, chị kiên nhẫn thuyết phục chị Mỹ về giá trị nhân văn của bảo hiểm và cơ hội phát triển sự nghiệp. Nước chảy đá mòn, dần dần chị Tình đã giúp chị Mỹ vượt qua các rào cản và trở thành tư vấn viên Manulife. Với tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên, chị Mỹ nhanh chóng có hàng chục khách hàng, và trở thành một trong những "ngựa chiến" trong đội ngũ chị Tình.

Ở vai trò Trưởng nhóm Kinh doanh cấp cao, chị Tình hiện quản lý đội ngũ gần 20 người. Họ đa phần từng có công việc công sở ổn định nhưng muốn tìm một hướng đi bứt phá. Là người dẫn dắt, chị định hướng mỗi thành viên rèn luyện tinh thần "thép" để vượt qua khó khăn và đạt được sự nghiệp mong muốn.

Những năm qua, hầu hết các thành viên trong đội ngũ của chị Tình đạt các danh hiệu của Manulife như M-PRO, MBA Vàng… Chị đã chứng minh rằng, thành công không đến từ may mắn, mà từ một tinh thần thép được tôi luyện qua gian khó.

Trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, không ít người đã xây dựng và dẫn dắt tập thể thành công, tạo nên những thế hệ kế cận ưu tú. Hành trình của chị Thu Hà, Thanh Hà và Quách Thị Tình là những minh chứng sống động rằng, thành công không chỉ được đo bằng những con số, mà còn là sự trưởng thành của mỗi cá nhân và đội ngũ do mình xây dựng nên, để nối dài sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm.