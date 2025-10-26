Những người sắp đi qua QL6 chú ý: Sắp tới có sự thay đổi đặc biệt, cần cập nhật sớm

Đoạn tuyến từ Km144+600 đến Km145+500 trên QL 6, thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ, là khu vực giao thông gặp nhiều trở ngại. Theo đánh giá của Khu Quản lý đường bộ I, khu vực này có độ dốc dọc cao, kết hợp với việc mặt đường thảm bê tông nhựa đã qua nhiều năm sử dụng, dẫn đến nguy cơ trơn trượt cao, đặc biệt trong mùa mưa.

Mặc dù hệ thống báo hiệu đường bộ đã được lắp đặt đầy đủ—bao gồm biển cảnh báo nguy hiểm, cọc tiêu, biển báo hạn chế tốc độ, biển chỉ dẫn đường cứu nạn, vạch tim đường màu vàng và hai vạch mép đường vạch liền màu trắng—song nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tại đây. Thách thức lớn nhất là làm thế nào để nâng cao khả năng dẫn hướng và cảnh báo cho người điều khiển phương tiện, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu, khi vạch sơn nhiệt dẻo truyền thống không còn hiệu quả.

Giải pháp mới

Để khắc phục triệt để những hạn chế của vật liệu truyền thống, một phương án nâng cao an toàn giao thông bằng công nghệ và vật liệu mới đã được đề xuất và triển khai thí điểm.

Công ty 3M đã thống nhất với Khu Quản lý đường bộ I về việc sử dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến nhằm cải thiện hệ thống an toàn giao thông trên đoạn tuyến Km144+600 - Km145+500 trên Quốc lộ 6. Toàn bộ chi phí cho việc thí điểm này được Công ty 3M tự chi trả.

Vật liệu được lựa chọn là Băng dán vạch kẻ đường 3M Stamark Tapes. Cụ thể:

Băng dán 3M Stamark Tapes 380 AW (màu trắng) được dùng để dán tăng cường cho hai bên mép đường.

Băng dán 3M Stamark Tapes Tapes 381 AW (màu vàng) được dùng để dán tăng cường tại tim đường.

Các vật liệu này được áp dụng theo tiêu chuẩn báo hiệu đường bộ hiện hành.

Ưu điểm của băng dán 3M Stamark Tapes

Băng dán vạch kẻ đường này có đặc tính lý tưởng để sử dụng làm các vạch kẻ đường cố định trên các tuyến đường quan trọng như đường cao tốc, quốc lộ và những tuyến đường đồi núi đòi hỏi khả năng dẫn hướng cao.

Hệ số phản quang vượt trội

Ưu điểm nổi bật nhất của vật liệu này là hệ số phản quang vượt trội so với vạch sơn nhiệt dẻo truyền thống. Khả năng phản quang được duy trì tốt không chỉ trong điều kiện thường mà còn đặc biệt hiệu quả trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa ướt hoặc sương mù, điều mà sơn nhiệt dẻo truyền thống khó thực hiện được. Điều này hỗ trợ quá trình di chuyển trên đường trở nên dễ dàng và an toàn hơn đáng kể.

Cấu tạo và độ bền

Cơ chế hoạt động của băng dán 3M Stamark Tapes 380 AW dựa trên hệ thống các hạt gốm phản quang vi tinh thể cứng. Bề mặt của sản phẩm được phủ một lớp polyrethanne cứng trên lớp nền polymer chứa các hạt gốm vi tinh thể. Với chất kết dính áp lực (PSA) tiên tiến, sản phẩm có độ bền bỉ cao, được sản xuất tại Mỹ theo tiêu chuẩn cao và đã chứng minh được độ bền vững khi ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức và một số nước Châu Âu.

Hiệu quả về chi phí và thi công

Bên cạnh tính năng an toàn, việc sử dụng băng dán vạch kẻ đường này còn giúp tiết kiệm chi phí thi công và bảo trì do có độ bền cao hơn hẳn so với vạch sơn nhiệt dẻo truyền thống.

Việc thí điểm áp dụng băng dán vạch kẻ đường 3M Stamark Tapes tại Km144+600 - Km145+500 trên Quốc lộ 6 là một bước đi quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến để nâng cao chuẩn mực an toàn giao thông. Giải pháp này không chỉ cải thiện khả năng dẫn hướng trong điều kiện thời tiết xấu mà còn mang lại lợi ích về độ bền và chi phí bảo trì lâu dài, hứa hẹn sẽ nhân rộng hiệu quả cho các tuyến đường trọng yếu khác.