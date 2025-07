Những quy định có hiệu lực từ tháng 8-2025

Cần biết về khám chữa bệnh BHYT

Từ ngày 15-8-2025, theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, người dân đi khám chữa bệnh BHYT cần xuất trình một trong các giấy tờ sau: Căn cước, căn cước công dân, hoặc tài khoản VNeID mức 2 đã tích hợp thông tin thẻ BHYT; thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy.

Một số lưu ý quan trọng: Trẻ em dưới 6 tuổi: Chỉ cần xuất trình thẻ BHYT hoặc mã số BHYT. Nếu chưa có thẻ, dùng giấy chứng sinh; Thẻ BHYT không có ảnh hoặc mã số: Phải xuất trình thêm giấy tờ tùy thân (ví dụ: căn cước, hộ chiếu, VNeID mức 2, ứng dụng VssID...); Người đang chờ cấp/đổi thẻ BHYT: Xuất trình giấy hẹn và giấy tờ tùy thân.

Hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số 5 triệu đồng/tháng

Từ ngày 15-8-2025, theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP, những người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng sẽ được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (quân đội, công an) cùng những người làm việc trong tổ chức cơ yếu có vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực này.

Khoản hỗ trợ này sẽ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không được dùng để tính đóng, hưởng BHXH và BHYT.

Chia sẻ dữ liệu dùng chung

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 194/2025/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 19-8-2025, nhằm quy định chi tiết về việc kết nối và chia sẻ dữ liệu trong các giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước.

Theo nghị định này, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước mặc định phải được chia sẻ cho các cơ quan khác khi có yêu cầu để phục vụ hoạt động quản lý. Ngoài ra, nghị định cũng quy định rõ các trường hợp bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu, trừ khi pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp từ chối chia sẻ, cơ quan nhà nước phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể.

Chính sách mới về phòng không nhân dân

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 198/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng không nhân dân, có hiệu lực từ ngày 22-8-2025. Nghị định này có các nội dung trọng tâm, bao gồm việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ban chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp, cũng như quy định cụ thể về phạm vi và độ cao của các chướng ngại vật trong trận địa phòng không.

Một điểm quan trọng của nghị định là ban hành chế độ chính sách đối với người dân được huy động tham gia hoạt động phòng không. Theo đó, trường hợp người được huy động bị thương hoặc hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ sẽ được xem xét công nhận là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc liệt sĩ, dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành về ưu đãi người có công với cách mạng.