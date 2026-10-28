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Những tấm hình bạn xóa hóa ra lại chẳng mất đi đâu hết: Một người sử dụng Claude AI phát hiện ra iPhone vẫn âm thầm lưu ảnh của bạn trong bộ nhớ ẩn suốt nhiều năm

| | Kinh tế số

Một nhà sáng tạo nội dung trên X kết nối iPhone với máy tính để sao lưu và chạy kiểm tra bảo mật bằng Claude AI bất ngờ phát hiện hàng nghìn bức ảnh tưởng chừng đã xoá vĩnh viễn vẫn âm thầm tồn tại trong một thư mục ẩn.

Theo chia sẻ từ người dùng Forem trên nền tảng X, khi cắm iPhone vào máy tính để tiến hành sao lưu dữ liệu và chạy một bài kiểm tra bảo mật bằng công cụ Claude AI, anh vô cùng sững sờ khi phát hiện ra hàng nghìn bức ảnh, video cùng các ảnh chụp màn hình tưởng chừng đã biến mất vĩnh viễn từ lâu nay vẫn đang âm thầm tồn tại nguyên vẹn bên trong một thư mục đệm ẩn.

Những tấm hình bạn xóa hóa ra lại chẳng mất đi đâu hết: Một người sử dụng Claude AI phát hiện ra iPhone vẫn âm thầm lưu ảnh của bạn trong bộ nhớ ẩn suốt nhiều năm- Ảnh 1.

Thông qua Claude Code, người dùng phát hiện ra kho ảnh bị giấu kín trong bộ nhớ đệm ẩn của iPhone suốt nhiều năm trời (Ảnh: @Forem)

Trong khi đó, đáng lẽ khi thực hiện thao tác xóa một bức ảnh trên iOS, hệ thống sẽ loại bỏ nó khỏi cuộn camera chính vào thư mục "Đã xóa gần đây" (Recently Deleted). Tuy nhiên, thực tế là thiết bị vẫn giữ lại một bản sao nén nằm sâu trong bộ nhớ đệm phục vụ cho tính năng tìm kiếm Spotlight, nhằm giúp điện thoại có thể tra cứu các mục nội dung khi người dùng cần. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ bộ nhớ đệm mang tên PhotoData/Thumbnails này lại không được tự động dọn sạch hoàn toàn theo thời gian.

Kết quả kiểm tra thực tế của Forem đã phơi bày một kịch bản bảo mật đầy lo ngại khi thư mục ẩn PhotoData/Thumbnails hóa ra lại là "kho chứa" hàng loạt dữ liệu cực kỳ nhạy cảm.

Tại đây, công cụ kiểm tra đã phát hiện lại hàng nghìn tệp tin tưởng chừng đã biến mất vĩnh viễn, từ những bức ảnh chụp màn hình ứng dụng ngân hàng chứa thông tin giao dịch cũ, cho đến các bức ảnh mà người dùng chủ động xóa ngay lập tức chỉ vài giây sau khi bấm máy. Đáng chú ý hơn, không ít hình ảnh riêng tư và tệp tin ngẫu nhiên dù đã bị vứt vào "Thùng rác" cũng như tiến hành dọn sạch từ nhiều năm trước vẫn âm thầm tồn tại trong bộ nhớ đệm ẩn này mà người dùng không hề hay biết.

Điều đáng lo ngại hơn là mức độ bảo mật của các tệp tin lưu trong bộ nhớ đệm ẩn này. Khi kiểm tra lại hệ thống quyền hạn trên thiết bị, nhà sáng tạo nội dung phát hiện có rất nhiều ứng dụng bên thứ ba mà anh từng tải về từ lâu và quên mất đang sở hữu quyền truy cập vào mục Tệp và Thư mục (Files and Folders).

Bất kỳ ứng dụng nào trong số đó hoàn toàn có khả năng lén lút tiếp cận các tệp tin nằm trong bộ nhớ đệm tìm kiếm kể trên. Ngay sau khi phát hiện ra lỗ hổng về quyền riêng tư này, chủ nhân thiết bị đã phải lập tức rà soát toàn bộ danh sách và thu hồi quyền truy cập của hầu hết các ứng dụng để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Sự việc này gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về cách các hệ điều hành di động xử lý dữ liệu người dùng sau khi thao tác xóa. Khoảng cách giữa thông báo "đã xóa" trên giao diện màn hình và thực tế lưu trữ vật lý trong bộ nhớ ẩn đôi khi là khoảng trời bảo mật vô cùng rủi ro./

Theo Thiên Minh

Đời sống & Pháp luật

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