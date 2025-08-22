Những thay đổi đáng chú ý trong lần cập nhật tiêu chuẩn cộng đồng mới của TikTok

Theo đó, TikTok đã bổ sung thêm phần “Tóm tắt quy tắc”, nhằm cung cấp các bản tóm tắt khái quát về từng chính sách, giúp thông tin trở nên dễ tiếp cận hơn.

Một số quy tắc và chuẩn mực mới bao gồm: các quy định mới nhằm xử lý hiệu quả hơn các nội dung sai lệch; điều chỉnh chính sách hiện có - ví dụ với hành vi bắt nạt và nội dung giảm cân; hợp nhất các quy định rời rạc liên quan đến cờ bạc, rượu, thuốc lá, ma túy, súng và vũ khí nguy hiểm thành một chính sách chung về hàng hóa và dịch vụ bị kiểm soát.

Để giúp người sáng tạo và người dùng hiểu rõ hơn các quy tắc áp dụng cho tài khoản và sản phẩm của mình, nền tảng mạng xã hội này cũng đã mở rộng mục “Tài khoản và Tính năng” nhằm chia sẻ rõ hơn các biện pháp an toàn đối với các tính năng như tin nhắn trực tiếp, bình luận, LIVE và TikTok Shop.

Bên cạnh đó, TikTok cũng đã tăng cường tính minh bạch về cách thực thi các quy tắc của mình, cung cấp thêm thông tin về việc các chính sách của mình được điều chỉnh và áp dụng ở từng vùng miền ra sao, để đảm bảo phù hợp và tôn trọng các giá trị văn hóa, chuẩn mực của cộng đồng địa phương.

"Chúng tôi tiếp tục duy trì các quy tắc nền tảng vì tin rằng sự an toàn là yếu tố cốt lõi để nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo. Lần cập nhật này khẳng định cam kết bền vững của TikTok trong việc bảo vệ người dùng, với ngôn ngữ giản lược, dễ tiếp cận hơn, minh bạch hơn cùng nhiều chính sách mới được phát triển", TikTok cho biết.

TikTok cũng cho biết, khi củng cố bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng, TikTok đồng thời tăng cường hướng dẫn và đào tạo để đảm bảo đội ngũ kiểm duyệt và hệ thống công nghệ áp dụng quy định một cách thống nhất và chính xác.

"Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào các công nghệ kiểm duyệt, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm mở rộng cách tiếp cận để nâng cao hiệu quả thực thi. Hiện tại, hơn 85% nội dung vi phạm được phát hiện và xử lý bằng công nghệ tự động, trong đó 99% được gỡ bỏ trước khi có báo cáo từ người dùng. Đồng thời, TikTok cũng tạo điều kiện để nhà sáng tạo dễ dàng khiếu nại khi nội dung bị gỡ hoặc hạn chế, và tỷ lệ khiếu nại vẫn duy trì ổn định ngay cả khi chúng tôi áp dụng nhiều công nghệ kiểm duyệt tự động hơn", nền tảng này cho hay.

TikTok sẽ bắt đầu thông báo đến toàn bộ người dùng về các cập nhật mới trong bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng. Những thay đổi này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 13/9/2025.

"Chúng tôi khuyến khích tất cả thành viên cộng đồng chủ động tìm hiểu và nắm rõ các quy định cũng như công cụ hỗ trợ để việc sáng tạo, chia sẻ và khám phá trên TikTok luôn an toàn và tích cực", TikTok cho biết.