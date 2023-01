Những thói quen vàng khiến bạn giàu lên từng ngày: Ai cũng nên tham khảo nếu muốn cuộc sống tốt đẹp hơn

Dậy sớm

Một số tỷ phú cho biết, dậy sớm là yếu tố quan trọng trong thành công của họ. Họ hầu hết đều thức dậy lúc 5h30 sáng để làm nhiều việc khác nhau trước khi đi làm. Sáng sớm là thời điểm tuyệt vời, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ trong yên tĩnh, tập trung xử lý công việc và chuẩn bị tinh thần chào đón ngày mới. Tuy nhiên ngủ ít hơn không phải điều sẽ giúp bạn thành công. Trên thực tế, có rất ít tỷ phú chỉ cần ngủ từ 3 đến 4 tiếng/ngày. Còn lại, đa số đều cần ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng/ngày.

Tim Cook, Giám đốc điều hành của Apple là 1 ví dụ điển hình, ông thức dậy lúc 3h45 mỗi sáng. Doanh nhân Gary Vaynerchuk cũng thức dậy lúc 6 giờ sáng hàng ngày…



Rèn luyện sức khỏe

Nếu không có sức khỏe tốt, cuộc sống của bạn có thể lâm vào cảnh khốn đốn và không thành công hay tiền bạc nào có thể cải thiện được điều đó.

Tom Corley là 1 phú tự thân, đã dành 5 năm nghiên cứu thói quen của những người giàu nhất thế giới. Ông khảo sát 233 người giàu có, tỷ phú, doanh nhân thành đạt và đúc kết những bí quyết thành công của họ trong cuốn Change Your Habits, Change Your Life. Sau khi nghiên cứu và khảo sát, ông phát hiện ra rằng hơn 70% người giàu và thành công tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Tập luyện thể thao không phải là yếu tố duy nhất tạo nên cuộc sống lành mạnh của các tỷ phú. Nhiều tỷ phú, triệu phú còn thiền định và duy trì chế độ ăn đủ dinh dưỡng.



Bước ra khỏi vùng an toàn

Những người trở nên giàu có, thành công hiểu rằng để đạt được thành tựu cần liều lĩnh, kiên trì vượt qua những thử thách. Họ nhận ra cách duy nhất để có được sự tiến bộ là dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Bởi vậy nếu bạn muốn trở nên giàu có, bạn cần có sự sáng tạo, những ý tưởng kinh doanh độc đáo và sau đó bắt tay vào thực hiện.

Sự giàu có và thành công không xuất phát từ sự an toàn của một công việc văn phòng, làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Tất cả các nhà lãnh đạo tài ba, người có tầm nhìn xa đều từng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để đạt được thành công như mong muốn. Những người giàu được đi vào lịch sử cũng bởi họ can đảm đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân và dám làm những lĩnh vực chưa ai biết.

Tập trung vào việc phát triển bản thân

Những người giàu có thường là những người thích và có thói quen đọc sách. Họ hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách cũng như việc tự giáo dục và thúc đẩy bản thân trở nên tốt hơn về mọi mặt.

Theo đúc kết của Tom Corley sau khi khảo sát và nghiên cứu về 233 cá nhân giàu có, 88% tỷ phú, người thành công dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho việc đọc sách, trau dồi kiến thức để phát triển bản thân.

Dành nhiều thời gian để suy ngẫm

Nhiều người giàu dành thời gian để suy nghĩ tập trung mỗi ngày. Họ dành 30 phút (hoặc hơn) trong một không gian yên tĩnh để suy ngẫm về cuộc sống và mục tiêu của bản thân. Họ suy nghĩ về sức khỏe và các mối quan hệ, cân nhắc về mục tiêu nghề nghiệp, tài chính. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, họ cũng phân thích xem bản thân đang ở đâu và đích đến tiếp theo là gì.

Thời gian suy ngẫm là điều rất cần thiết để đi trước thị trường và xem xét những thay đổi nào có thể xảy ra. Đây cũng là lúc để tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và nghĩ ra những ý tưởng mới. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đang dành thời gian cho việc suy nghĩ hiệu quả. Đừng lãng phí thời gian suy nghĩ những điều tiêu cực sẽ khiến bạn phải đoán già đoán non. Người giàu cũng đều không làm như vậy.

Kim Beom-su là một trong những doanh nhân thành công nhất ở Hàn Quốc cho biết, ông thường dùng buổi sáng để suy nghĩ. "Trong khi tắm hoặc đi bộ, tôi dành thời gian để suy ngẫm. Đây là thói quen quan trọng nhất, chính trong thời gian đó, tôi có thể sắp xếp suy nghĩ và nảy sinh ý tưởng mới", doanh nhân này chia sẻ.

Kết giao với những người thành công khác

Người giàu hiểu được tầm quan trọng của những người thành công xung quanh họ. Họ sẽ dành thời gian để kết nối với những người giàu có khác, những người có động lực, tài năng. Ở các hội nghị, sự kiện hay các cuộc tụ họp, họ luôn tận dụng thời gian để trò chuyện, chia sẻ cùng những người thú vị, có chung chí hướng.

Điều này có thể được coi là đầu tư thời gian một cách khôn ngoan, vì điều này giúp tâm trí của họ tập trung vào mục tiêu, đồng thời giúp họ giao lưu với những người có ý tưởng mới mẻ và qua đó kích thích tư duy. Việc làm này giúp người giàu có thêm mối quan hệ và nâng cao khả năng được giúp đỡ (và ngược lại).



