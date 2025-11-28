Những thực phẩm tuyệt đối KHÔNG để chung trong tủ lạnh, sai 1 bước, “rước” ngộ độc

Nhiều gia đình có một thói quen rất quen thuộc là đi chợ về bỏ hết mọi thứ vào tủ lạnh, nghĩ rằng như vậy là an toàn, sạch sẽ và kéo dài được thời gian bảo quản. Thực tế, đây lại là một trong những nguyên nhân khiến thực phẩm nhanh hỏng, ám mùi lẫn nhau và thậm chí còn làm tăng nguy cơ ngộ độc.

Không phải tất cả thực phẩm đều có thể nằm chung “một nhà”. Một số cặp thực phẩm nếu đặt gần nhau trong tủ lạnh sẽ thúc đẩy quá trình hư hỏng, thay đổi mùi vị hoặc nhiễm khuẩn chéo.

Các chuyên gia từ Học viện Ẩm thực Hoa Kỳ và các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ cảnh báo về 4 nhóm thực phẩm tuyệt đối không nên đặt chung trong tủ lạnh.

1. Trái cây sinh nhiều ethylene + thực phẩm nhạy cảm với ethylene

Những loại trái cây như táo, lê, đào, dưa vàng thải ra lượng lớn ethylene (một dạng khí thúc chín). Khi nằm cạnh các loại dễ bị ảnh hưởng như rau lá xanh, nho, cam quýt hoặc các loại quả mọng, chúng sẽ khiến nhóm thực phẩm này “già” nhanh hơn, héo rũ và sớm hỏng.

Các chuyên gia khuyên nên tách một ngăn riêng cho trái cây thải nhiều ethylene và một ngăn khác cho rau củ nhạy cảm để tránh “kích chín” lẫn nhau.

2. Thịt sống + các món đã chế biến, đồ ăn liền

Đây là lỗi cực kỳ phổ biến và rất nguy hiểm. Thịt sống, đặc biệt là thịt heo, thịt bò, gà hoặc hải sản, có thể mang vi khuẩn Salmonella hoặc E.coli. Nếu đặt chung với bánh ngọt, salad trộn hoặc thức ăn chế biến sẵn, chỉ cần một giọt nước thịt chảy xuống cũng đủ để gây ngộ độc thực phẩm.

Ngay cả khi thịt được đóng kín, việc cầm nắm hoặc nhấc ra khỏi tủ vẫn có nguy cơ mang vi khuẩn sang thực phẩm chín.

Nguyên tắc chuẩn vẫn là thực phẩm ăn liền để ở trên, thịt sống ở tầng dưới cùng, tránh nước thịt chảy xuống gây nhiễm khuẩn.

3. Hành, tỏi, thực phẩm nồng mạnh + sữa, trái cây, bơ

Hành tây và tỏi có mùi rất mạnh, khi được cắt nhỏ và để hở sẽ nhanh chóng “ám” sang các thực phẩm bên cạnh, nhất là sữa, bơ hoặc trái cây. Không chỉ mất vị mà còn tạo ra mùi khó chịu, khiến nhiều món ăn trở nên không thể sử dụng.

Với các loại thực phẩm nồng mùi đã bóc vỏ hoặc thái nhỏ, nên để vào lọ kín hoặc hộp đậy nắp chắc chắn trước khi cho vào tủ lạnh.

4. Trái cây nhiều nước + thực phẩm khô

Dưa hấu, dưa vàng, các loại dưa khi đã cắt ra sẽ tỏa hơi nước rất mạnh. Đặt cạnh các loại đồ khô như nấm khô, ngũ cốc hay bắp rang sẽ khiến chúng mềm nhũn, mất độ giòn và giảm chất lượng nhanh chóng.

Những loại trái cây này nên được cất trong hộp kín, thay vì túi nylon buộc hờ hoặc bọc màng bọc thực phẩm sơ sài.

Muốn thực phẩm tươi lâu, phải bảo quản đúng cách

Chỉ nhét tất cả vào tủ lạnh là chưa đủ, cần thêm những nguyên tắc bảo quản đơn giản để hạn chế vi khuẩn và giữ được độ tươi ngon của thực phẩm.

- Chia nhỏ từng phần trước khi cấp đông để tránh rã đông nhiều lần.

- Tuân thủ nguyên tắc từ trên xuống dưới: trên là đồ ăn chín, dưới là thịt sống.

- Chia khu riêng cho rau củ, thịt cá, nước sốt và đồ ăn nấu sẵn để dễ lấy và hạn chế mở cửa quá lâu.

- Kiểm tra tủ lạnh định kỳ, loại bỏ thực phẩm mốc, có mùi lạ và vệ sinh tủ để không tạo môi trường sinh sôi cho vi khuẩn.

Nguồn và ảnh: HK01