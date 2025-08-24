Những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại cán bộ, công chức theo KPI

Rà soát, điều chỉnh công việc hằng năm

Dự thảo Nghị định của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức nêu rõ phương pháp xác định tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ qua việc lập danh mục sản phẩm/công việc theo vị trí việc làm.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, người đứng đầu có trách nhiệm hướng dẫn công chức liệt kê các sản phẩm/công việc đã thực hiện trong 1 năm trước liền kề (đủ 12 tháng).

Theo dự thảo này, việc xác định sản phẩm/công việc phải được rà soát, điều chỉnh định kỳ hằng năm (nếu phát sinh bất hợp lý) để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế, tạo thuận lợi cho việc quy đổi ở bước sau.

Cụ thể, sản phẩm/công việc chuẩn là loại sản phẩm/công việc phổ biến, lặp lại, mang tính đại diện cho cơ quan, tổ chức, có thể định lượng được về khối lượng, chất lượng và tiến độ thực hiện, được sử dụng để quy đổi các nhiệm vụ phát sinh trong kỳ theo dõi, đánh giá.

Nhiều điểm mới đáng chú ý khi đánh giá công chức theo KPI. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, việc quy đổi nhiệm vụ được giao trong kỳ theo dõi, đánh giá về sản phẩm/ công việc chuẩn sẽ dựa trên cơ sở đối chiếu nội dung, tính chất, mức độ phức tạp, yêu cầu về kỹ thuật, khối lượng và thời gian thực hiện của từng nhiệm vụ.

Ngoài ra, việc quy đổi nhiệm vụ được giao về sản phẩm/công việc chuẩn phải được thực hiện công khai, thống nhất trong nội bộ cơ quan và là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Dự thảo nêu rõ, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ( KPI ) của công chức được thực hiện trên cơ sở so sánh giữa kết quả số lượng sản phẩm hoàn thành so với số lượng được giao trong kỳ theo dõi, đánh giá hằng tháng, hằng quý.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng hướng dẫn cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm theo vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ.

Cụ thể, số lượng sản phẩm được xác định bằng điểm tỷ lệ phần trăm giữa số lượng sản phẩm hoàn thành với số lượng sản phẩm được giao.

Còn chất lượng sản phẩm được xác định bằng điểm tỷ lệ phần trăm giữa số lượng sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu về chất lượng so với số lượng sản phẩm được giao.

Với tiến độ sản phẩm sẽ được xác định bằng điểm tỷ lệ phần trăm giữa số lượng sản phẩm hoàn thành đạt tiến độ trở lên so với số lượng sản phẩm được giao.

3 tiêu chí quan trọng với lãnh đạo, quản lý

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc đánh giá KPI sẽ bao gồm nhiệm vụ được giao trực tiếp thực hiện và nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong phạm vi liên quan đến sản phẩm/công việc và công chức trong đơn vị được giao phụ trách.

Đáng chú ý, ngoài các tiêu chí trên, người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá thêm 3 tiêu chí khác.

Cụ thể là tiêu chí về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Trường hợp 100% công chức thuộc thẩm quyền quản lý, phụ trách xếp loại chất lượng ở mức “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên thì được tính đạt điểm tỷ lệ bằng 100%.

Trường hợp có công chức thuộc quyền quản lý, phụ trách bị xếp loại chất lượng ở mức “không hoàn thành nhiệm vụ” thì được tính đạt điểm tỷ lệ bằng 50%.

Bên cạnh đó là tiêu chí đánh giá về khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, trường hợp đơn vị hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng, có sáng kiến hoặc giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả thì được tính đạt điểm tỷ lệ bằng 100%.

Trường hợp trong kỳ đánh giá có tồn tại, hạn chế, chậm trễ kéo dài trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác được giao thì được tính đạt điểm tỷ lệ bằng 50%.

Tiêu chí khác là năng lực tập hợp, đoàn kết công chức thuộc phạm vi quản lý. Theo tiêu chí này, nếu đơn vị duy trì được môi trường làm việc đoàn kết, phối hợp hiệu quả giữa các cá nhân, bộ phận thì được tính đạt điểm tỷ lệ bằng 100%.

Với trường hợp trong kỳ đánh giá không phát sinh phản ánh, khiếu nại, kiến nghị về mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ kéo dài thì được tính đạt điểm tỷ lệ bằng 50%.