Cánh cửa tiếp cận thị trường quốc tế cho ngành thủy sản Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2025, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp để xe Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) với sự hỗ trợ từ Oxfam thông qua Dự án “Cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của Doanh nghiệp tôm và lúa thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp” (DGD), đã tổ chức hội thảo chuyên đề “ESG – Cánh cửa tiếp cận thị trường quốc tế cho ngành thủy sản” tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm VietFish, mang đến một diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp trong ngành thảo luận và tìm hiểu về vai trò ngày càng tăng của việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Dự án DGD là một sáng kiến nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị tôm và lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có tên đầy đủ là " Cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp tôm và lúa thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp" (viết tắt là DGD).

Mục tiêu cốt lõi của dự án là giúp các doanh nghiệp thủy sản, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế. Các hoạt động chính tập trung vào ba lĩnh vực: Nâng cao năng lực doanh nghiệp, xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả và thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm.

Bối cảnh và Tầm quan trọng của ESG

Theo thống kê, ngành thủy sản Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, với kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 10 tỷ USD vào năm 2024, đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu thủy sản đứng thứ ba thế giới.

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội mở rộng thị trường, ngành cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như các hàng rào kỹ thuật, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn lao động, và áp lực từ người tiêu dùng quốc tế về tính minh bạch và trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh đó, việc tích hợp ba trụ cột ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là "giấy thông hành" giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hành ESG giúp cải thiện hiệu quả hoạt động, đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao tính minh bạch, từ đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và thu hút đầu tư xanh.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua các hoạt động ESG

Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ về tầm quan trọng của báo cáo bền vững ESG trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị xuất khẩu cho doanh nghiệp đồng thời công bố một số kết quả chính từ khảo sát thực tế về mức độ triển khai ESG tại các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, từ đó xác định các thiếu hụt về năng lực của doanh nghiệp.

Thông qua đó, VCCI-HCM và VASEP mong muốn chia sẻ thông tin của việc thực hành kinh doanh bền vững và có trách nhiệm, đặc biệt là việc xây dựng báo cáo bền vững. Đây cũng là cơ hội để ghi nhận những thực trạng, mức độ sẵn sàng và các thách thức mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Từ đó, hai tổ chức sẽ xây dựng các chương trình hỗ trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp trong chuỗi thủy sản nâng cao năng lực và tiếp cận các thị trường có giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Lê Nhật Thanh, Phó Trưởng phòng Giới sử dụng lao động và Doanh nhân nữ - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh khu vực TP.HCM, chia sẻ: " Mục tiêu của hội thảo là tạo ra một diễn đàn thiết thực, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hành động bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của ngành thủy sản. Thông qua dự án DGD, VCCI-HCM cùng VASEP đã và đang triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong chuỗi chế biến tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long."

"Chúng tôi mong muốn hội thảo này sẽ là điểm nhấn để các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc xây dựng báo cáo bền vững, coi đó là một công cụ thiết yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế, đặc biệt là tại các thị trường có giá trị gia tăng cao", ông Nguyễn Lê Nhật Thanh nhấn mạnh thêm.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa VCCI-HCM, VASEP và các đối tác, hội thảo kỳ vọng sẽ là một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy thực hành kinh doanh bền vững tại Việt Nam. Đây là minh chứng cho cam kết của ngành thủy sản trong việc xây dựng một tương lai thịnh vượng, minh bạch và có trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của cả thị trường trong nước và quốc tế.