Những tính năng đáng chú ý nhất trên iOS 27 Public Beta: Siri AI cuối cùng đã trở thành trợ lý AI đúng nghĩa

iOS 27 Public Beta đã chính thức đến tay người dùng, mang đến cơ hội trải nghiệm sớm hàng loạt tính năng mới trước khi phiên bản hoàn chỉnh được phát hành vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, khác với những bản cập nhật gây chú ý nhờ thay đổi lớn về giao diện, điểm hấp dẫn nhất của iOS 27 lại nằm ở những thay đổi bên trong, đặc biệt là cách Apple đưa AI sâu hơn vào những tác vụ quen thuộc trên iPhone.

Tâm điểm chắc chắn là Siri AI, phiên bản hoàn toàn mới của trợ lý ảo Siri được xây dựng trên thế hệ Apple Intelligence mới. Nhưng bên cạnh đó, iOS 27 còn có nhiều thay đổi đáng chú ý khác như cải thiện hiệu năng, chỉnh lại bố cục ảnh sau khi chụp, tự động xử lý mật khẩu yếu, theo dõi thay đổi của trang web hay tạo Shortcut chỉ bằng một câu mô tả.

Dưới đây là những tính năng đáng chú ý trên iOS 27 Public Beta.

Không cần iPhone mới, iOS 27 vẫn có một nâng cấp đáng giá: Mọi thứ nhanh hơn

Không phải tính năng mới đáng chú ý nào trên iOS 27 cũng cần đến Apple Intelligence. Một trong những thay đổi có thể cảm nhận ngay sau khi cập nhật lại nằm ở chính tốc độ phản hồi của hệ điều hành.

Theo trải nghiệm từ nhiều trang công nghệ, iOS 27 cho cảm giác nhanh hơn so với iOS 26 trong nhiều thao tác hằng ngày. Animation phản hồi nhanh hơn, ứng dụng khởi chạy nhanh hơn, bàn phím xuất hiện nhanh hơn, trong khi việc chuyển giữa các trang màn hình chính hay mở App Library cũng mượt mà hơn. AirDrop cũng được cải thiện tốc độ truyền dữ liệu.

Apple còn thực hiện nhiều thay đổi khó nhìn thấy hơn ở bên dưới. Tin nhắn iMessage giữa các thiết bị được đồng bộ chính xác hơn, tin nhắn gửi thất bại có thể tự động thử lại, trong khi quá trình chuyển đổi giữa Wi-Fi và mạng di động được cải thiện để hạn chế gián đoạn kết nối.

Điểm đáng chú ý là phần lớn tính năng AI mới của iOS 27 yêu cầu thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence, nhưng những tối ưu về hiệu năng lại không bị giới hạn như vậy. Vì thế, ngay cả với những mẫu iPhone cũ không thể sử dụng Siri AI, iOS 27 vẫn có thể mang lại những cải thiện đáng kể trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Siri AI cuối cùng cũng trở thành một trợ lý AI đúng nghĩa

Thay đổi lớn nhất trên iOS 27 chắc chắn là Siri AI. Thay vì chỉ xử lý những câu lệnh đơn giản, Siri giờ đây được thiết kế như một trợ lý AI hội thoại, có khả năng trả lời những câu hỏi mở, cùng người dùng phát triển ý tưởng và duy trì cuộc trò chuyện qua nhiều lượt tương tác.

Người dùng có thể hỏi Siri về một địa điểm du lịch, tìm ý tưởng cho công việc, lên kế hoạch cho một dự án hoặc tiếp tục đặt những câu hỏi liên quan mà không phải cung cấp lại toàn bộ ngữ cảnh từ đầu. Trải nghiệm này khiến Siri AI gần với những chatbot AI hiện đại hơn rất nhiều so với Siri trước đây.

Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Siri AI không chỉ nằm ở khả năng hỏi đáp kiến thức chung. Vì được tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành, Siri có thể kết hợp khả năng hội thoại với dữ liệu cá nhân trên thiết bị để thực hiện những tác vụ mà một chatbot AI thông thường khó có thể làm được.

Siri có thể tìm thông tin nằm sâu trong iPhone một cách bảo mật

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của Siri AI là khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân.

Thay vì buộc người dùng phải nhớ thông tin nằm trong ứng dụng nào rồi tự tìm kiếm, Siri có thể tìm trong tin nhắn, email, ảnh, tệp và những dữ liệu khác để đưa ra thông tin phù hợp với câu hỏi.

Chẳng hạn, nếu một người bạn từng gửi tên một nhà hàng qua Messages nhưng người dùng không còn nhớ cuộc trò chuyện đó nằm ở đâu, chỉ cần hỏi Siri. Tương tự, trợ lý ảo có thể tìm một bức ảnh được chụp trong chuyến đi từ nhiều năm trước, một email đã bị vùi sâu trong hộp thư hay một tệp mà ai đó từng gửi.

Khả năng tìm kiếm cũng có thể dựa trên những thông tin tương đối tự nhiên như người gửi, thời gian hoặc địa điểm. Siri thậm chí có thể tìm thông tin về một người và bổ sung vào Contacts khi được yêu cầu.

Đây có thể xem là một trong những thay đổi quan trọng nhất của Siri trong nhiều năm. Thay vì chỉ chờ một câu lệnh cụ thể, Siri AI được thiết kế để hiểu người dùng đang muốn tìm gì và kết nối thông tin nằm rải rác trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Hỏi Siri về bất cứ thứ gì đang xuất hiện trên màn hình

Onscreen Awareness là một trong những khả năng cho thấy rõ nhất lợi thế của việc tích hợp AI trực tiếp vào hệ điều hành.

Siri AI có thể hiểu nội dung đang xuất hiện trên màn hình và thực hiện tác vụ dựa trên chính nội dung đó. Ví dụ, khi đang xem một công thức nấu ăn trên Safari, người dùng có thể yêu cầu Siri thêm các nguyên liệu cần thiết vào danh sách mua sắm.

Điều đáng chú ý là người dùng không cần sao chép nội dung, chuyển sang một ứng dụng AI khác rồi nhập lại câu hỏi. Siri có thể được gọi ngay tại nơi đang làm việc và sử dụng nội dung trên màn hình làm ngữ cảnh cho yêu cầu.

Khả năng này mở ra nhiều tình huống sử dụng khác nhau, từ hỏi thêm thông tin về một nội dung đang đọc cho đến thực hiện hành động dựa trên dữ liệu xuất hiện trong ứng dụng. AI vì thế không còn tồn tại như một ứng dụng riêng biệt, mà trở thành một lớp tương tác nằm xuyên suốt hệ điều hành.

Khả năng này không chỉ giới hạn trên iPhone. Trên iPad và Mac, Siri AI còn được tích hợp trực tiếp vào Spotlight, cho phép người dùng đặt câu hỏi và nhận câu trả lời ngay từ giao diện tìm kiếm quen thuộc. Người dùng cũng có thể nhấp chuột phải vào một hình ảnh, tệp tin hoặc đoạn văn bản trên màn hình để yêu cầu Siri AI cung cấp thêm thông tin mà không cần rời khỏi công việc đang thực hiện.

Camera có thêm chế độ Siri, biến iPhone thành “đôi mắt” cho AI

Trên iOS 27, Siri AI còn xuất hiện trực tiếp trong ứng dụng Camera thông qua một chế độ hoàn toàn mới.

Người dùng có thể chuyển sang chế độ Siri tương tự như khi lựa chọn giữa Photo và Video, sau đó hướng camera vào một vật thể hoặc khung cảnh xung quanh để đặt câu hỏi về những gì đang nhìn thấy.

Apple đưa ra ví dụ về việc hướng camera vào một đĩa thức ăn để tìm hiểu thông tin dinh dưỡng. Một tình huống khác là chụp hóa đơn và yêu cầu AI tính toán số tiền mỗi người cần trả.

Cách tiếp cận này giúp quá trình tương tác với AI trở nên tự nhiên hơn. Thay vì phải chụp ảnh, lưu lại rồi tải lên một ứng dụng khác để phân tích, người dùng có thể đặt câu hỏi ngay từ giao diện Camera.

Đây cũng là bước phát triển tiếp theo của Visual Intelligence, biến camera từ một công cụ chỉ dùng để chụp ảnh thành một giao diện để AI hiểu thế giới thực xung quanh người dùng.

Viết với Siri ở gần như mọi nơi có thể nhập văn bản

Siri AI trên iOS 27 cũng có thể hỗ trợ người dùng ngay tại nơi đang nhập văn bản.

Tính năng Write with Siri được tích hợp ở cấp độ hệ thống, cho phép người dùng yêu cầu Siri viết một đoạn nội dung từ đầu, chỉnh sửa nội dung đã có, kiểm tra lỗi hoặc thay đổi cách diễn đạt mà không cần chuyển sang một ứng dụng AI riêng.

Trên các ứng dụng như Notes, Mail và Messages, nút Write with Siri có thể xuất hiện ngay phía trên bàn phím để truy cập nhanh hơn. Siri có thể đưa ra phản hồi về nội dung đã viết, thay đổi giọng điệu hoặc cách dùng từ, thậm chí học phong cách viết của người dùng dựa trên email và tin nhắn để tạo ra nội dung phù hợp hơn với cách họ thường giao tiếp.

Bàn phím trên iOS 27 cũng có thể tự động đề xuất sửa lỗi ngữ pháp bên cạnh khả năng sửa lỗi chính tả quen thuộc. Thay vì tồn tại như một bộ công cụ riêng biệt, AI giờ trở thành một phần trực tiếp của trải nghiệm nhập liệu trên iPhone.

Photos có thể “cứu” những bức ảnh có bố cục chưa hoàn hảo

Ứng dụng Photos cũng nhận được một loạt công cụ AI mới trên iOS 27. Đáng chú ý nhất là Spatial Reframing, cho phép thay đổi lại bố cục của ảnh sau khi chụp. Trong trường hợp người dùng chụp một bức ảnh nhưng sau đó nhận ra vị trí chủ thể chưa thực sự ưng ý, công cụ này có thể giúp điều chỉnh lại cách khung hình được sắp xếp.

Bên cạnh đó là Extend, công cụ sử dụng AI để mở rộng hình ảnh ra ngoài giới hạn ban đầu. Tính năng này có thể hữu ích khi cần thay đổi tỷ lệ khung hình, tạo thêm khoảng trống xung quanh chủ thể hoặc biến một bức ảnh thành hình nền phù hợp hơn với màn hình iPhone.

Clean Up cũng được nâng cấp đáng kể. Công cụ vốn dùng để xóa những chi tiết không mong muốn khỏi ảnh giờ có thể xử lý phần bị xóa và tái tạo khu vực còn thiếu thuyết phục hơn.

Bộ ba Spatial Reframing, Extend và Clean Up cho thấy Photos trên iOS 27 đang tiến gần hơn đến một công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI hoàn chỉnh, thay vì chỉ cung cấp các thao tác chỉnh sáng và màu sắc cơ bản.

Passwords có thể tự xử lý những mật khẩu yếu hoặc đã bị lộ

Một tính năng AI khác có thể hữu ích rất nhiều trong bối cảnh hiện nay nằm trong ứng dụng Passwords.

Trước đây, iPhone đã có thể cảnh báo khi một mật khẩu quá yếu, được sử dụng lại nhiều lần hoặc xuất hiện trong các vụ rò rỉ dữ liệu. Trên iOS 27, Apple tiến thêm một bước khi cho phép Passwords hỗ trợ người dùng xử lý những tài khoản này.

Với Apple Intelligence và Safari, hệ thống có thể thay mặt người dùng truy cập trang web, đăng nhập và thực hiện quy trình thay đổi mật khẩu sang một mật khẩu mạnh hơn. Thay vì chỉ đưa ra cảnh báo rồi để người dùng tự tìm đến từng trang web để đổi mật khẩu, iPhone có thể đảm nhận phần lớn những bước phức tạp phía sau.

Đây có thể không phải tính năng AI khiến mọi người chú nhất trên iOS 27, nhưng lại là một trong những tính năng có giá trị thực tế rõ ràng nhất, đặc biệt với những người đang sử dụng hàng chục tài khoản online khác nhau.

Safari không chỉ theo dõi trang web, mà còn có thể tự tạo extension

Safari cũng nhận được một số khả năng mới đáng chú ý trên iOS 27, tập trung vào việc giúp người dùng khai thác và theo dõi nội dung trên web thuận tiện hơn.

Với Notify Me, người dùng có thể yêu cầu Safari theo dõi một trang web và gửi thông báo khi nội dung thay đổi. Apple đưa ra những tình huống như theo dõi một sản phẩm được nhập hàng trở lại, giá bán thay đổi hoặc thời điểm vé được mở bán. Thay vì phải liên tục mở lại một trang web để kiểm tra, Safari có thể thực hiện công việc theo dõi thay cho người dùng.

Đáng chú ý hơn, Safari còn có thể tạo các extension tùy chỉnh từ câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng chỉ cần mô tả chức năng mình muốn, chẳng hạn tạo trích dẫn cho trang web hiện tại và sao chép vào clipboard, đặt cỡ chữ tối thiểu cho trang hay tạo một bộ hẹn giờ tập trung.

Safari cũng có khả năng tự động sắp xếp các tab thành từng nhóm, giúp quản lý số lượng lớn trang web đang mở dễ dàng hơn.

Chỉ cần mô tả, AI có thể tự tạo Shortcut

Shortcuts từ lâu đã là một trong những công cụ tự động hóa mạnh nhất trên iPhone, nhưng cũng có một rào cản khá lớn: người dùng phải biết mình cần kết nối những hành động nào để tạo ra quy trình mong muốn.

Describe a Shortcut trên iOS 27 được thiết kế để giải quyết vấn đề này. Thay vì tự xây dựng từng bước, người dùng chỉ cần mô tả điều mình muốn tự động hóa. Apple Intelligence sẽ phân tích yêu cầu và kết nối các hành động cần thiết từ nhiều ứng dụng để tạo thành Shortcut.

Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu tạo một Shortcut tự động gửi tin nhắn kèm thời gian dự kiến đến nơi khi rời khỏi công ty, hoặc xây dựng một bản tổng hợp thông tin vào mỗi buổi sáng.

Sau khi AI tạo Shortcut, người dùng vẫn có thể tiếp tục tinh chỉnh bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc tự chỉnh sửa từng bước theo cách truyền thống. Nếu hoạt động hiệu quả, đây có thể là một trong những thay đổi giúp Shortcuts tiếp cận được nhiều người dùng phổ thông hơn, thay vì chủ yếu dành cho nhóm đã quen với việc tự xây dựng các quy trình tự động hóa.

AirPods cuối cùng cũng có Custom EQ

Với những người thường xuyên sử dụng AirPods, iOS 27 còn mang đến một thay đổi được chờ đợi từ lâu: khả năng tự điều chỉnh EQ.

Người dùng có thể tinh chỉnh các dải âm thấp, trung và cao để thay đổi chất âm theo sở thích cá nhân, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thiết lập âm thanh mặc định của Apple.

Custom EQ hỗ trợ AirPods 4, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 và AirPods Max 2. Đây không phải một thay đổi lớn ở cấp độ hệ điều hành, nhưng có thể là một trong những tính năng dễ cảm nhận nhất đối với những người sử dụng AirPods hằng ngày.

iOS 27 mang đến hàng loạt công cụ mới để bảo vệ trẻ em

Không chỉ tập trung vào AI, iOS 27 còn mang đến một loạt thay đổi đáng chú ý dành cho các gia đình có trẻ nhỏ sử dụng thiết bị Apple. Các công cụ mới tập trung vào việc giúp phụ huynh kiểm soát nội dung, thời gian sử dụng thiết bị và những người mà trẻ có thể liên lạc.

Ngay từ khi thiết lập Child Account, hệ thống có thể tự động kích hoạt các biện pháp bảo vệ phù hợp với độ tuổi. Setup Assistant cũng cho phép phụ huynh lựa chọn những ứng dụng nào trẻ được phép sử dụng và tiếp tục kiểm soát những ứng dụng được bổ sung sau đó.

Communication Safety cũng được mở rộng. Phụ huynh có thể yêu cầu phê duyệt khi trẻ muốn kết nối với một liên hệ mới. Tính năng này được bật mặc định cho người dùng dưới 18 tuổi và trên iOS 27 còn có thể tự động can thiệp để chặn hình ảnh hoặc video chứa nội dung bạo lực nghiêm trọng khi được chia sẻ.

Apple cũng bổ sung Time Allowances, cho phép phụ huynh đặt giới hạn thời gian sử dụng hằng ngày theo từng nhóm ứng dụng như Giải trí, Trò chơi và Mạng xã hội. Các giới hạn được xây dựng với tham khảo từ hướng dẫn của các chuyên gia lâm sàng và phát triển trẻ em, đồng thời phụ huynh vẫn có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình.

Screen Time cũng được thiết kế lại với giao diện trực quan hơn, cho phép phụ huynh nhanh chóng xem thời gian sử dụng thiết bị trung bình và những ứng dụng được dùng nhiều nhất. Daily Schedule còn cho phép quản lý quyền truy cập ứng dụng ở những thời điểm khác nhau trong ngày.

Những thay đổi này cho thấy bên cạnh việc đưa AI sâu hơn vào iPhone, Apple cũng đang mở rộng đáng kể bộ công cụ dành cho phụ huynh, hướng đến việc kiểm soát trải nghiệm số của trẻ ngay từ cấp độ hệ điều hành.

iOS 27 cho thấy hướng đi mới của AI trên iPhone

Điểm đáng chú ý nhất của iOS 27 có lẽ không nằm ở việc Apple bổ sung thêm bao nhiêu tính năng AI, mà ở cách những tính năng này được đặt vào những vị trí người dùng vốn đã sử dụng mỗi ngày.

Siri tìm thông tin trong email và tin nhắn. Camera trở thành giao diện để hỏi về thế giới xung quanh. Photos có thể chỉnh lại bố cục và mở rộng một bức ảnh. Safari tự theo dõi sự thay đổi của trang web. Passwords chủ động xử lý mật khẩu yếu, còn Shortcuts biến một câu mô tả thành quy trình tự động hóa.

Ngay cả với những thiết bị không hỗ trợ đầy đủ Apple Intelligence, các cải tiến về hiệu năng vẫn là một phần đáng chú ý của bản cập nhật lần này.

Sau nhiều năm Siri chủ yếu được sử dụng cho những câu lệnh đơn giản như đặt báo thức, gọi điện hay hỏi thời tiết, iOS 27 cuối cùng cũng cho thấy hình hài của một trợ lý AI đúng nghĩa. Nhưng rộng hơn, bản cập nhật này còn cho thấy cách tiếp cận của Apple với AI: thay vì chỉ tạo thêm một chatbot, hãng đang cố gắng đưa trí tuệ nhân tạo vào từng ứng dụng và từng tác vụ nhỏ mà người dùng thực hiện mỗi ngày.

iOS 27 Public Beta hiện đã được phát hành cho người dùng đăng ký chương trình thử nghiệm của Apple. Tuy nhiên, đây vẫn là phần mềm beta và có thể xuất hiện lỗi, vấn đề tương thích ứng dụng hoặc thời lượng pin chưa ổn định. Người dùng có ý định cài đặt trên thiết bị chính vẫn nên sao lưu dữ liệu trước khi cập nhật.

Người dùng muốn trải nghiệm iOS 27 Public Beta có thể truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, chọn Bản cập nhật beta và tiến hành tải về phiên bản mới nhất. iOS 27 hỗ trợ từ iPhone 11 và iPhone SE thế hệ thứ hai trở lên, tuy nhiên Siri AI cùng nhiều tính năng Apple Intelligence mới chỉ khả dụng trên iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và các dòng iPhone mới hơn.