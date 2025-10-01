Những tính năng thú vị trên iOS 26, người dùng có nên cập nhật thời điểm này?

.t1 { text-align: justify; } .t2 { font-family: var(--font-family-sans-serif); }

Sau nhiều tuần thử nghiệm, Apple mới đây đã chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26 cho các mẫu iPhone tương thích, qua đó mang đến hàng loạt cải tiến về giao diện cũng như tính năng mới. Vậy chính xác thì phiên bản iOS đã mang đến những thay đổi gì?



iOS 26 có ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass mới

Liquid Glass làm cho các tương tác trên iOS trở nên lôi cuốn hơn, khúc xạ và phản chiếu nội dung trong thời gian thực, đồng thời mang lại sự tập trung cao hơn nữa vào nội dung bạn đang xem trên màn hình.

Thời gian thích ứng trên Màn hình khóa thay đổi kích cỡ linh hoạt theo không gian khả dụng trên Màn hình khóa, bổ sung cho các chủ thể trong ảnh, cũng như điều chỉnh khi các thông báo và Hoạt động trực tiếp xuất hiện.

Cảnh không gian cho phép bạn thêm hiệu ứng 3D mới vào hình nền ảnh, làm cho hình nền trở nên sống động khi bạn di chuyển iPhone.

Biểu tượng ứng dụng có giao diện hoàn toàn mới với Liquid Glass và có thêm nhiều cách tùy chỉnh với giao diện sáng hoặc tối được cập nhật, biểu tượng được tô màu mới, cũng như giao diện trong suốt mới.

Hình minh họa album động giúp trải nghiệm phát lại nhạc trở nên siêu chân thực hơn, với các hình động toàn màn hình do nghệ sĩ thiết kế trên các album được hỗ trợ.

Giao diện camera được đơn giản hóa

Thiết kế tinh giản giúp bạn truy cập các chế độ chụp ảnh và quay video dễ dàng hơn nữa, cũng như các chế độ khác chỉ bằng một thao tác vuốt.

Gợi ý làm sạch ống kính cảnh báo bạn khi ống kính bị nhòe để bạn có thể chụp ảnh rõ nhất có thể (iPhone 15 trở lên).

Cử chỉ AirPods mới cho phép bạn chụp ảnh hoặc bắt đầu quay video đơn giản bằng cách nhấn vào thân tai nghe trên AirPods 4 và AirPods Pro 2 trở lên.

Ứng dụng Ảnh có tab riêng biệt cho Thư viện và bộ sưu tập

Các tab riêng biệt cho Thư viện và Bộ sưu tập cung cấp khả năng điều hướng dễ dàng hơn và bạn có thể truy cập Tìm kiếm trong mọi chế độ xem.

Chế độ xem bộ sưu tập có thể được tùy chỉnh với ba tùy chọn bố cục khác nhau và bạn có thể dễ dàng thu nhỏ cũng như sắp xếp lại các bộ sưu tập.

Tính năng nhận biết cho các sự kiện như hòa nhạc và thể thao cho phép bạn xem chi tiết về sự kiện cũng như truy cập nội dung liên quan.

Các cải tiến của ứng dụng Điện thoại

Tùy chọn bố cục hợp nhất mới kết hợp Mục ưa thích, Gần đây và Thư thoại cùng nhau.

Cuộc gọi được sàng lọc từ các số lạ có thể được đặt trong một khu vực mới của danh sách cuộc gọi để không làm phiền bạn.

Ứng dụng Tin nhắn được cải tiến trên iOS 26

Tính năng sàng lọc người gửi không xác định giúp bạn kiểm soát những người có thể liên lạc với mình, cũng như đặt các tin nhắn đã sàng lọc vào một khu vực mới trong danh sách cuộc hội thoại để không làm phiền bạn.

Bạn có thể thêm nền vào các cuộc hội thoại để làm cho chúng trở nên cá nhân hơn, với tùy chọn sử dụng nền tích hợp hoặc ảnh của riêng bạn.

Tính năng Bình chọn có thể giúp bạn tìm hiểu khả năng tham dự của mọi người cho kế hoạch ăn tối sắp tới hoặc quyết định về món quà của nhóm.

Các chỉ báo nhập liệu trong nhóm giúp bạn dễ dàng biết chính xác người sắp gửi tin vào

Cải tiến ứng dụng CarPlay

Một thiết kế mới với Liquid Glass giúp phân biệt từng khu vực tương tác của Bảng điều khiển và cung cấp một thiết kế thanh tab mới để điều hướng dễ dàng trong các ứng dung.

Thiết kế nhỏ gọn cho các cuộc gọi đến giúp bạn dễ dàng theo dõi chỗ rẽ tiếp theo trong ứng dụng dẫn đường ưa thích của mình.

Tapback trong Tin nhắn mang đến cho bạn một cách đơn giản để tương tác với các tin nhắn trong khi đang lái xe, ví dụ như ngón cái trỏ lên hoặc hình trái tim.

Cuộc hội thoại được ghim xuất hiện ở đầu Tin nhắn, giúp bạn truy cập dễ dàng vào các cuộc hội thoại thường xuyên nhất.

Bạn có thể tìm thấy các ngăn xếp tiện ích ở bên trái của Bảng điều khiển để có thể theo dõi các ứng dụng ưa thích của mình trong nháy mắt.

Hoạt động trực tiếp xuất hiện tự động trên Bảng điều khiển, giúp bạn dễ dàng theo dõi các sự kiện trong thời gian thực khi đang di chuyển.

Bản đồ sẽ cải tiến lộ trình di chuyển của bạn

Lộ trình ưu tiên cải thiện các chuyến lái xe thường xuyên của bạn bằng cách ghi nhớ lộ trình mà bạn đi giữa những địa điểm mà bạn thường đến, ví dụ như chuyến đi từ nhà đến nơi làm việc.

Nhạc có nhiều thay đổi thú vị

Bản dịch và cách phát âm lời bài hát giúp bạn hiểu ý nghĩa đằng sau các bài hát ưa thích và giúp bạn dễ dàng hát theo, ngay cả khi bạn không biết ngôn ngữ.

AutoMix chuyển tiếp giữa các bài hát giống như một DJ, kéo dài thời gian và khớp nhịp điệu để mang đến trải nghiệm phát lại liên tục.

Ghim các bài hát, album, playlist... ở đầu Thư viện để phát lại nhanh chóng và dễ dàng.

Bảo vệ trẻ em trực tuyến

iOS 26 ra mắt mang đến nhiều tính năng mới để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.

Tính năng Yêu cầu liên lạc cho phép trẻ gửi yêu cầu đến cha mẹ khi có các số điện thoại mới mà trẻ muốn được phép liên lạc.

Dễ dàng chuyển đổi các tài khoản hiện có thành Tài khoản trẻ em để tận dụng tối đa tất cả các biện pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em có sẵn.

Trải nghiệm phù hợp với độ tuổi trong các ứng dụng cung cấp cho cha mẹ tùy chọn cho phép trẻ chia sẻ độ tuổi của mình với các ứng dụng của bên thứ ba, để trẻ có thể truy cập nội dung và tính năng phù hợp với nhóm tuổi của mình.

Tính năng Liên lạc an toàn được mở rộng để can thiệp khi phát hiện thấy nội dung khỏa thân trong các cuộc gọi FaceTime trực tiếp và làm mờ nội dung khỏa thân trong Album chung của ứng dụng Ảnh.

Các thay đổi đối với Trợ năng

Nhãn thông tin trợ năng trên các trang sản phẩm App Store cho bạn biết liệu các tính năng trợ năng như VoiceOver, Khẩu lệnh và Chú thích có khả dụng trong các ứng dụng và trò chơi hay không trước khi bạn tải về.

Trình đọc trợ năng làm cho văn bản trong bất kỳ ứng dụng nào trở nên dễ đọc hơn bằng cách cung cấp cho bạn những cách mới để tùy chỉnh văn bản với các tùy chọn phong phú cho phông chữ, màu và khoảng cách, cũng như hỗ trợ cho Nội dung được đọc.

Truy cập Braille giúp bạn ghi chú, đọc tài liệu, khởi chạy ứng dụng và thực hiện nhiều tác vụ khác một cách dễ dàng với màn hình Braille được kết nối.







