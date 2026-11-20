Những trụ sở cơ quan bỏ hoang vừa đấu giá hơn 500 tỷ làm khách sạn cao cấp ở Huế
Theo Nguyễn Vương - Sỹ Nhất/VTC News |
20-11-2026 - 08:20 AM |
Bất động sản
Những khu nhà công sản bỏ hoang thời gian dài tại "đất vàng" mặt tiền đường Lê Lợi (TP Huế) vừa được đấu giá thành công để khai thác làm khách sạn cao cấp.
Những trụ sở cơ quan bỏ hoang vừa đấu giá hơn 500 tỷ làm khách sạn cao cấp ở Huế
Theo Nguyễn Vương - Sỹ Nhất/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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https://vtcnews.vn/nhung-tru-so-co-quan-bo-hoang-vua-dau-gia-hon-500-ty-lam-khach-san-cao-cap-o-hue-ar1052475.html
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