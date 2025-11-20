Niềm vui của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo trong ngày Nhà giáo Việt Nam

Phiên sáng ngày 20/11, cổ phiếu VJC của CTCP Hàng không Vietjet bứt phá mạnh mẽ. Thị giá VJC tăng kịch trần, “trắng bên bán”, leo lên 190.400 đồng/cp, qua đó tiến sát đỉnh lịch sử đạt được hồi cuối tháng 10. Thanh khoản cũng bùng nổ với hơn 2,2 triệu cổ phiếu được sang tay.

Những phiên leo dốc trong 1 tháng qua của VJC giúp vốn hóa doanh nghiệp tăng trưởng thần tốc, hiện tăng vọt lên hơn 112.600 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm.

Cùng với sự tăng giá của cổ phiếu, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tăng tốc nhanh chóng﻿.﻿ Trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes , bà Thảo - nữ tỷ phú tự thân duy nhất của Việt Nam hiện được ghi nhận khối tài sản ròng 4,4 tỷ USD, tăng thêm 186 triệu USD (+4,42%) so với ngày trước đó và xếp thứ 917 toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, Vietjet sẽ phát hành 118,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông nắm 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu . Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietjet sẽ tăng từ 5.916 tỷ đồng lên 7.100 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tăng thêm 1.183 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức mạnh thị trường, cải thiện năng lực đấu thầu và đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.﻿

Về tình hình kinh doanh quý 3/2025, doanh thu vận tải hàng không của VJC đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 52.329 tỷ đồng doanh thu, 1.987 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.

Đến hết tháng 9/2025, Vietjet khai thác tới 219 đường bay (169 quốc tế, 50 nội địa), vận chuyển 21,5 triệu lượt khách với 98 tàu bay, hệ số sử dụng ghế 86% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72% – thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Đáng chú ý, đằng sau sự tăng tốc của khối tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là một hệ sinh thái kinh doanh trải rộng, trong đó giáo dục cũng là lĩnh vực được bà đặc biệt chú trọng.

Ít người biết rằng, trước khi trở thành nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam trên thương trường, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã bảo vệ luận án Tiến sĩ Điều khiển học kinh tế tại Nga khi còn rất trẻ. Bà từng chia sẻ ước mơ thuở nhỏ là trở thành giáo viên.

Nổi bật trong danh mục đầu tư gần đây là sự mở rộng thần tốc của hệ thống Victoria School. Không chọn cách "đốt tiền" vào bề nổi, Victoria School đi vào thị trường ngách đầy tiềm năng: Mô hình "Trường học Hạnh phúc" (Happy School).

Đây là hệ thống trường đầu tiên tại Việt Nam trở thành đối tác chiến lược của UNESCO trong việc triển khai dự án này. Thay vì chạy đua điểm số, Victoria School tập trung vào chỉ số hạnh phúc (Well-being) và trải nghiệm thực tế của học sinh.

Thậm chí, tầm nhìn giáo dục của Sovico không gói gọn trong biên giới Việt Nam mà vươn ra thế giới thông qua những hợp tác quốc tế ở cấp độ cao nhất.

Tháng 10 vừa qua, tại Vương quốc Anh, sự kiện Đại học Oxford công bố Chương trình Học bổng Tiên phong có tổng trị giá ban đầu 17,83 triệu bảng Anh, trong đó 13,7 triệu bảng Anh do Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đóng góp.