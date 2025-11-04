Niềm vui trở lại: Chứng khoán Việt Nam tăng mạnh nhất Châu Á

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có phiên tăng điểm ngoạn mục đi ngược xu hướng chung của khu vực Châu Á. Sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt là nhóm chứng khoán và bất động sản xuất hiện một loạt mã tăng kịch trần “trắng bên bán”. Đa phần các cổ phiếu trụ và nhóm ngân hàng cũng hồi phục tích cực.

VN-Index đóng cửa phiên 4/11 tăng gần 35 điểm (+2,16%) qua đó lấy lại mốc 1.650 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của thị trường kể từ đầu tháng 10. Con số 2,16% đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường tăng mạnh nhất Châu Á.

Phiên tăng mạnh giải toả áp lực cho nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh khó chịu. Tính đến trước phiên vừa qua, VN-Index đã giảm gần 150 điểm từ đỉnh, rất nhiều cổ phiếu có chiết khấu 20-30%. Đây là một trong những yếu tố kích thích dòng tiền bắt đáy nhập cuộc.

Thực tế, tháng 11 là tháng có hiệu suất sinh lời tốt thứ hai trong năm (chỉ sau tháng 1, trung bình đạt +2,3% giai đoạn 2015–2024). Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán MBS nhận định nhà đầu tư có cơ sở kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi ngắn hạn nhờ yếu tố mùa vụ, dù thông tin hỗ trợ mạnh chưa xuất hiện.

Theo MBS, tháng 11 thường là giai đoạn tích cực của thị trường khi tâm lý đầu tư ổn định trở lại sau mùa báo cáo tài chính, song thanh khoản dự kiến vẫn duy trì ở mức thấp do dòng tiền lớn còn thận trọng.

Về xu hướng trong tháng 11, báo cáo mới đây của Chứng khoán Nhất Việt (VFS) cho rằng, với việc thị trường thiếu lực cầu tại vùng giá cao kết hợp với thanh khoản có xu hướng giảm dần, việc tích lũy là cần thiết trong ngắn và trung hạn.

Trong tháng 11, nhóm phân tích VFS khuyến nghị nhà đầu tư chú ý tới những nhóm ngành mang tính chu kỳ đặc biệt được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng và bán lẻ . Lực cầu đến từ khối tổ chức vẫn được duy trì đều giúp thị trường cân bằng trong những nhịp chỉnh.

Ngoài ra thông tin vĩ mô hiện tại đang khá ổn định. Vĩ mô thế giới và Việt Nam đều đang mong đợi đợt hạ lãi suất tiếp theo của Fed. Việc Fed hạ lãi suất cũng sẽ khiến Viêt Nam có nhiều dư địa hơn trong việc cân bằng tỷ giá.

“Rủi ro ngắn hạn đến từ việc chúng ta đang ở vùng trũng thông tin sau khi hết mùa KQKD Quý , thị trường sẽ cần điều chỉnh/tích lũy và hoàn toàn có thể tìm đến những vùng giá chiết khấu hấp dẫn hơn để kéo dòng tiền quay lại thị trường mạnh mẽ” , báo cáo phân tích của VFS nhận định.

Theo nhận định của VFS, xu hướng đi ngang ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục và không hành động sớm cho đến khi tín hiệu rõ ràng.

Kịch bản 1 (30%): VN-Index tạo đáy và hồi phục lên vùng đỉnh cũ tại 1.800 điểm.

Kịch bản 2 (70%): Áp lực bán dâng cao, thị trường kiểm định vùng hỗ trợ 1.600 điểm. Nhà đầu tư hạ tỷ trọng và đợi hồi phục tại vùng hỗ trợ 1.532 điểm.