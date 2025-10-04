Ninh Bình - Nhật Bản thúc đẩy xúc tiến đầu tư công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường

Sau khi bàn giao thiết bị thuộc dự án cung cấp thiết bị đào tạo nghề chế biến món ăn cho Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình theo chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản, ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và cá nhân đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam (bên trái) chúc mừng tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Lam



Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của người dân Ninh Bình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua. Đồng thời, đề xuất một số nội dung hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với tỉnh Ninh Bình và các đối tác trên một số lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực, bảo tồn di sản, xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư công nghệ cao. Ngài Đại sứ khẳng định sẽ chủ động kết nối, quảng bá hình ảnh của tỉnh Ninh Bình với các đối tác, nhà đầu tư Nhật Bản, góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với Ninh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong bày tỏ vui mừng được đón tiếp và làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Đồng tình với những đề xuất của ngài Đại sứ về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, văn hóa, di sản, công nghệ cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong (bên phải) thông tin khái quát về tiềm năng của tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng phát triển của tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập có nhiều điều kiện thuận lợi khi có không gian phát triển mới, sở hữu vị trí chiến lược, quan trọng cả về chính trị, kinh tế và an ninh - quốc phòng của cả nước, là "cửa ngõ" phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, kết nối, chuyển tiếp giữa ba vùng kinh tế lớn của đất nước, nằm trên nhiều hành lang kinh tế trọng điểm.

Trong định hướng phát triển, tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung phát huy tối đa tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của địa phương, nhất là những cơ hội và động lực với không gian phát triển mới để tiếp tục phát triển theo hướng "nhanh, bền vững và hài hòa".

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Lam

Trước đây cả ba tỉnh cũ là Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định đều có những mối quan hệ hợp tác với các đối tác, địa phương của Nhật Bản. Cùng với việc duy trì và nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa các đối tác, địa phương cũ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong mong muốn ngài Đại sứ cùng Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục quan tâm giới thiệu, hỗ trợ phát triển thêm những mối quan hệ hợp tác giữa các đối tác, địa phương mới của Nhật Bản với tỉnh Ninh Bình. Trong đó, quan tâm hỗ trợ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đầu tư dự án khu công nghệ cao kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, góp phần tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia Nhật Bản - Việt Nam.

Hai bên cùng thống nhất tăng cường hợp tác, thúc đẩy, xúc tiến đầu tư công nghiệp thân thiện với môi trường. Ảnh: Đức Lam

Hai bên sẽ cử ra các đầu mối để kết nối, triển khai các bước tiếp theo, thúc đẩy xúc tiến đầu tư công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện với môi trường, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững mà tỉnh Ninh Bình đang hướng tới.



