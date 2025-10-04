AEON đầu tư TTTM gần 4.000 tỷ đồng tại tỉnh quyết tâm lên TP trực thuộc TW: Tiến độ đang chậm trễ, phấn đấu khởi công vào dịp đặc biệt

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, chiều 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã có buổi tiếp, làm việc với Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Newland - đối tác chiến lược của Aeon Mall Việt Nam.

Hiện, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đang phối hợp đầu tư dự án trung tâm thương mại kết hợp kinh doanh văn phòng, hoạt động du lịch tại phường Tân Tiến với diện tích hơn 76.000m2, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành thủ tục đất đai, đánh giá tác động môi trường và đang trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng Giám đốc TNHH Aeon Mall Việt Nam cho biết, hiện nay công ty đang tập trung triển khai chiến lược ngành hàng và chiến lược khách thuê với mục tiêu hoàn thành các hạng mục quan trọng này vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ông Nakagawa thông tin, sau khi hoàn tất các công việc nêu trên, Công ty sẽ khẩn trương trình hồ sơ xin chủ trương phê duyệt dự án. Nguyên nhân của sự chậm trễ xuất phát từ cả yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Vì vậy, Aeon Mall Việt Nam đang nỗ lực tối đa để đẩy nhanh tiến độ, nhằm bù đắp cho khoảng thời gian bị gián đoạn vừa qua và bảo đảm dự án được triển khai sớm nhất.

Tổng Giám đốc AEON Mall Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự thấu hiểu, đồng hành và tạo điều kiện của tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc về dự án trung tâm thương mại AEON tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Ông Nguyễn Công Hà, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Newland - đơn vị chủ đầu tư, hiện nay, dự án đã hoàn thành việc giao đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính; hiện đang nộp hồ sơ xin thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi theo luật định để làm cơ sở xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án. Các công việc này dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

Đồng thời, Công ty Cổ phần đầu tư Newland và đối tác Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam dự kiến hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trong tháng 11. Đơn vị phấn đấu khởi công dự án vào ngày 19/12 - dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã cảm ơn các doanh nghiệp đã tin tưởng lựa chọn địa phương làm điểm đến đầu tư. Đồng thời, ông Tuấn nhấn mạnh quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của tỉnh vào đầu năm 2028. Do đó, các dự án được Aeon Mall triển khai là căn cứ góp phần thúc đẩy địa phương sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị đơn vị nghiên cứu phương án đổi tên gọi của dự án, định hình với địa danh mới của tỉnh nhằm tạo phấn khởi cho người dân; đồng thời, giúp định vị thương hiệu lâu dài và trên bản đồ số.

Bày tỏ mong muốn tổ chức động thổ trung tâm thương mại tại phường Tân Tiến vào ngày 19/12, ông Vương Quốc Tuấn đề nghị các công ty khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ. Đồng thời, lãnh đạo Bắc Ninh khẳng định, đối với các thủ tục liên quan đến chính quyền địa phương, tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện để triển khai thực hiện, đưa vào “danh mục luồng xanh, ưu tiên đặc biệt” để đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn sau khi hoàn tất các thủ tục, khởi công dự án, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Newland tập trung đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công để dự án sớm hiện hữu tại tỉnh Bắc Ninh, phấn đấu khánh thành vào ngày 1/7/2027.