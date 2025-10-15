Ninh Dương Lan Ngọc không ổn

Mới đây, Lan Ngọc trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM. Nữ diễn viên chọn trang phục quyến rũ, khéo khoe vóc dáng thanh mảnh cùng nhan sắc rạng rỡ. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm hơn cả lại là dáng đi có phần khó khăn, khập khiễng của cô ngay từ khi bước xuống xe.

Lan Ngọc di chuyển khó khăn, phải nhờ ekip dìu đi tại sự kiện

Theo đó, Lan Ngọc phải nhờ sự hỗ trợ của ekip để di chuyển vào bên trong sự kiện. Dù vẫn giữ nụ cười tươi, chủ động giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ, nhưng những bước chân chậm chạp, thỉnh thoảng phải dừng lại lấy thăng bằng của nữ diễn viên khiến không ít khán giả lo lắng.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc Lan Ngọc di chuyển với dáng đi khập khiễng nhanh chóng được lan truyền, làm dấy lên câu hỏi về tình trạng sức khỏe của cô. Nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng và hy vọng "ngọc nữ màn ảnh Việt" chỉ gặp chấn thương nhẹ, sớm hồi phục.

Lan Ngọc bước đi khập khiễng, phải có ekip dìu đi từng bước

Hồi tháng 6, trong quá trình ghi hình chặng đầu của Running Man Vietnam mùa 3, Lan Ngọc đã dính chấn thương khiến cô phải ngồi xe lăn ra về. "Trong quá trình vận động, Ngọc có gặp một chút chấn thương nhẹ ở phần chân. Ngọc đã đi khám và trộm vía kết quả tốt, chỉ cần nghỉ ngơi và hạn chế vận động mạnh là được. Ngọc vẫn ổn, mọi người cứ yên tâm", Lan Ngọc chia sẻ.

Thời điểm bị chấn thương, Lan Ngọc nhận lời quay hình ở Sao Nhập Ngũ. Dù cố gắng xuất hiện tại địa điểm quay hình nhưng nữ diễn viên sau đó phải tiếc nuối nói lời chia tay sớm vì tình hình sức khỏe không cho phép vận động mạnh.

Lan Ngọc ngồi xe lăn sau chấn thương trong lúc ghi hình Running Man Vietnam hồi tháng 6

Đến đầu tháng 8, trong một đoạn clip hậu trường khi quay hình tiếp tục cho Running Man Vietnam, có thể thấy nữ diễn viên xuất hiện với khuôn mặt vẫn tươi tắn nhưng bước đi còn chậm, vài lúc phải cà nhắc và có người hỗ trợ. Dù gặp khó khăn trong việc di chuyển, nữ diễn viên vẫn cố gắng có mặt để tiếp tục ghi hình cùng đoàn, điều này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp.

Nữ diễn viên còn chứng minh sự "máu chiến" khi khẳng định sẽ chạy không thua kém gì dàn cast nam. Lan Ngọc chia sẻ: "Nói chung sau 1 tháng thì đã đi lại được bình thường, chỉ có hơi cà nhắc cà nhắc một chút xíu thôi nhưng tôi vẫn có thể theo kịp anh chị em. Mọi người chờ đợi xem sự cố gắng của Ngọc nha".

Cách đây chưa đến 2 tuần, trong buổi họp báo ra mắt Running Man Vietmam, Lan Ngọc cũng có mặt và cùng dàn cast mang đến tiết mục hát nhảy. Nữ diễn viên thậm chí thực hiện động tác bưng bê khó khăn. Chính vì thế, đoạn clip Lan Ngọc đi khập khiễng tại sự kiện vừa qua khiến nhiều người thắc mắc và lo lắng cho nữ diễn viên.

Lan Ngọc hát và nhảy trong buổi ra mắt Running Man Vietnam

Cách đây chưa đến 2 tuần, Lan Ngọc vẫn thực hiện vũ đạo khó