Thấy 21g vàng giá 74 triệu đồng giảm giá còn 21 triệu, người đàn ông nhanh chóng đặt mua, vài phút cửa hàng thông báo hủy đơn: “Chúng tôi để nhầm giá”

Năm 2023, trong một lần lướt các nền tảng mua sắm trực tuyến, ông Hồ ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tình cờ phát hiện gian hàng chính hãng của chuỗi siêu thị RT-Mart trên ứng dụng thanh toán Alipay đang bán vàng nguyên chất của thương hiệu nổi tiếng Phúc Vân (Fuyun Gold).

Thời điểm đó, sản phẩm vàng này đang được áp dụng chương trình giảm giá đặc biệt. Sau khi thêm mã khuyến mãi, người mua có thể sở hữu 21,2 gram vàng nguyên chất với giá chỉ 5.899 NDT (khoảng 22 triệu đồng). Trong khi đó, giá gốc của sản phẩm là 19.999 NDT (khoảng 74 triệu đồng).

Mức giảm sâu tới hơn 2/3 giá trị khiến ông Hồ rất bất ngờ, nhưng vì đây là gian hàng chính thức được liên kết trực tiếp với nền tảng thanh toán uy tín Alipay, ông hoàn toàn tin tưởng rằng đây là một chương trình khuyến mãi hợp lệ. Thấy cơ hội hiếm có, ông Hồ lập tức đặt mua và thanh toán toàn bộ số tiền 5.899 NDT ngay trên ứng dụng.

Tuy nhiên, khi đang háo hức chờ nhận hàng, ông Hồ bất ngờ nhận được thông báo rằng đơn hàng đã bị hủy. Lý do mà phía cửa hàng đưa ra là “ghi nhầm giá sản phẩm trên hệ thống”.

Theo ông Hồ, điều khiến ông bức xúc là việc đơn hàng đã được thanh toán đầy đủ, mã giảm giá đã sử dụng và chỉ có thể dùng một lần. Vì vậy, việc cửa hàng đơn phương hủy đơn không chỉ khiến ông thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Hồ đến cửa hàng vàng để hỏi rõ về sự việc

Không chấp nhận lời giải thích mơ hồ, ông Hồ đã trực tiếp đến cửa hàng vàng Phúc Vân để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, sau khi xem qua đơn hàng trực tuyến, nhân viên tại đây chỉ xác nhận rằng đã nhập sai giá trên nền tảng thương mại điện tử. Họ đề nghị hoàn lại toàn bộ số tiền 5.899 NDT mà ông đã thanh toán, đồng thời tặng thêm voucher giảm giá 20 NDT (khoảng 73.000 đồng) như một hình thức bồi thường.

Trước cách giải quyết này, ông Hồ kiên quyết không chấp nhận. Ông cho rằng, việc sai sót về giá có thể xảy ra trong hoạt động kinh doanh trực tuyến, nhưng đó là trách nhiệm của cửa hàng và nền tảng, chứ không phải của khách hàng.

Vì hai bên không thể đạt được thỏa thuận, ông Hồ đã liên hệ luật sư và chuẩn bị nộp đơn kiện lên tòa án địa phương. Trao đổi với báo chí, luật sư đại diện cho ông Hồ cho biết trong vụ việc này, cửa hàng vàng Phúc Vân và nền tảng RT-Mart đều cần chịu trách nhiệm giải trình. Việc hoàn tiền và tặng voucher 20 NDT không thể xem là biện pháp bồi thường hợp lý, bởi con số này quá nhỏ so với chênh lệch giá lên tới hơn 14.000 NDT (khoảng 51,6 triệu đồng) giữa giá gốc và giá bán ưu đãi.

Theo luật sư, trong thương mại điện tử, khi người mua đã thanh toán và hệ thống xác nhận đơn hàng, hợp đồng mua bán đã được hình thành. Nếu bên bán muốn hủy đơn vì “sai sót về giá”, họ cần chứng minh được lỗi là do yếu tố khách quan hoặc lỗi hệ thống, chứ không thể chỉ viện lý do “nhập nhầm” để vô hiệu hợp đồng.

“Nếu người bán không có bằng chứng rõ ràng, việc tự ý hủy đơn có thể bị coi là vi phạm hợp đồng. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc buộc giao hàng theo giá đã thanh toán,” luật sư nhấn mạnh.

Sự việc của ông Hồ sau đó đã thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Mặc dù kết quả vụ kiện vẫn chưa được công bố, nhiều người cho rằng hành vi của cửa hàng vàng gây tổn hại niềm tin của khách hàng.

Cộng đồng mạng cho rằng, nếu cửa hàng cố tình đặt giá thấp để thu hút người truy cập, rồi sau đó hủy đơn, đó có thể được coi là hành vi quảng cáo sai lệch, vi phạm các quy định của Luật Quảng cáo và Luật Thương mại điện tử Trung Quốc.

Trong khi đó, các chuyên gia thương mại điện tử nhận xét, vụ việc là hồi chuông cảnh báo đối với các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến: cần kiểm soát chặt chẽ hệ thống giá, mã khuyến mãi và quy trình phê duyệt chương trình giảm giá, tránh những “sai sót” gây hậu quả pháp lý và truyền thông nghiêm trọng.

