Nợ của các tập đoàn công nghệ lên tới gần 1.400 tỷ USD

Biểu tượng Microsoft tại London, Anh. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo thống kê, nợ có tính lãi của khoảng 1.300 công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã tăng gấp bốn lần trong thập kỷ qua lên khoảng 1.350 tỷ USD, do nhu cầu về các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh và những trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ này tăng vọt.

Theo dữ liệu từ QUICK FactSet, con số này, tính đến quý kết thúc vào tháng 6, đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ mức 17% được ghi nhận trong quý kết thúc vào tháng 12/2021, khi lãi suất thấp thúc đẩy hoạt động vay vốn do chính sách nới lỏng tiền tệ toàn cầu trong đại dịch COVID-19.

Sự gia tăng mạnh mẽ này bắt nguồn từ sự chuyển dịch trong mô hình kinh doanh từ phần mềm ít tài sản, đòi hỏi ít cơ sở hạ tầng, sang AI, đòi hỏi các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Nợ phải trả lãi của Oracle đã tăng hơn gấp đôi trong 10 năm lên 111,6 tỷ USD. Công ty hiện hợp tác với OpenAI và SoftBank Group, có kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI của Mỹ trong bốn năm tới. Tháng 9/2025, Oracle đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 18 tỷ USD - số tiền dự kiến sẽ được sử dụng cho các khoản đầu tư vào AI.

Tổng nợ phải trả lãi của 5 tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ gồm Amazon, Microsoft, Apple, Meta và công ty mẹ của Google là Alphabet - đã lên tới 457 tỷ USD, gấp 2,8 lần so với 10 năm trước.

Nợ phải trả lãi của gã khổng lồ internet Trung Quốc Tencent Holdings đã tăng lên 57,5 tỷ USD, gấp 4,5 lần so với 10 năm trước. Tập đoàn Alibaba đã phát hành khoảng 3,2 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp vào tháng 9 để đảm bảo nguồn vốn cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới và những dự án khác.

Trong bối cảnh nguồn vốn toàn cầu dồi dào, nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đang hỗ trợ việc tài trợ nợ doanh nghiệp. Trái phiếu do Oracle phát hành vào tháng 9 đã nhận được lượng đặt hàng gấp khoảng năm lần giá trị chào bán.

Lợi suất trái phiếu Microsoft đáo hạn vào năm 2027 đôi khi giảm xuống dưới lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ từ tháng 5 đến tháng 9, phản ánh nhận định của nhà đầu tư rằng công ty là lựa chọn an toàn hơn so với chính phủ.

Tỷ lệ các công ty có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (debt-to-equity ratio) vượt quá 1 đã tăng lên 13,8%, cao hơn 4,9 điểm phần trăm so với 10 năm trước. Mặc dù gần 90% công ty hiện có đủ tiềm lực tài chính để chịu được áp lực trả nợ nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ, nhưng số lượng công ty có mức nợ quá cao - như

Oracle với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 4,6 - đang gia tăng.

Chiến lược gia vĩ mô Yoshinori Shigemi tại công ty dịch vụ quản lý đầu tư Fidelity International nói: “Các công ty đang tích cực đầu tư trước để tránh bị tụt hậu trong cơn sốt AI. Hiện tại, dòng vốn đang chảy thông suốt, nhưng nếu gặp phải tình trạng tắc nghẽn ở đâu đó, các công ty yếu kém về tài chính có thể bị loại bỏ”.